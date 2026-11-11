"Конец привычной жизни": эксперты откровенно оценили идею правительства построить понтонные мосты в столице

Россия наносит удары по мостам / © Getty Images

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Первые альтернативные переправы через Днепр в Киеве могут начать работу уже в начале года. Об этом сообщил Николай Калашник, министр инфраструктуры и восстановления. Всего в Украине планируется построить 21 переправу.

Помогут ли альтернативные переправы избежать изоляции берегов Киева — выясняла корреспондент ТСН Валентина Доброта.

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Ежедневные мучения киевлян: пять часов в пути и проблемы с метро

Для миллионов киевлян это ежедневный вызов: сначала догнать и втиснуться в автобус, а затем в невероятной автомобильной пробке, растянувшейся не на один километр, — пересечь Южный мост через Днепр. В сторону центра открыта лишь одна полоса движения, и то только после того, как на левом берегу преодолеешь препятствия в виде ремонта развязок.

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Добраться с левого на правый берег столицы, особенно в часы пик, всегда было сложно. Но российские удары по мостам превратили этот путь в настоящее испытание.

Самый быстрый способ добраться до другого берега — это метро. Но надземная часть красной линии во время тревоги не работает, а зеленая — после последней российской атаки — через реку не ходит вообще.

И пока жители левого берега ждут официальной информации о возобновлении работы метро через мост, власти пообещали соединить два берега альтернативными маршрутами. Это правительственный проект, на который Киев должен найти миллиард гривен.

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию, руководитель компании «Беспалов ЛАБ»: «Я думаю, что стоит начать с того, что понтонный мост, понтонная переправа — это своего рода военный объект. Прежде всего для того, чтобы выполнять военные задачи, во-вторых — для того, чтобы эвакуировать население в рамках каких-либо гуманитарных миссий».

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Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отмечает: официальной информации о том, какими именно будут альтернативные переправы через Днепр, крайне мало. Поскольку Днепр широкий и капризный, инженер предполагает, что это может быть комбинация понтонных, модульных и насыпных мостов. Однако, по мнению специалиста, они не смогут заменить стационарные мосты для гражданского населения, чтобы дважды в день пересекать реку.

Дмитрий Беспалов, руководитель компании «Беспалов ЛАБ»: «Эти мостыповреждали , но они по-прежнему функционируют, фактически сейчас работают в полном объеме, хотя, например, тот самый мост Патона и мост «Метро» находятся в ужасном техническом состоянии. Тем не менее, они работают каждый день. И я могу сказать, что альтернативы таким капитальным мостам для того, чтобы Киев жил примерно той жизнью, которой пытается жить, нет. То есть, если мы с вами представим, что все эти мосты были выведены из строя, если вопрос в том, можно ли, например, принять какие-то временные меры для того, чтобы выполнить какие-то функции эвакуации, гуманитарные миссии, я скажу, что безусловно можно».

Опыт Чернигова и опасность понтонов во время обстрелов

Как передвигаться на понтонах, знают жители населенных пунктов, которые после подрыва мостов в 2022 году оказались в изоляции. В частности, отрезанным оказался Чернигов. Понтонами, которые быстро монтируются, через Десну пользовались в течение года, пока не построили новый стационарный мост. Он был единственным путем в город и оправдал себя, но работал с перебоями: при понижении температуры, образовании льда, наводнениях, а сначала и во время тревог его закрывали.

Помимо капризов погоды, в настоящее время понтоны ещё и чрезмерно уязвимы для вражеских ударов, отмечает военный эксперт Иван Ступак. Переправа может стать слишком лёгкой мишенью для дронов.

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Иван Ступак, военный эксперт: «Здесь , на дорогах, наши водители не всегда могут справиться, пропустить друг друга. Кто-то сломался, поэтому для гражданских это точно не подходит. Военные? Вопросов нет. Развернули понтонную переправу, буквально час-два — переправились, свернули её и потом в другом месте где-то развернули. Ведь россияне же постоянно летают, видят с воздуха и в любой момент могут атаковать. Если в неё попадут, то представьте себе пробку из гражданских машин: два десятка перевернулись, все в машинах зажаты, они идут ко дну — что будет? Да, мост могут атаковать, да, люди могут погибнуть, но точно не будет десятков жертв».

В Киеве 6 автомобильных мостов и 2 железнодорожных. Ежедневно через них проезжает около 600 тысяч автомобилей.

Дисбаланс берегов, платный проезд и «цифровые двойники» мостов

На левом берегу живут, а на правом работают. Этот киевский дисбаланс усугубляется ещё и проблемами общественного транспорта. Все мэры без исключения годами отдавали предпочтение частному, а не коммунальному транспорту. Чтобы освободить дороги для автомобилистов, были даже уничтожены десятки километров трамвайных путей, один из которых соединял два берега Днепра.

Согласно исследованиям Академии строительства Украины и Национального транспортного университета, тысяча легковых автомобилей, пересекающих Днепр, перевозит всего 1300 человек. Примерно столько же вмещает один поезд метро.

По мнению вице-президента Академии строительства Украины Ивана Перегинца, проблему проезда через мосты частично можно решить с помощью вместительных автобусов, которые движутся по отдельной полосе, а не стоят в пробках в общем потоке.

Иван Перегинец, вице-президент Академии строительства Украины: «Другой способ решения проблемы — и это непопулярная мера, о которой я сейчас скажу, но она также оправдана, — это ввести платный проезд по мостам для легковых автомобилей. И эти средства как раз были бы направлены на решение этой проблемы, а именно на создание цифровых двойников всей транспортной инфраструктуры Киева, а особенно мостов».

Цифровой двойник моста — это виртуальная копия сооружения, которая в режиме реального времени отображает его физическое состояние, нагрузки и поведение. То есть инженеры могут не только видеть, как мост реагирует на ежедневный транспортный поток, землетрясения или российские удары, но и быстро принимать решения о его ремонте.

Иван Перегинец, вице-президент Академии строительства Украины: «Сейчас происходит следующее: повреждение моста — реакция, анализ и затем ремонт. Если это будет создано, то тогда эти бригады будут значительно быстрее реагировать на повреждения: за 2–3 часа составить технологические карты, как это можно сделать, и восстановить движение. То есть это гораздо эффективнее, на наш взгляд, чем просто полагаться на то, что мы сейчас понтоны наделаем».

Есть ли альтернатива стационарным мостам?

Построить переправу через реку — это быстро, но этого недостаточно, говорят эксперты. Нужно ещё организовать подъездные дороги и установить знаки со светофорами.

Спасти Киев от транспортного коллапса могло бы метро под землей — как, скажем, в Венгрии, где поезд будапештского метрополитена мгновенно проходит под Дунаем. Правда, Дунай уже, чем Днепр, а сам проект слишком дорог даже для мирного времени.

Дмитрий Беспалов, руководитель компании «Беспалов ЛАБ»: «Если у нас начнут появляться понтонные переправы, это означает, что стандартной тыловой жизни Киева пришел конец. Кроме того, их ещё придётся лучше защищать, поскольку капитальный мост, например, — даже если средства поражения могут поразить какие-то его элементы или взорваться рядом — большого ущерба от этого не понесёт. Его разрушить очень трудно: как инженер скажу, нужно фактически попасть в одну точку много раз… У моста всё равно останется потенциал для ремонта».

Россияне постоянно ищут наши уязвимые места, и на данный момент им удалось затруднить движение по мостам. Но инженеры подчеркивают: защита и ремонт мостов — это лишь верхушка айсберга проблемы с столичным муниципальным транспортом, работу которого необходимо кардинально изменить.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Переговоры в Абу-Даби: что известно? Киев в пробках из-за мостов | ТСН 20:00 10 НОЯБРЯ

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