Конец "эпохи Меркель": чем запомнится первая женщина-канцлер ФРГ и как ей удалось изменить Германию

Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии, которая прослужила рекордные четыре срока в правительстве.

"Железная фрау" — именно так нередко в Германии называют одну из самых влиятельных лидеров мира Ангелу Меркель, которая 16 лет находилась на посту канцлера ФРГ, но в этом году оставляет Бундестаг. Жесткая и сдержанная на переговорах и одновременно радостная во время победы немецких футболистов на чемпионате в Бразилии в 2014 году — видимо, это именно то описание, которое лучше всего характеризует Меркель.

Она легко выстояла на саммитах, где доминировали коллеги мужчины, с такими лидерами, как бывший президент США Дональд Трамп или президент России Владимир Путин; приняла важные решения вопреки убеждениям собственной партии; прошла через многочисленные кризисы и сейчас оставляет ФРГ экономически сильнее, социально разнообразнее и одной из самых могущественных стран Европейского Союза.

"По мнению одних, Меркель была эффективным руководителем, которой удалось справиться с целым рядом европейских кризисов... Для других она была лидером без ведущей идеи, которая стремилась лишь к тому, чтобы сохранить сложившийся статус-кво — и слишком часто ставила интересы своей страны на первое место... Одно можно сказать наверняка: когда Меркель впервые пришла к власти в 2005 году, Германия переживала кризис и после объединения собиралась стать просто "абсолютно нормальной страной". Уходя, Меркель оставляет после себя страну, которая является центром политического и экономического притяжения Европы. Влияние ФРГ на процессы, происходящие в ЕС, сильнее, чем когда-либо прежде", — пишет Público.

Как Меркель изменила Германию и мир, какие приодолела кризисы и чем запомнится народу, читайте в материале ТСН.ua.

От дочери пастора к одной из самых влиятельных женщин Европы

Меркель родилась 17 июля 1954 в Гамбурге. Но через несколько месяцев ее отец-пастор, получил приход в маленьком городке на востоке Германии, куда и переехала семья. Мать Ангелы была учительницей английского языка, что, вероятно, в школьные годы и повлияло на тягу Меркель к иностранным языкам.

Кроме немецкого, Ангела изучала в школе Темплина французский, английский и русский языки. Последним она овладела в совершенстве. Интересно, что в детстве Меркель даже ездила в Москву для совершенствования языка.

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В школьные годы Ангела была скромной и неприметной девочкой, но умела хорошо адаптироваться в социуме. Ее одноклассники вспоминают, что в физике, химии и математике она была лучшей.

"Было несколько мальчиков с этими математическими навыками, но никогда не было девочек. Уровень математики был очень сложным, и ученикам требуется дополнительное время. Ангела Каснер никогда не нуждалась в этом дополнительного времени", — говорит учитель математики средней школы Ганс-Ульрих Беськов.

В 1973 году она сдала "на отлично" экзамены в школе.

"С самого начала она была лучшей. Другие ученики даже не завидовали, зная, что никогда не могут быть такими же ловкими. Она была очень дисциплинированной в молодом возрасте и хотела победить", — отмечает госпожа Бенн, учительница Меркель.

Ангела Меркель (второй ряд в центре) в 10-м классе школы в Темплине (1971) / DPA

А вот в студенческие годы Меркель начала проявлять предприимчивость и во время учебы в Лейпциге устраивала дискотеки под названием "Ангела", где продавала вишневый виски.

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Воспитывалась Меркель в традиционной системе немецких ценностей, где социальная роль женщины сводится к известным трех "К": Kinder, Küche, Kirche — Дети, Кухня, Церковь. Впрочем, Ангела Меркель добавила в этот перечень четвертую "К" — канцлер.

Личная жизнь

Мало кто знает, но девичья фамилия немецкого канцлера — Каснер. Меркель же она — по первому мужу, студенту-физику Ульриху Меркель. Впрочем, брак спустя пять лет завершился разводом.

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Со вторым мужем, доктором химии Иоахимом Зауэром, Англела познакомилась на работе и они начали встречаться в 1984 году, когда он был женатым мужчиной, отцом двух сыновей. Официально они поженились только через 14 лет.

Меркель и поныне живет в счастливом браке с Зауэром, но носит фамилию первого мужа. Йоахим крайне непубличный человек, в 2005 году он даже не посетил инаугурацию жены. Но это не мешает супругам проводить время вместе.

Немецкий политик, как пишет Business Insider, завтракает с мужем и предпочитает самостоятельно готовить ему завтрак.

По информации The Guardian, Меркель очень гордится своими кулинарными способностями и больше всего любит печь, особенно сливовый пирог. А ее же любимым блюдом является картофельный суп.

В свободное от работы время Меркель с Зауэром любят хайкинг — ходить горной местностью по оборудованным маршрутам — и слушать оперу. Впрочем, когда на это Меркель находит время, остается только догадываться, ведь о ее работоспособности ходят легенды.

Также неизвестно, когда обычно Меркель отходит ко сну. Но она сама рассказывала, что ей для отдыха достаточно четырех часов сна. Примечательно, что политики на почти не пьет кофе, предпочитая мятного чая.

Кроме того, канцлер посвятила себя политике и у нее нет детей. Она также отказалась от служебного жилья и жила в съемной квартире в центре Берлина.

Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

Политическая арена

В 1986 году Меркель защитила докторскую диссертацию. Но политика взяла свое, и Ангела Меркель в 1989 году (падение Берлинской стены, начало процесса объединения двух Германий. — Ред.) идет к науке. Почему, вдруг изменилось в ее сознании в 1989 году? По одной из версий, Меркель увлеклась демократией.

В августе 1990 года она присоединилась к одной из крупнейших партий — "Христианско-демократическому союзу". Молодого политика осенью того же года заметил тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль и вскоре назначил ее министром по делам женщин и молодежи.

30 апреля 1991, бывший канцлер Германии Гельмут Коль и нынешний канцлер Ангела Меркель / Associated Press

А менее чем за шесть месяцев Меркель стала заместителем главы "Христианско-демократического союза", а вскоре — генеральным секретарем "ХДС".

Своим политическим взлетом, по мнению многих, Меркель была обязана Гельмуту Колю, за что ее прозвали "девочкой Коля". Он публично называл Меркель "mein Mädchen" — "моя девочка". И пришло время, и она без сожаления простилась с ним, "сбросив с пьедестала", чтобы не был обузой для партии.

В открытом письме, опубликованном 22 декабря, Меркель, бывшая протеже Коля, призвала партию начать все заново, без ее почетного главы.

"Партия должна сделать первые самостоятельные шаги, должен поверить в себя, и без "старого боевого коня", как себя часто называл Гельмут Коль, сможет продолжить борьбу со своими политическими противниками", — напишет вскоре Меркель в своей статье.

Уже в 2005 году во время выборов она опередила всех своих политических оппонентов и стала первой женщиной-канцлером Германии. 22 ноября Меркель присягу и уже в декабре поехала на первый саммит ЕС на новой должности.

Ангела Меркель приняла присягу федерального канцлера в 2005 году / Associated Press

На мероприятии новоизбранный немецкий канцлер была относительно неизвестной, но уже тогда поразила руководство ЕС своим вниманием к деталям.

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Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте, которая на тот момент была комиссаром ЕС по вопросам бюджета, вспоминает, как встречалась с Меркель для обсуждения чрезвычайно сложных переговоров по бюджету ЕС: "Это был ее пятый день в офисе. Она знала файлы так же хорошо, как Жозе Мануэл Баррозу (тогдашний президент Европейской комиссии. — Ред.) и я". Литовская политическая деятельница охарактеризовала Меркель как "королеву компромиссов", которая "никогда не дает пустых обещаний".

"Она переставляет фигурки на шахматной доске так, чтобы никто не был для нее опасным", — цитирует DW биографа Меркель журналиста Жаклину Бойзен.

Одержав победу на выборах, Меркель удалось спасти Германию том числе и от финансового кризиса — в поддержку проблемных банков из госбюджета страны выделили сотни миллиардов евро, а их руководству снизили зарплату и отменили премии.

В интервью ВВС в июне 2013 года она утверждала, что Европе нужна большая мобильность рабочей силы для преодоления безработицы, поскольку все больше молодежи ищет работу в других странах ЕС.

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"У Меркель есть два основных качества. Она не подвержена риску и хочет объединить людей, а не отчуждать их. Эти качества касаются внутренней политики, а также Европейского Союза, являются политическим созвездием, которое имеет внутреннюю тенденцию расходиться", — сказал Стефан Корнелиус, иностранный редактор Süddeutsche Zeitung, автор биографии Меркель.

"Еврокризис"

Финансовый кризис в Германии перерос в кризис евро, единой европейской валюты, и у Меркель не было времени переводить дух. Поэтому она снова сохранила самообладание и федеральное правительство заставило страны с наибольшей задолженностью придерживаться жесткого курса экономии и реформ.

Меркель четко объяснила, что ее страна не сможет процветать, если Европа будет находиться в кризисе, и призвала срочно поддержать Грецию, чтобы вывести ее из долгового кризиса.

"Упадет евро — рухнет Европа", — заявила в мае 2010-го Меркель во время выступления в Бундестаге.

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В Греции, где в результате резко сократили расходы, чтобы оставаться в единой валюте, Меркель вообще стала ненавистной фигурой и некоторые критики проводили параллели ее политики с немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. Например, во время массовых демонстраций против мер жесткой экономии в Греции нередко можно было увидеть вывески и плакаты, сравнивающие Меркель с Гитлером.

В результате его отношение к жесткой экономии смягчилось, а евро, хотя и балансировало на грани, но все же смогло выжить.

"Европа терпит поражение, когда разрушается евро. Европа побеждает, когда побеждает евро. Евро побеждает, если мы создадим союз стабильности, который на самом деле заслуживает этого названия, так как он поддерживается прочной основой солидарности, рост и солидарности", — утверждала в 2012-м Меркель.

Открытие немецких границ

В 2015 году Меркель столкнулась с одним из своих крупнейшим вызовов в должности канцлера, когда мигранты и беженцы начали массово бежать к успешной экономики Европы.

Поскольку количество иностранцев, прибывающих в ФРГ росло, она взяла на себя инициативу в открытии границ Германии, временно приостановив правила ЕС, которые требовали, чтобы те, кто нуждается в убежище, регистрировались в первой стране-участнице, в которую они въехали.

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Распад правительства и отставку ей пророчили чуть ли не ежедневно. Тогда она несколько раз повторила выражение, которое стало уже знаменитым: "Мы справимся!".

И это действительно произошло, Меркель справилась и, несмотря на большую критику и сопротивление, в Организации Объединенных Наций немецкого канцлера отметили за ее гуманитарную позицию, а журнал Time в 2015-м признал Ангелу Меркель "Человеком года".

Внешние приоритеты в политике

На международной арене визитной карточкой Меркель было единство ЕС. Сама же канцлер стала самой мощной посредницей компромиссов в Европе и сыграла ключевую роль в переговорах "до" и "после" голосования Британии по выходу из Европейского Союза.

"Самое большое наследие Меркель — это то, что ей удалось сохранить ЕС вместе в эпоху сильного напряжения, что требует силы политической воли и обычно немного немецких денег", — сказал Корнелиус.

Когда в 2005 году Ангела Меркель пришла в германское правительство, США были стабильным партнером для развития европейской безопасности. Джордж Буш был первым из четырех президентов Америки, с которым работала Меркель. Ее правительство уделяло первостепенное внимание трансатлантическим отношениям и культивировал традиционно тесные отношения между Германией и США.

Джордж Буш держит за руку Ангелу Меркель во время группового фото на саммите G8 в 2006 году

Барак Обама был президентом США, с которым Меркель разделяла аналогичные политические взгляды. Об этом также свидетельствовала их неформальная беседа, которой она наслаждалась с ним во время встречи "Большой семерки" в 2015 году в Германии, которая состоялась в Эльмау у подножия горного хребта Веттерштайн в Альпах.

Агела Меркель с Бараком Обамой во время саммита G7 в 2015 году / Associated Press

Ангела Меркель приветствуется с Бараком Обамой / Associated Press

Впрочем, приверженность Меркель к Штатам не помешала ей критиковать Дональда Трампа, президентство которого оказалось серьезным испытанием на выносливость немецко-американских отношений. Между многосторонним немецким подходом и политикой Трампа почти не было общей основы.

Ежегодный саммит руководителей правительств ведущих государств мира в Квебеке в 2018 году

Эта известная фотография, которую сделано на саммите G7 в Квебеке в 2018 году, иллюстрирует отношения между правительствами Германии и США в те годы. В частности, тогда Трамп заявил, что США будут добиваться возобновления участия России в саммитах высокого уровня, которую лишили этой возможности в 2014 году за агрессию в Украине, а также призвал другие страны не считать оккупацию украинского Крыма и Украину, назвав ее "одной из самых коррумпированных стран в мире".

Примечательно, что после победы Джо Байдена на американских выборах в 2021 году, новый президент США пригласил Меркель в Вашингтон первой из руководителей правительств европейских стран и назвал ее политическую деятельность исторической.

Также в течение десятилетий Германия поддерживает очень особенные отношения с Францией. Это также отражено в доверии Меркель к французским президентам, от Жака Ширака к Эммануэлю Макрону.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Меркель бескомпромиссная, когда речь заходит о ценностях западного мира. Она продвигала и модернизировала ценности демократии, прав человека, равенства, свободы выражения мнений и собраний и тому подобное.

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В течение последнего года своей каденции Меркель вложила всю энергию в углубление экономических связей Германии и Европы с Китаем, протолкнув инвестиционное соглашение с Китаем в конце прошлого года.

Украинский вопрос и позиция насчет России

Отношения Ангелы Меркель с Владимиром Путиным начались под знаком собаки. Во время своего первого визита в Москву в должности канцлера Меркель получила в подарок маленького плюшевого собаку. Однако именно собак немецкий канцлер боится больше всего и, об этом, по данным New York Times, Путин был проинформирован.

В целом же в отношениях с РФ Меркель ставила прибыль выше принципов и желание сохранять контакты с Москвой, что бы ни случилось. Так, она критиковала РФ за оккупацию украинского Крыма, но нашла общий язык с Владимиром Путиным по защите российского "Северного потока-2", который повышает риски вторжения РФ в Украину, в обход которой и сводят трубопровод.

В то же время она сразу после оккупации украинского Крыма призвала Запад к решительному ответу, отметив поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, поддержала экономические санкции против РФ за агрессию в Украине и присоединилась к переговорам в "нормандском формате", чтобы попытаться урегулировать войну на Донбассе. Но, чтобы влияние санкций на российскую экономику стало очевидным, нужно время, а на более радикальные меры в отношении России Германия так и не пошла.

А также именно Германия приняла оппозиционера Алексея Навального и заявила об отравлении его "новой улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок".

Китай

Насчет Китая, то Меркель сначала относилась к нему критически. Уже в 2006 году она пригласила Далай-ламу в Берлин (который после введения китайских войск вынужденно живет в Индии и считается у буддистов символом тибетского сопротивления), чем вызвала шквал критики от представителей официального Пекина.

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Но после этого она активизировала коммерческие связи с Китаем с почти ежегодными визитами в столицу КНР и за последнее десятилетие страны настолько развили экономические отношения, что в 2016 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии, опередив США.

"В Германии мы пережили золотое десятилетие, главным образом потому, что как страна-экспортер мы извлекли выгоду из роста в Китае и на других азиатских рынках", — сказал недавно глава Deutsche Bank Кристиан Сьюинг.

Климат и Фукусима

При канцлерстве Меркель в немецком парламенте регулярно обсуждался климатический кризис. Так, Фукусима и поэтапный отказ от ядерной энергетики, вероятно, были одними из далеко идущих ее вопросов. В частности, после катастрофы на атомной электростанции Фукусима в Японии в 2011 году Меркель объявила своему правительству, что ядерная энергетика будет постепенно прекращена в Германии.

Всего в течение последних 16 лет Бундестаг принял ряд законов, направленных на продвижение возобновляемых источников энергии. В то же время, эко-активисты считают, что эти меры запоздалые и недостаточные. Например, парламент ФРГ только в 2020 году поддержал полный отказ Германии от производства электроэнергии с помощью угля не позднее конца 2038 года.

Пандемия

Пандемия принесла еще больше проблем к политике Меркель. Когда весной 2020 году она увидела, как стремительно растет число погибших от коронавируса в Италии и Испании, решила объединить усилия с президентом Франции Эммануэлем Макроном для запуска специального фонда восстановления от пандемии, который распределяет гранты ЕС среди стран-членов.

А вот суровые карантинные меры, которые Меркель ввела в марте 2020 года для контроля распространения COVID-19, спровоцировали массовые акции тех, кто был против ограничений. Их демонстрации жестоко разгоняла полиция и фотографии этих фактов вызвали большой шок в прессе и обществе.

Однако сейчас мы видим, как Германия с минимальными потерями выходит из коронавирусного кризиса, с предварительным вызовами Меркель тоже, в целом, справилась. И именно пандемия позволяет Меркель пойти на высокой ноте. Ведь, по словам эксперта сравнительной политики Доктора Кнеера, немцы во время пандемии "чувствовали себя с ней очень комфортно. Они сказали:" Мы не хотим другого лидера, кроме нее ".

Интересные факты

Говоря о Меркель, нельзя не вспомнить ее красочные пиджаки, которые являются одной из визитных карточек канцлера. Благодаря этому элементу гардероба, политика, как правило, можно легко заметить на групповых фотографиях, сделанных на международных конференциях.

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У Меркель есть привычка — опускать руки "ромбиком" (его еще называют "домиком"), который стал ее фирменным жестом. Этот жест политики на называют "ромб Меркель".

Associated Press

О Меркель написаны десятки книг, ее критиковали и ею восхищались, а ее наследие для большинства останется синонимом стабильности. Она также стала образцом для подражания в том, как с гибкостью и осторожностью в своих решениях преодолевать кризисы. Но сейчас вместо "мамы" Меркель у немцев может появиться "папа" Шольц. Кто является потенциальным следующим канцлером Германии, читайте по этой ссылке.

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В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись парламентские выборы, после которых страна получит нового канцлера.

Какие партии пройдут в следующий, 20-й, Бундестаг, у кого больше шансов стать канцлером и как это отразится на отношениях Германии с Украиной, читайте здесь.

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