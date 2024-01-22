Конец, "заморозка" или активное наступление: чего ожидать на фронте в Украине в 2024 году — сценарии войны

По прогнозам экспертов и чиновников, Россия не остановится и будет продолжать активные боевые действия.

Полномасштабная война в Украине длится около двух лет. Вооруженным силам за это время удалось освободить значительную часть оккупированных территорий, однако за последние месяцы ситуация на фронте не изменилась.

Так что ждать 2024 года — читайте разные сценарии войны от украинских и западных экспертов, военных, руководства в материале ТСН.ua.

Украинские сценарии развития событий на фронте

Оккупанты определили новую цель — ГУР

По данным военной разведки Россия определила уничтожение украинской системы ПВО, авиации, объектов оборонно-промышленного комплекса как одну из приоритетных целей. Они будут пытаться не допустить наращивания производства и усиления способностей Вооруженных сил.

"Все условия для проведения мобилизационных мероприятий у них созданы, в том числе и на законодательном уровне. Учет военнообязанных есть. Планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть. И это все будет влиять на мобилизационные нужды их вооруженных сил". Все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы", — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Также он добавил, что российская армия будет продолжать попытки добиться каких-либо успехов на фронте, в том числе выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Это одна из стратегических целей Москвы так называемой "СВО".

"Второе, что они сейчас будут делать (и это уже мы видим по тем документам, которые есть в нашем распоряжении) – это содержание захваченных территорий, которые находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская области и часть Харьковской области", — сказал он. .

ВСУ на фронте / Фото: Associated Press

Украина готовит план обороны — Умеров

В Министерстве обороны рассказали, что они готовят план обороны на этот год.

"Мы должны смотреть, как будет действовать враг. Мы делаем план обороны, обсуждаем эти вопросы с партнерами и планируем продолжение сотрудничества. Вопрос поддержки финансовой или другой будет постоянно, пока мы не запустим свою экономику", — сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Россияне будут пытаться "откусывать" территорию небольшими клочками — эксперт

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский считает, что российская армия будет продолжать "прогрызаться" в оборону ВСУ и попытаться "откусывать" территорию небольшими клочками. В планах врага, по его мнению, это ликвидация Роботинского выступления и зоны действий украинских войск на левобережье Херсонщины.

"Они будут и дальше прогрызаться в нашу оборону, будут пытаться откусывать небольшими клочками нашу территорию, как они действовали на протяжении 2022-2023 годов. Они до Бахмута 45 километров шли 400 дней, но они прошли эти километры. Нельзя сказать, что они вели действия. В их расчетах эти действия успешны, потому что для них уровень потерь, или как мы говорим болевой порог, абсолютно другой", — сказал Грабский в интервью "РБК-Украина".

Закончится ли война в Украине в 2024 году

Историк Ярослав Грицак подчеркивает, что фронт очень важен, но не только он определяет судьбу, потому что в затяжных войнах очень важна крепость тыла. А это, в свою очередь, зависит от помощи Запада. "В конце концов война не заканчивается решающей военной победой или военным парадом, а у какой стороны не будет сил нести бремя войны. И это заканчивается коллапсом одной стороны. Это не только украинские внутренние реформы, но и Запад сам должен реформироваться. Вопрос, насколько достаточно быстро будут реформироваться, как нам нужно, будут ли выполнять свои обещания",- сказал историк в разговоре Радио Свобода. Также читайте "Вечная война с Россией": эксперты назвали условия, при которых Путин выведет войска из Украины Оккупанты будут наступать — Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua рассказал, что, по его мнению, в первой половине 2024 года украинскими силами обороны будут вестись преимущественно оборонные действия. А оккупанты будут вести наступление, потому что им нужно преподнести "победы" до выборов президента РФ.

"До начала так называемых президентских выборов в России (запланированные на март – Ред.) оккупанты должны выполнить норматив – преподнести Путину какую-то большую победу. Поэтому они и будут наступать. Но после того, как закончатся выборы, у них начнется мобилизация, они начнут компенсировать потери. Так или иначе, но возникнет оперативная пауза", – отметил Коваленко.

Впрочем, во второй половине 2024 действительно могут произойти изменения на фронте, однако при условии, что Украина воспользуется "оперативной паузой" оккупантов после президентских выборов.

"Первая половина 2024 года – это будут именно оборонительные действия. И фантазировать по поводу какого-то излома и какой-то скорой большой победы я бы не спешил. Этот год будет больше ориентирован на истощение россиян, именно на истощение. А уже по результатам 2024 года можно будет говорить о то, чего нам ждать дальше", — добавил он.

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Прогнозы развития войны от Запада

Война в Украине затянется

Аналитика Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта считает, что перспективы окончания войны в Украине остаются неутешительными, поскольку позиции Путина по сравнению с прошлым годом сильнее.

"Ситуация на поле боя неопределенна. Наступление Украины, похоже, остановилось. Но и российского прорыва тоже не было. Сейчас результат войны более чем когда-либо зависит от политических решений, принятых в много километрах от ее центра – в Вашингтоне и Брюсселе. Удивительна единство, которое Запад продемонстрировал в 2022 году и соблюдал весь 2023-й, начинает колебаться", — отметила она для BBC.

По ее мнению, колебания западных политиков и лидеров ободряют Путина. Его последние публичные выступления и дерзкие заявления показывают, что Россия готова к затяжной войне.

"Вполне вероятно, что война затянется на весь 2024 год, но она не может тянуться вечно ", – предполагает западная аналитика.

ВСУ на Авдеевском направлении / Фото: Getty Images

Россияне могут снова попытаться продвинуться по всему фронту

Бывший генеральный директор Королевского объединенного Института оборонных исследований Майкл Кларк не исключает, что оккупационные войска могут снова попытаться продвинуться по всему фронту, если бы захватить как минимум весь Донбасс.

Между тем, Украина, вероятно, попытается воспользоваться своим успехом в Черном море. Он отмечает, что "Киев также, возможно, попытается устроить россиянам еще больше военных сюрпризов, чтобы вывести их из равновесия".

"Но по сути 2024 выглядит как год консолидации и для Киева, и для Москвы. России не хватает ни технических, ни человеческих ресурсов, чтобы начать стратегическое наступление. Она сможет сделать это не раньше, чем весной 2025 года. Течение этой войны в 2024 году будет определяться в Москве, Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Тегеране и Пхеньяне больше, чем в Авдеевке, Токмаке, Краматорске или на любом другом опустошенном поле битвы вдоль линии фронта", — считает он.

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Россия будет пытаться удержать оккупированные территории — американский генерал-лейтенант

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес для BBC заявил, что оккупационная армия в этом году сделает все возможное, чтобы удержать захваченные земли и укрепить свою оборону. Более того, она надеется, что Запад отступит от Украины.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес / Фото: Associated Press

"Но Украина не остановится. Она борется за свое выживание и понимает, чего ждать от России, если она победит. Все больше европейских стран говорят об увеличении помощи на фоне страха, что решимость со стороны США угаснет",

Также, по его мнению, к началу лета Украина впервые сможет использовать американские истребители F16, это улучшит способность противостоять вражеской авиации и укрепит противовоздушную оборону.

Напомним, украинский военный раскрыл правду об Авдеевке, где сейчас продолжаются тяжелые сражения.

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