Конец эпохи пандемии коронавируса: какую статистику в Украине оставил после себя COVID-19

С 1 июля в Украине завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации, введенных через COVID-19, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина.

За эти годы, отметил он, украинские службы отработали механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны. В то же время, Всемирная организация здравоохранения о конце пандемии COVID-19 заявила еще два месяца назад.

Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. Начала стремительно распространяться и за считанные месяцы охватила всю планету. Уже в марте первый случай инфицирования был зафиксирован и в Украине. С тех пор коронавирусом в Украине переболели 5,5 миллионов человек, более 112 тысяч не смогли преодолеть недуги.

Вакцинироваться двумя дозами от COVID-19 смогли более 15 миллионов украинцев.

Отметим, что действие карантина и режима чрезвычайной ситуации не означает, что вирус исчез. Так, в период с 12-18 июня этого года, у более 1300 человек, среди которых 102 ребенка и 25 медиков, зафиксировали коронавирус. Такую статистику обнародовал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Поэтому людей, которые могут быть в зоне риска из-за получения осложнений от болезни, все же советуют вакцинироваться.

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