Конец Путина и войны уже близок: эксперт объяснил, почему диктатор РФ внезапно решил посетить Мариуполь и Крым

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что так называемым турне оккупированным Крымом и Мариуполем российский преступник Владимир Путин готовит общество к "жестам доброй воли".

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Назовем это "последняя гастроль". Сразу после того, как Путин получил подарок в виде ордера на розыск за совершенные военные преступления от Международного уголовного суда, он фактически является военным преступником. Он является человеком, с которым общение не имеет смысла, как и общение с Гитлером во время Холокоста. Не каждая страна и не каждый лидер может себе позволить общаться с военным преступником. Но он в историю вошел именно так. Свой кровавый путь он начал уже давно, но на международном уровне это новое его достижение", — рассказал он. он.

По мнению Коваленко, Путин осознает, что на сегодняшний день у российских оккупантов нет достаточно сил и средств для того, чтобы сдерживать территории, которые они захватили в 2014 и 2022 году.

"Постепенно приближается именно то время, когда они вынуждены будут делать один жест доброй воли за другим, для того чтобы успокоить, в первую очередь, внутреннего потребителя информационного фаст-фуда. Путин и сделал это, чтобы не только пропиарить себя как смелого и действенного". лидера, который сегодня в Крыму, а завтра в Мариуполе, но не было во время его вояжей больших толп с российскими флагами и портретами Путина, которые его встречали, забросали его лимузин цветами и т.д.. Все прошло довольно тихо, без ажиотажа, пафоса. Мариуполь он приехал ночью, где-то нашли трех коллаборантов — дождавшихся сепаратистов-ждунов, и именно их продемонстрировали как местных жителей, увлекающихся Путиным, это даже среднестатистическому потребителю информационного фаст-фуда где-то под Магаданом понятно, что все идет не по плану. Так что это последняя его гастроль. Он понимает, что у него в следующий раз может и не быть", — подчеркнул обозреватель.

Коваленко такие визиты относит к "элементу конвульсии. Сейчас мы будем наблюдать за конвульсиями этого режима, этой системы и фактически они демонстрируют, что конец для Путина уже близок, как и для самой войны. Это понимают и в командовании российских оккупационных войск".

Напомним, в воскресенье, 19 марта, в пропагандистских СМИ появилась информация о том, что Путин посетил временно оккупированный Мариуполь. В городе, полностью разрушенном россиянами, он показательно побывал в микрорайоне Невский, где оккупанты якобы возводят новые дома вместо уничтоженных. На кадрах видно, что Путин прилетел туда или поздно вечером, или уже ночью. Гауляйтеры диктатора не сопровождали, как сообщает советник городского головы Петр Андрющенко. Днем ранее, 18 марта, Путин по случаю 9-летия аннексии Крыма побывал на полуострове. Стоит сказать, что за все 9 лет оккупации он ни разу не прибыл в Луганск или Донецк и в Крыму он бывает не очень часто.

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