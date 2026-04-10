Конец эпохи дешевого проезда: почему и насколько поднимут тарифы в Киеве

Проезд в общественном транспорте Киева может существенно подорожать

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. О планах пересмотра тарифов заявил мэр Киева, а профильные департаменты должны подготовить расчеты новых тарифов на основе экономического обоснования. Поэтому в ближайшее время следует ожидать новых тарифов на проезд в метро и наземном транспорте.

А обещали не изменять стоимость проезда до конца войны

Сейчас стоимость проезда в Киеве составляет 8 гривен (если приобрести 50 поездок, то еще дешевле — 6,20 грн за поездку), она самая низкая в Украине и не менялась с 2018 года, хотя городские чиновники пытались ее пересмотреть до и после эпидемии коронавируса.

А уже во время войны в стенах КГГА не раз заявляли, что тарифы на транспорт будут оставаться неизменными до конца действия военного положения. Вероятно, времена таких обещаний просто прошли.

Что говорит мэр и при чем здесь отопительный сезон

Мэр Кличко рассказывает, что пересмотр тарифов требуют профсоюзы транспортных предприятий. А причины: удорожание горючего, электроэнергии, расходных материалов, логистики.

Для мер по энергетической устойчивости городу нужны средства. Взять их неоткуда, в мэрии жалуются, что государство ежегодно изымает 8 миллиардов гривен. Чтобы найти деньги на энергостойкость, будут пересматривать статьи городского бюджета.

«Воплощая меры по энергостойкости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. А транспорт у нас дотационный (12 млрд грн на этот год, к примеру). Также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготных пассажиров. Эти деньги (сотни миллионов гривен каждый год) тоже уходят из бюджета Киева», — объясняет мэр Киева.

Другими словами, тарифы на проезд поднимут, а часть средств, предусмотренных на дотацию транспорта, пустят на подготовку к отопительному сезону.

Почему поднимутся тарифы на проезд?

Некоторые эксперты считают, что повышение стоимости проезда — вполне оправданный шаг, мол, тарифы не пересматривались и остаются неизменными еще с доковидных времен и четыре года полномасштабной войны.

«Просмотр тарифов на проезд имеет объективные причины, это: подорожание горючего, электричества, минимальные зарплаты работникам. Поэтому себестоимость проезда постоянно увеличивается, а тариф остается в Киеве таким, каким был в 2018 году», — рассказывает ТСН.ua Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города».

Он считает, что потребность увеличить стоимость проезда очевидна. Но подчеркивает, что общественный транспорт должен работать и быть доступным населению.

«Города, не только Киев, никогда не выходят на полную окупаемость стоимости проезда в общественном транспорте, потому что это стратегически важная составляющая жизни города, без которого он не будет существовать. Потому проезд в общественном транспорте всегда был, есть и будет дотационным. Сейчас киевские власти ищут „золотую середину“ или компромиссное решение, чтобы стоимость проезда была подъемной для киевлян. Особенно для малообеспеченных слоев населения — пенсионеров, студентов, школьников», — добавляет Александр Сергиенко.

Прогноз: метро в мае по 16 гривен

По мнению эксперта, после пересмотра тарифов, стоимость проезда может вырасти с 8 до 16 гривен.

«Думаю, что было бы оптимально сделать проезд по 16 гривен. Одинаковым для метро и наземного транспорта — трамваи, троллейбусы, фуникулер. Конечно, эксплуатационные расходы у них разные, но поскольку средства направляются из одного «котла» — городского бюджета, то это не имеет принципиального значения», — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что себестоимость поездок намного больше, но сомневается, что город будет поднимать стоимость проезда до такого уровня.

«Сейчас речь идет о компромиссном варианте, чтобы люди имели возможность пользоваться транспортом. Конечно, транспортные предприятия еще должны озвучить смету поездок. Будут общественные обсуждения, которые продолжаться некоторое время. Вероятно, новые тарифы на проезд Киев получит до начала лета», — говорит Александр Сергиенко.

Себестоимость проезда в киевском метро

Интересно, что в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА пока не называют себестоимость поездок в метро и наземном транспорте. Ранее озвучивались следующие цифры:

На 2021 год себестоимость поездки в метрополитене была 22 грн, а в наземном транспорте — 22,20 грн .

На 2024 год себестоимость поездки в метрополитене составляла 36,90 грн, а в наземном транспорте — 26,22 грн.

Сейчас, по неофициальной информации, стоимость поездки в метро 45 гривен.

Бесплатный транспорт — почему для Киева это чудо?

По мнению Дмитрия Беспалова, эксперта по транспортному планированию, тариф для проезда в общественном транспорте не должен быть экономически обоснованным или необоснованным, особенно в нашей стране.

«Себестоимость перевозок одного пассажира, это соотношение всех расходов предприятия к количеству обслуживаемых им пассажиров. Еще до войны цифры по себестоимости поездок в Киеве назывались от 21 до 24 гривен. А сейчас себестоимость перевозки одного пассажира учитывая рост цен на топливо, электричество и инфляцию может легко превышать 30 и 40 гривен», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов.

Городские чиновники и мэр заявляют, что общественный транспорт Киева дотационный. По мнению Дмитрия Беспалова, по такой логике можно говорить, что и полиция у нас дотационная.

«Общественный транспорт, как и полиция, не дотационные, они общественно важны. Общественный транспорт — выполняет общественно важную функцию — довозит людей до мест работы и ему нет альтернатив. Поэтому в муниципалитетах европейских городов, понимая эту важную функцию, сделали так, что пассажир платит часть себестоимости, а другую часть оплачивает налогоплательщик. В разных странах эти части разнятся. К примеру, в странах Балтии есть города, где пассажир вообще ничего не платит — за все платит налогоплательщик, там проезд безвозмездный. Есть города, где 70% платит пассажир, а 30% налогоплательщик», — говорит Дмитрий Беспалов.

Политические аспекты и равнение на тарифы во Львове

По его мнению, такая система оплаты была бы более прозрачна и эффективна для Киева. И это бы, кстати, сказалось на качестве услуг общественного транспорта.

«К сожалению, у нас вопрос тарифов на проезд в транспорте — это политический процесс. На самом деле чиновники будут смотреть на дыру в бюджете Киева, потому что уже понимают, что есть серьезные расходы к новому отопительному сезону. Поэтому вполне реально, что из дотаций на общественный транспорт, а он составляет 12 миллиардов гривен, часть, например, 5 миллиардов пустят на подготовку к отопительному сезону», — говорит Беспалов.

Но, по мнению эксперта, перед этим чиновники будут обязательно смотреть на расходы по ремонтам типа Харьковского шоссе за 1,4 миллиарда или достройки метро на Виноградарь.

«Я не удивлюсь, если часть средств могут пустить на очередной стеклянный мост или фонтан на Бессарабской площади. Но вернемся к тарифам. Думаю, что городские чиновники обязательно будут координироваться с частными перевозчиками маршруток в Киеве, потому что они связаны, поэтому хотя бы посмотрят на цены в маршрутках, а они уже подняли стоимость до 20 гривен. Будут также смотреть на другие города Украины, в частности, на Львов, где самый дорогой проезд в общественном транспорте — разовая поездка стоит наличными 25 гривен и ведется дискуссия об увеличении до 30 гривен. Такие города как Тернополь, Ивано-Франковск тоже подняли тарифы на проезд. Киев это обязательно изучит и учтет», — говорит Дмитрий Беспалов.

30 или 20: два сценария с тарифами на проезд в Киеве

После этого эксперт видит два сценария развития событий. Первый будет исходить исключительно из политической логики.

«Наш мэр — политик. А у политиков считается, если что-то нужно сделать плохое, а поднять тарифы — это плохо с точки зрения политики, потому что это бьет по рейтингам. Поэтому это нужно делать быстро и сразу. Это означает, что в Киеве могут поднять тарифы на проезд на вырост, то есть поставить его выше, чем нужно, даже выше, чем во Львове, то есть 30 гривен. Может быть даже и такое. Здесь главное сделать это сразу, чтобы под возможные выборы не пришлось снова поднимать тарифы на проезд», — прогнозирует Дмитрий Беспалов.

Второй сценарий, который, по мнению эксперта, более вероятен, это как раз «золотая середина».

«Могут вывести среднее число, то есть учесть стоимость тарифов по Украине, стоимость проезда в частных киевских маршрутках. Поэтому, как по мне все указывает на новый тариф в 20 гривен для метро и наземного транспорта. Этот сценарий мне кажется наиболее вероятным. Но я совсем не исключаю и первого варианта», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Когда поднимутся тарифы на проезд в Киеве?

Что касается времени введения новых тарифов на проезд, то, по мнению эксперта, город может сделать это и через месяц, если пойдут путем нарушений регуляторных госпроцедур. А это вполне возможно, учитывая натянутые отношения центральной власти и КГГА. То есть, на пути к новым тарифам могут возникнуть преграды.

«Киев уже поднял тарифы на парковку, нарушив государственную регуляторную процедуру. Поэтому новые тарифы на проезд в общественном транспорте тоже могут быстро ввести в обход определенных процедур. Конечно, может быть обращение граждан в суд, но пока суд рассмотрит обращение, пока остановит действие этих тарифов — пройдет много времени», — заключает эксперт.