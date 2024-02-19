Конференция в Мюнхене: Европа чувствует опасность, а Украина борется за международную поддержку

Союзники Украины моделируют мир, в котором США отступают. Таковы итоги Мюнхенской конференции, которая прошла в эти выходные, – подводит западное издание Bloomberg. Фоном для форума, а следовательно и ведущей темой для дискуссий, было чувство все большей опасности, которую сейчас чувствует Европа.

Россия имеет определенные военные успехи в Украине, помощь из-за океана задерживается, а кандидат в президенты Дональд Трамп заставил европейских союзников сомневаться в надежности США как партнера по безопасности. И эти сомнения, пишет издание, только растут. Как и ощущение угрозы нападения России на какую-то из стран НАТО в Европе.

О конференции из Мюнхена рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Также читайте При каких условиях Россия может напасть на НАТО и при чем здесь Трамп: немецкий эксперт объяснил

Баварская столица встречает солидных гостей дождем. Не менее мрачные – обстоятельства, при которых политические и бизнес элиты чуть ли не со всего мира собираются в Мюнхене.

На Мюнхенскую конференцию безопасности приехал и президент Украины Владимир Зеленский.

Последний раз Зеленского видели здесь в другом, уже подзабытом образе. В костюме и галстуке, отказываясь от не публичных предложений не возвращаться домой, – обещал защищать Украину от стоявших на ее границе 150 тысяч российских солдат (до начала полномасштабного вторжения России – ред).

Спустя несколько дней армия РФ совершила масштабное нападение. Сегодня Владимир Зеленский напоминает здесь об успехах, которые демонстрировали Вооруженные силы Украины. И о причинах, почему не все удается.

"Наши действия ограничиваются лишь достаточностью и дальностью средств поражения. Но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, содержание Украины в условиях искусственного дефицита оружия, в частности в дефиците артиллерии и дальнобойности, позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности войны ", — подчеркнул президент Украины.

Сегодня Украине приходится бороться не только против российской агрессии, но и за международную поддержку.

Нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на каникулы, так и не одобрив выделение 60 миллиардов долларов на военные нужды Украины. А это решение американских законодателей президент Зеленский назвал ключевым.

Вице-президент США Камала Гаррис заверила: Белый дом будет работать, чтобы обеспечить Украину оружием и ресурсами.

"Мы хотим, чтобы Украина вышла из этой войны как нация, которая является свободной, демократической и независимой. Президент Зеленский, как мы с президентом Джо Байденом четко дали понять, мы будем с вами столько, сколько нужно", — подчеркнула Камала Гаррис.

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального, о которой мировое сообщество узнало в Мюнхене, – еще одно свидетельство: Украине следует максимально помогать, чтобы она преодолела агрессию России, которая проявляется как в пределах, так и за ее пределами – об этом говорил ряд участников конференции. Включая российскую оппозицию в эмиграции. Все чаще чиновники в Европе говорят, что стоит и самим готовиться к нападению России.

"Два года войны заставили европейцев осознать: российская угроза реальна. И она подбирается к границам ЕС поближе. Официальные сообщения, что украинские войска покидают Авдеевку, партнеров Украины как раз и застали в Мюнхене", — рассказывает корреспондентка.

С находившимся здесь Владимиром Зеленским созвонился президент США Джо Байден. Первые заметные успехи России за последние месяцы Байден назвал следствием бездействия Конгресса, повлекшего экономию украинскими военными боеприпасов, запасы которых в России преобладают в разы.

ЕС наращивает производственные мощности, и премьер Дании Мэтте Фредериксен, в частности, призвала – не прятаться только за техническими проблемами.

"Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Извините, но в Европе до сих пор есть боеприпасы. Вопрос не только в производстве. Их необходимо передать Украине. Неважно, к чему придут в США, но мы, европейцы, должны защитить себя", – подчеркнула Мэтте Фредериксен.

Также читайте Украина рискует остаться без помощи США в третий год войны: что известно

Вместе с тем, в Европе все же оглядываются не только на Россию, но и на Соединенные Штаты и их внутренние процессы.

Тревожный вид для Европы имеет ситуация и с другой "географической" стороны. Здесь всерьез обеспокоены возможным изменением власти в США. И рисками остаться с потенциальной российской агрессией против себя наедине.

Откроется ли зонтик коллективной защиты НАТО над Европой, если порог Белого дома снова переступит Дональд Трамп? Премьер Нидерландов предлагает с этими разговорами покончить.

"Мы должны прекратить стонать, скулить и ругать Трампа. Мы не тратим больше на оборону или наращиваем производство боеприпасов, потому что Трамп может вернуться. Должны это сделать, потому что это в наших интересах", — говорит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Россия не хочет мира ни с Украиной, ни с Европой, отмечали участники конференции. Украинская делегация призвала их помнить: меньше оружия в ВСУ – ближе к европейским домам российская армия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пессимизм и неопределенность в Мюнхене! Итоги конференции безопасности

Напомним, артиллеристы ВСУ показали как "минусует" врага на Авдеевском направлении.

Читайте также ведущие новости дня: