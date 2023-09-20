Концлагерь в селе Ягодное: как судят 15 россиян и что говорят люди, которые были в застенке

Оккупантов важно осудить, чтобы потом можно было их наказать.

В Чернигове продолжается суд над 15 российскими оккупантам, причастными к преступлению в селе Ягодное. Именно там во время оккупации россияне согнали в подвалы гражданских и удерживали их, как "живой щит". За это время умерли 10 человек.

Об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Трагедия села Ягодное

Село Ягодное. В 18 километрах южнее Чернигова. Вместе с Бучей, Ирпенем, Бородянкой оно стало одним из символов российской жестокости уже в начале Великой войны. В марте 2022 года россияне демонстрировали здесь чуть ли не все, на что способны.

3 марта 2022 года гражданских мужчин, женщин, стариков и малышей — россияне из республики Тива под дулами автоматов загнали в подвал местной школы. На верхних этажах изверги устроили свой штаб. Так что сознательно использовали гражданских как живой щит. Это прямо противоречит Женевской конвенции.

В подвале школы было 368 человек, среди них – 69 несовершеннолетних. Почти без еды и воды. В туалет — максимум раз в день. На каждого пленника – в среднем по полквадратного метра. От удушья и бесчеловечных условий десять ягодчан умерли прямо в подвале.

Ужас длился до 31 марта 2022 года. Только чужестранцев выгнали, сюда заехали прокуроры и следователи из Чернигова. Идентифицировали 15 конкретных так называемых военных, участвовавших в издевательстве.

Разрешили похоронить дедушку, а потом начали стрелять – жительница Ягодного на суде

Сегодня, 20 сентября, суд слушает потерпевших жителей села. Планируют допросить 20 гражданских, которые были в застенке. Здесь уже выступила Анжела Предко. Девушка рассказала, что оккупанты согнали их в школьный подвал, издевались и рассказывали о "плохой украинской власти и как Россия здесь наведет порядок"

"Когда мы пришли, то мы увидели мертвого дедушку. Бабушка лежала рядом. Не было даже времени, чтобы подумать, что делать. Папа вынес дедушку в сарай, а бабушка лежала в доме. Потом, когда мы вернулись в подвал, папа спросил, можно нам его похоронить, а они сказали – есть время до обеда. Мы только пришли к кладбищу, выкопали яму и начали хоронить – российские военные начали нас обстреливать", – рассказала сквозь слезы на суде девушка.

Анжела Предко во время заседания суда / Фото: ТСН.ua

Тогда девушка и ее отец получили ранения и до сих пор проходят реабилитацию. Защищают окупантов государственных адвокатов.

Прокуроры установили имена палачей и объяснили, для чего их судят заочно

Прокурор территориального управления ГБР Сергей Крупко рассказал, что после побега окупантов следователи нашли документы россиян, в которых были даны обо всех палачах-оккупантах.

"В этих журналах основное что нам было необходимо это — цветные изображения военнослужащих, вся автобиография, анкетные данные", — говорит Сергей Крупко.

Прокуроры пытались даже дозвониться подозреваемым. Чтобы звонок был доказательством в суде, объясняют следователи, они должны были представиться именно правоохранителями Украины. Так что звонки ожидаемо обрывались. В настоящее время суд продолжается заочно. Но сторона обвинения убеждена – рано или поздно путинский режим упадет или кто-то из этих российских военных захочет уехать в цивилизованную страну. И там его будет ждать "сюрприз".

Кроме того, когда после Победы Украины зайдет речь о репарациях от России, судебные приговоры станут безоговорочным доказательством агрессии и — аргументом для выплаты компенсаций — говорят правозащитники.

"Со временем когда уже эмоции улягутся, нам нужно будет предъявить оккупанту, агрессору сухой фактаж. И вот этот сухой фактаж остается исключительно в решениях судов. Кроме того, мировая бюрократия не реагирует на слезы, на эмоции, а им нужны легитимные решения и вот это – обязанность нашего государства", — говорит правозащитница Ольга Решетилова.

15 обвиняемых, дело которых уже рассматривает Черниговский районный суд, были только исполнителями преступления в Ягодном. Сейчас следователи пытаются идентифицировать командиров, которые отдавали преступные приказания. Дело по ним выделили в отдельное производство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зверства РОССИЙСКИХ НЕЛЮДОВ в Ягодном: над 15 россиянами продолжается СУД!

Напомним, в начале марта 2022 года российские кафиры захватили село Ягодное на Черниговщине. Они приказали всем жителям покинуть свои дома и жить в подвале местной школы. Ориентировочно 370 человек вынуждены были тесниться на 197 квадратных метров. Среди украинцев были пожилые люди и младенцы, которые не имели доступа к элементарным вещам.

Президент Зеленский рассказал в одном из интервью, что именно такого окончания жизни он желает диктатору Путину.

Читайте также: