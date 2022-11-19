Конец аферы: в США заключили экс-миллиардершу, которая лгала о изобретении революционной системы анализа крови

Конец самой большой аферы 21-го века. Владелицу компании Theranos Элизабет Холмс, которая убеждала мир, что изобрела революционную систему анализа крови, заключили в тюрьму на 11 лет. Женщина обещала делать анализы и ставить диагнозы только по одной капле крови.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Это дело переносилось несколько лет подряд – то из-за COVID, то из-за беременности подсудимой. Услышать окончательный приговор Элизабет Холмс идет в сопровождении мужа и родителей. Внешне спокойная и даже бодрая, и второй раз с начала суда беременна.

Заседание проходит за закрытой дверью. Прокуроры просят 15 лет за решеткой, адвокаты – о смягчении, учитывая состояние женщины, а именно 18 месяцев домашнего ареста с общественными работами. Но суд остался неумолимым – 11 лет и три месяца тюрьмы с возмещением ущерба на 121 млн дол. по обвинениям в мошенничестве с инвесторами и сговоре.

"Она обратилась к судье. И сразу с самого начала, вы знаете, исчезла уравновешенная Элизабет. Она рыдала во время своего заявления", – рассказал журналист Associated Press Майкл Лидтке.

Ее история напоминает сюжет голливудского фильма с сногсшибательным взлетом и таким же сногсшибательным падением. Еще на первом курсе Элизабет бросила обучение в престижном Стэнфорде с намерением создать настоящую революцию в медицине. Аппарат, который должен из одной капли крови делать более 200 анализов и по ним ставить диагноз, например высокий уровень холестерина или рак. А еще он стал бы настоящим спасением для тех, кто до потери сознания боится уколов. Компанию предпринимательница назвала Theranos – от слов "терапия" и "диагноз".

Говорили, что Холмс намеренно занижала тембр голоса, чтобы выглядеть увереннее, а ее фирменный стиль – черная водолазка, как у кумира Стива Джобса – очень полюбился публике и глянцам. Пиар сработал, Элизабет выгодно продала свою мечту и убедила инвестировать в нее сотни миллионов долларов. А сама Холмс стала самой молодой миллиардершей в списке Forbes.

Когда компания начала получать деньги, Элизабет впервые отважилась на серьезную ложь. Она рассказала сетям аптек и супермаркетов, что ее изобретение уже использует американская армия, хотя там с ним просто знакомились. О том, что технология не готова для массового применения, Холмс была предупреждена главным инженером компании Айеном Гиббонсом, который впоследствии покончил с собой.

Все посыпалось в 2015 году. Работами Theranos заинтересовались журналисты The Wall Street Journal. Общаясь с бывшими работниками, они были шокированы правдой. Приборы Theranos – не иначе как хорошая обертка. Все анализы тайком выполняли на другом оборудовании, результаты подделывали и заставляли сотрудников о них врать. А еще некоторым пациентам поставили ложные диагнозы.

"Кремниевая долина имеет долгую историю ажиотажей вокруг новых продуктов. Но Элизабет пересекла границу. Это была не столько жадность, как опьянение славой, ей нравилось внимание. То, что она сделала, имело очень реальные последствия, кроме простой кражи денег у богатых людей. Я имею в виду, что она нанесла вред многим жизням", – рассказал Лидтке.

Theranos была ликвидирована в 2018 году. А Холмс вместе с директором и ее бывшим бойфрендом Санни Балваном были обвинены в мошенничестве. Адвокаты женщины настаивали на том, что именно Болван оказывал на нее психологическое давление, подвергал сексуальным издевательствам и заставлял врать инвесторам. А еще – что Элизабет действительно слишком слепо верила в свою мечту.

Отбывать свой срок за решеткой Холмс начнет с 27 апреля следующего года. Суд дал женщине пять месяцев отсрочки, пока она не родит ребенка.

Напомним, еще в январе 2022 года Холмс была признана виновной по четырем пунктам обвинения по делу о мошенничестве.

Читайте также: