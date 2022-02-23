Конец Минских соглашений: что это значит для Украины и есть ли им альтернатива

Конец Минских соглашений: что это значит для Украины и есть ли им альтернатива

Оккупированный Донбасс, согласно "Минску", все стороны считали украинским.

Представитель президента страны-агрессорки Дмитрий Песков во вторник, 22 февраля, официально подтвердил, что Минские соглашения для России уже не действуют. Еще раньше об этом в один голос заявило большинство международных партнеров. Ведь признанием самопровозглашенных "республик" на Донбассе Кремль проигнорировал ключевой пункт в документе. Оккупированный Донбасс, согласно "Минску", все стороны считали украинским. Украина, правда, обязывалась пойти на ряд уступок. Россия должна была обеспечить мир на оккупированных территориях.

Однако большинство из этих пунктов так и не воплотилось в жизнь – об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Когда и почему подписали Минские соглашения

Лето 2014 года российская армия проводит полномасштабное вторжение на Донбасс. Оно завершилось оцеплением украинских подразделений под Иловайском. Под угрозой военной катастрофы в дни Иловайского котла в Минске встретились тогдашний Петр Порошенко, глава Кремля Владимир Путин и представители Евросоюза. Там было договорено о начале работы трехсторонней контактной группы. Уже через несколько дней она выдаст документ, получивший название Минские соглашения. С положительного – он предусматривал прекращение огня, отступление войск, освобождение заложников и обмен пленными. И самое главное – все стороны называли Донбасс украинским. Но под давлением ситуации наше государство одобрило и ряд неприятных для себя пунктов.

"Подводные камни" для Украины

"Мы должны были пойти на целый ряд сомнительных решений – от создания отрядов народной милиции, проведения местных выборов, но фактически это означало, что мы согласились на частичную автономию. Более того, по сути, протекторат со стороны России", — говорит украинский политолог. Владимир Фесенко.

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Он объясняет, что для выполнения пункта об автономии должен был служить закон об особом статусе Донбасса. Его приняли тайным голосованием в 2014 году. Впоследствии, народные депутаты несколько раз продолжали действие документа. Но в силу он, в сущности, так и не вступил, потому что Россия не выполнила свою часть условий.

Измененный "Минск" 2015 года

В начале 2015 Минские договоренности несколько видоизменились. После боев под Дебальцево, снова под давлением России и своих партнеров, Украина была вынуждена подписать вторую их версию. В силе оставался обмен пленными, прекращение огня. Но наше государство снова пошло на ряд существенных уступок.

Фесенко сообщает, что тогда договорилась о том, что выборы будут проведены к тому, что ОРДЛО перейдет под территорию Украины. Более того, Украина согласилась закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Эту норму так и не выполнили, потому что ее не поддерживали украинцы.

Спикер Путина официально подтвердил, что Минские соглашения для России уже не действуют | Новости мира

Единственное, что время от времени функционировало, напоминает член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш, это частичное прекращение огня. Война была в замороженной фазе без активных боев. Также Донбасс Россия называла украинским. То есть некоторое время документ сдерживал агрессора. Впрочем, после официального отказа Кремля от документа такого предохранителя больше нет.

Есть ли альтернатива Минским соглашениям

С исчезновением "Минска" также непонятным теперь становится процесс обмена пленными и будет ли он вообще. Поэтому дипломаты будут однозначно пытаться повлиять на ситуацию. В украинском МИД уже заявили, что по крайней мере блок безопасности для нас до сих пор остается важным.

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"Вы уже слышали позицию президента о том, что Россия де-факто вышла из Минских соглашений, но, не ведя на провокации России, мы свою дальнейшую позицию, свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно. Сейчас нас интересует составляющая безопасности, и это ключевой фактор, доминирующий в нашем анализе ситуации", — прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Не исключено, что продолжит существовать Нормандский формат – с представителями Германии, Франции, Украины и России. Или появится совершенно новая площадка, уже с участием Соединенных Штатов.

Напомним, вечером 22 февраля во время брифинга президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет оказывать военную помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".

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