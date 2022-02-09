Конец истории: в Киеве на Лютеранской закрывается культовый букинистический магазин (видео)

Теперь магазин перейдет в Интернет.

В Киеве на улице Лютеранской закрывается культовый букинистический магазин. Причина – не коронавирус, не кризис и даже не отсутствие спроса на книги. Город просто отказал в продлении аренды. Как так получилось и почему мы теряем историю наших городов – в сюжете "Сніданку з 1+1" за 9 февраля.

Улица Лютеранская,4. Самый центр Киева. И этот магазин – маленький подвал, спрятанный во дворике этого дома. С 2001 года он работал под вывеской "Букинист-центр".

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Владелец магазина – известный киевский книголюб Эдуард Яковлевич Линдин.

"Магазин букинистический чем сильный – в нем есть любая литература. 18 век, 19 век, 20. Художественная. Историческая… В других магазинах этого нет", — отмечает владелец.

Маленький по размерам, но большой по значению культурный книжный центр. По крайней мере, так говорят киевские книголюбы. Сюда можно прийти и найти любую книгу, задать любой вопрос и просто поговорить с такими книголюбами, как сам.

Первая вещь, которую сказал "Сніданку" Эдуард Яковлевич, если вы пришли меня защищать, вы можете даже не доставать камеры, защищать меня не нужно.

И он совершенно не обвиняет коммунальное предприятие, потому что так и говорит: они просто исполнители. Которые также не хотят выгонять образцовых арендаторов, которые 21 год исправно платили и поддерживали помещение в надлежащем состоянии. Времена меняются, правила меняются, которые и поставили коммунальщиков в такие условия. Большой орган где-то наверху – Кабинет министров – определил новые тарифы для аренды госсобственности. И ввел обязательный аукцион. В масштабах всей страны это полезно и принесет большие доходы. В масштабах этого магазина… мы теряем вещи, которые делают наши города такими, как мы их любим. К таким вещам требуется индивидуальный подход.

В итоге Эдуард Яковлевич уже и сам не хочет здесь оставаться. Логика такова: если чиновник указал на дверь один раз, он может сделать это и во второй раз. А ему уже 76, и сил бороться за холодное помещение, да еще без туалета – уже нет.

У Линдина есть его YouTube-канал, где он рассказывает о разной литературе, разных жанрах. И собирает сотни, а иногда тысячи просмотров.

А дело он свое не оставит. У букинист-центра есть сайт. И дальше Эдуард Яковлевич планирует продавать книги там и отправлять их по почте. А вот чем действительно ему можно помочь – зайти на его сайт и выбрать, что вам нравится.

Конец истории: в Киеве закрывается культовый букинистический магазин

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