Конец эпохи Меркель: чем запомнилась "мутти" и кто станет следующим канцлером Германии

Некоторые аналитики считают, что Меркель руководствовалась принципом: прежде чем действовать, лучше подождать, пока кризис наступит.

Эпоха казалось несменной канцлерки Германии Ангелы Меркель уходит в прошлое. После 16-летнего правления, она уступает свое кресло преемнику, имя которого мир узнает в декабре. Пока же в Германии продолжается ожесточенная коалициада.

После парламентских выборов 26 сентября, которые выиграли социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, опередив правящий консервативный блок ХДС/ХСС с 24,1% (это, кстати, впервые в послевоенной Германии, когда правящая партия набрала менее 31% ), "золотая акция" на стороне так называемых средних партий — "Зеленых" и "Свободных демократов".

И пока в Берлине делят власть, ТСН.ua проанализировал основные политические расклады и кем именно в мире запомнилась Ангела Меркель — "мутти" или "фрау Риббентроп".

Коалиционная борьба

Один из самых известных американских госсекретарей Генри Киссинджер когда-то спросил: "Кому мне звонить, если я хочу дозвониться в Европу?" Для четырех президентов США последние 16 лет это была Ангела Меркель.

Немецкие СМИ иронизируют, что она любит готовить картофельный суп и печь сливовый пирог. Но вряд ли почти бывшему канцлеру на это хватит времени. Дипломаты и эксперты предупреждают, что Меркель рано списывать со счетов. Возможно, она еще займет кресло известного дипломата, или же появится на руководящих должностях в ЕС или НАТО. Только бы не в российском "Газпроме" или "Роснефти", как ее предшественник Герхард Шредер.

Меркель оставляет Германию в непростые времена. Немецкие эксперты отмечают: да, Меркель умела развязывать проблемы, но не решать их. Работы непочатый край: от вопросов безопасности, до реформы целого ЕС и решения проблем с мигрантами. Но это уже "головная боль" ее преемника.

Переговоры по формированию "светофорной коалиции" (название происходит от партийных цветов участников) – СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" - уже стартовали. Если им удастся договориться, впервые со времен Второй мировой правительство сформируют три партии, а не две, как было раньше. При такой конфигурации новым канцлером станет лидер СДПГ Олаф Шольц. Его назначение поддерживают 53% немцев. Но именно эту коалицию эксперты называют самой проблемной. Ведь "эсдеки" поддерживают "Северный поток-2", а "Зеленые" – его жесткие противники.

Существуют еще четыре варианта коалиции. Но, как пишут немецкие СМИ, они маловероятны. К примеру, коалиция "Ямайка" — ХДС/ХСС, "Зеленые" и "Свободные демократы". Попытки создать такую провалились в 2017 году. Поэтому вряд ли переговоры между этими партиями, если они начнутся, завершатся успешно. Правда, Армин Лашет, кандидат в канцлеры от правящего блока ХДС/ХСС, очень хочет занять кресло Меркель. Поэтому возможна еще одна коалиционная конфигурация – ХДС/ХСС и "Зеленые", но без большинства в парламенте. Но и она маловероятна.

Чем запомнится Меркель

Стиль. Спросите у любого в мире об Ангеле Меркель, и услышите ассоциацию с ее разноцветными пиджаками. В интернете существует множество мемов по этому поводу. Дизайнеры называют стиль канцлера — "power dressing" – одежда силы. Разноцветные пиджаки – авторство гамбургской дизайнерки Беттины Шонбах, хоть она и отрицает, что работала с Меркель.

Reuters

Во время ее заграничных визитов все обращали внимание на цвет пиджака, по которому могли точно предсказать, Меркель едет хвалить или ругать коллег. Как-то в одном из интервью канцлер призналась, что не знает точное количество пиджаков в своем гардеробе. Но пообещала, что после отставки передаст их в специальные магазины подержанной одежды.

Образ "железной фрау". Ангелу Меркель, первую в истории Германии женщину-канцлера, считают образцом сдержанности и ответственности не только дома, но и в целом ЕС. И это далеко не из-за ее стиля в одежде или достаточно консервативного поведения. За Меркель это закрепилось после первого для нее мирового финансового кризиса 2008 года: с одной стороны она настаивала на жесткой экономии и урезании расходов, с другой – помогала таким странам, как Греция, Испания и Италия.

Тогда Меркель говорила: "Если евро потерпит поражение, то и Европа тоже". Она сумела вытащить ЕС из рецессии. Но именно этот финансовый кризис стал для Меркель первым настоящим испытанием на устойчивость. Тогда мнения внутри Евросоюза разделились: одни считали, что проблемы отдельных стран-членов – это их личное дело, другие – что нужно финансово помогать Греции, Испании и Италии, чтобы не допустить краха всей Еврозоны. Меркель не раз меняла свое мнение, выбрав наконец помощь.

Беженцы. Наверное, все помнят кадры, как в 2015 году большое количество беженцев с Ближнего Востока морем, поездами, пешком пытались попасть в Евросоюз, убегая от войны. Это уже позже стало известно, что к этому причастны Россия и другие страны. Но в то время этот острый кризис нуждался в немедленных решениях. И Меркель это сделала – открыла границы Германии, которая в общей сложности приняла более 1 млн мигрантов.

Канцлер делала селфи с сирийскими беженцами, напоминая, что росла в бывшей ГДР (была подконтрольной СССР), границы которой были закрыты вплоть до падения Берлинской стены. Такого же отношения Меркель хотела и от других коллег по Евросоюзу. Но этого не произошло.

Именно мигрантский кризис 2015 года очень поляризовал мнения всех без исключения государств-членов блока, что привело к росту правого популизма, особенно в восточноевропейских странах. Некоторые немецкие СМИ пишут, что именно политика в отношении мигрантов помогла взрастить ультраправую и пророссийскую "Альтернативу для Германии". И, что самое интересное, во времен острого мигрантского кризиса прошло шесть лет, а у ЕС до сих пор нет по нему общей программы.

США. Отношения немецкой "мутти" с четырьмя американскими президентами, с которыми ей пришлось иметь дело, можно описать так: от полной дружбы до полной стужи. Например, Меркель — едва ли не единственная, кто поддерживал решение Джорджа Буша-младшего относительно военной операции в Ираке. А на саммите тогда еще G8 ("Большой восьмерки", откуда 2014 года Россию выгнали) в Санкт-Петербурге, Буш даже позволил себе схватить Меркель сзади за плечи, когда заходил в конференционный зал.

Хотя самые теплые отношения у Меркель сложились именно с Бараком Обамой, который называл ее "своим другом".

Но после прихода к власти в США Дональда Трампа "медовый месяц" в отношениях между Вашингтоном и Берлином закончился. 45-й президент США отказывался пожимать руку канцлеру Германии, публично критикуя его за мигрантский кризис, единоличные выгоды, получаемые Германией от торговли с США, и крайне низкие расходы на оборону в рамках НАТО. Красноречивый пример тому – фотография саммита G7, где Меркель склонилась над столом, за которым сидел Дональд Трамп, не скрывая эмоций.

После этого она заявит: "Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли".

Россия, агрессия и газ. Некоторые аналитики считают, что Меркель руководствовалась принципом: прежде чем действовать, лучше подождать, пока кризис наступит. Возможно поэтому у Меркель было много общего с Бараком Обамой. Они упорно не хотели извлекать уроки из российской агрессии против Грузии в 2008 году. Поэтому шесть лет спустя Россия напала на Украину, впервые после Второй мировой перекроив карту Европы, оккупировав Крым.

Вместе с тем считается, что именно Ангела Меркель едва ли не лучше знает Владимира Путина и умеет его потролить. Ну, может , после Джо Байдена, который в политике уже полвека. Все мировые СМИ облетела история о лабрадоре Кони, которого Путин впустил в комнату, где вел переговоры с Меркель. Это было в 2007 году, хотя за год до этого немецкие правительственные круги сообщили российским коллегам, что канцлер боится собак. Задолго после, во время очередных переговоров с хозяином Кремля уже у себя в Германии, Меркель попросила принести по бокалу особого восточногерманского сорта пива, дефицитного в ГДР. Это был намек, зная, что Путин служил в Дрездене.

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Но, едва ли не самой большой ошибкой Меркель, которая, по сути, продолжила дело Шредера, стал "Северный поток-2". Его запуск, вдобавок к "Северному потоку-1", сделает Германию полностью зависимой от российского газа. Не говоря уже о том, в какое положение Берлин ставит Украину. А предшествовало этому решение 2011 года. После аварии на японской "Фукусиме" и самой массовой в Германии акции протеста против атомных электростанций, Меркель заявила, что Германия выходит из атомной энергетики.

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