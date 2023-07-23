Конец "зернового соглашения": какой план "Б" подготовила Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке поручил подготовиться к продолжению работы "зернового коридора". Прежде всего – защитить порты и инфраструктуру зерновой инициативы. Действительно ли у Украины появился план "Б" после того, как Россия заявила о выходе из "зернового соглашения"?

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Четвертые сутки подряд Одесса бодрствует. Здесь тушат пожары в порту и подсчитывают ущерб. Россияне прицельно бьют по терминалам с зерном, называя это "ударами возмездия за Крымский мост". На самом же деле – это очередной акт терроризма и попытка выбросить Украину из международного рынка продовольствия.

Последнее судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы в понедельник, 17 июля. На следующий день, после того, как Крымский мост "устал" во второй раз, Россия заявила о выходе из "зернового соглашения".

Еще через несколько дней Кремль решил торговаться. Мол, вернутся к обязательствам, если будут выполнены их требования. Москва фактически требует ослабления санкций. Впрочем, пока российский ультиматум повис в воздухе. Украина и весь цивилизованный мир ищут возможность реанимировать зерновой коридор в Черном море.

Что дала Украине "зерновое соглашение"

Президент украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев говорит, что продажа украинского зерна принесла Украине прежде всего миллиарды долларов валютной выручки. Ее объем в государстве напрямую влияет на курс гривны.

По его словам, из украинских портов отгрузили почти 33 миллиона тонн даже при том, что корабли простаивали месяцами.

Транспортировка по морю является самым дешевым путем и это — 46% украинского аграрного экспорта. Еще треть идет через — порты Дуная, остальные везет железная дорога (16%) и фуры (8%).

Этим "зерновым коридором" украинское зерно попадало в десятки стран. Причем самым большим покупателем был Китай и страны Азии, в том числе Турция. На втором месте – страны Европы, и самое главное – страны Африки.

Украинское зерно, благодаря его поставке в африканские страны, сыграло для Украины не только экономическую роль, но и политическую. Андрей Клименко, руководитель Института стратегических черноморских исследований, утверждает, что страны африканского континента, голосующие в ООН и традиционно лояльные Москве, изменили отношение к нашей стране.

“Это дает нам возможность привлечь в ряды тех, кто поддерживает Украину в войне с Россией, страны Африки, Азии, которые страдают от нехватки продовольствия или высоких цен на продовольствие. Это очень высока политическая цена”, — говорит он.

Зерновое соглашение для российского диктатора стало репутационным фиаско. Даже сейчас Кремль пытается всех убедить, что именно Россия, а не Украина, спасает мир от голода. А им мол, все мешают.

“Это ложь и манипуляция. Они [россияне] увеличили экспорт зерновой продукции за этот военный год. У них рекордный экспорт сельскохозяйственной продукции за всю историю существования России", – отметил Николай Горбачев.

Как отреагировал мир

Выйдя из зерновой сделки, Россия произвела выстрел себе в ногу. Реакция мира была удивительно однозначной.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что прекращение соглашения будет "ударом по нуждающимся повсюду”. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен категорически выступила за продолжение "зернового коридора". Не смолчали даже Китай и министр иностранных дел Кении, назвав выход из сделки – ножом в спину. Впрочем, больше всех ждут реакции президента Турции.

"Весь мир говорит, что зерновое соглашение на 99% – это Эрдоган, а остальное – ООН. Это геополитический проект Эрдогана, желающий быть лидером исламского мира. А в этом исламском мире очень много африканских стран и очень много стран азиатских”, — напомнил Андрей Клименко.

Эрдоган уже предположил, что уговорит Путина вернуться к зерновому соглашению, намекнув европейцам, что они тоже должны пойти на уступки. Но здесь следует упомянуть, как в конце октября 2022 года при очередной попытке демарша России турецкие суда несколько дней беспрепятственно заходили в украинские порты. И это то, что может предложить Турция Украине и миру для выхода из назревающего продовольственного кризиса.

“Возможность самая первая, которая для нас была бы самой приятной, если бы Турция предоставила нам свой балкерный флот — те корабли, которые можно нагружать зерном. Я не думаю, что Россия соблазнилась бы атаковать турецкий флот”, — считает Николай Горбачев.

Что дальше

Прекращение зерновой сделки бьет по Украине – и это нужно признать. В первые часы после заявления Кремля президент Зеленский предложил свободное судоходство в Черном море. Без России.

"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся", – заявил украинский лидер.

Однако сейчас этот вариант скорее фантастика. Россия в ответ стала бить по портовой инфраструктуре и объявила, что любое судно будет считать целью. Здесь речь идет прежде всего о физическом прикрытии побережья.

“Нам сегодня для защиты портовой инфраструктуры нужны более мощные системы противовоздушной обороны, противоракетной обороны. Это уже вопрос, в частности, и к нашим союзникам”, — отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Украина готовилась к подобным действиям России. На сегодняшний день предусмотрен гарантийный страховой фонд для владельцев судов в 20 миллиардов гривен. Этой суммы будет достаточно для покрытия стоимости 30 судов в случае их уничтожения. Более того, экспорт украинского зерна с блокировкой Черного моря не прекратится. Ведь есть еще дунайские порты Измаила и Рени и так называемые сухие порты. Однако здесь возникает цена вопроса.

“Если в следующем месяце-двух не будет найден самый дешевый логистический путь для украинского зерна, то в следующем году проблемы с транспортировкой не будет вообще, потому что ничего будет экспортировать. Украина будет выращивать только то, что потребляется внутри страны”, — отметил Николай Горбачев.

А это уже глобальная проблема мира. Без Украины цены на продовольствие в мире подскочат на 10–12%. Стоимость пшеницы на рынках уже поползла вверх. Для европейских стран это риск очередной миграционной волны из бедных стран Африки. Эти вызовы должны пониматься на глобальной арене. И здесь нужно что-то большее, чем беспокойство.

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Напомним, в пятницу, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого стороны обсудили ситуацию с "зерновым соглашением".

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