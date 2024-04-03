Конференция по восстановлению справедливости для Украины в Гааге: что известно о результатах

В Гааге прошла конференция по восстановлению справедливости для Украины. Пути преодоления последствий российской агрессии обсудили представители европейских и международных судов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Александры Митиной.

На входе на конференцию по восстановлению справедливости в Гааге показали фотографии из разрушенных украинских городов. Здесь собрались представители более пяти десятков стран.

Фото, которое показали в Гааге

На конференции Зеленский снова напомнил о необходимости создания специального трибунала по преступлению агрессии – переговоры продолжаются уже два года.

"Это единственный вопрос, в котором нет какого-либо практического прогресса, а продолжается дискуссия по параметрам трибунала", — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Наибольший сдвиг – старт работы международного реестра убытков, заявки в который украинцы теперь могут подать в "Действия". Компенсационный механизм тоже будет размещаться в Гааге. К его созданию уже присоединились 44 страны. Мировые голоса нужны, чтобы Россия заплатила по счетам. В Еврокомиссии знают, откуда в первую очередь брать деньги

"На данный момент в ЕС мы заморозили 27 миллиардов личных активов россиян и более 208 миллиардов государственных активов России. Это наша гарантия того, что однажды все это можно будет использовать для компенсаций", — говорит еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

На итоговой пресс-конференции украинский министр удовлетворенным не выглядит. Говорит, переговоры по созданию трибунала идут медленнее, чем хотелось бы Украине.

"Если политики хотят установить справедливость, юристы и банкиры всегда найдут путь. Если бы было иначе, мир не увидел бы Нюрберский процесс", — объяснил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

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Напомним, Зеленский выступил с мощной речью на конференции в Гааге.

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