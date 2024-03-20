Конфискация российских активов: что предлагают в ЕС и как считают в Украине

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предлагает направить 90% замороженных российских активов на оружие для Украины через Европейский фонд мира. 10% – перечислить в бюджет ЕС и использовать для усиления потенциала украинской оборонной промышленности.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Удержание замороженных российских активов дорого стоит

Один день содержания конфискованной у российского олигарха яхты стоит Италии 25 тысяч долларов. Продать или конфисковать ее пока невозможно, поэтому обслуживание, а также зарплату персонала - финансируют из своих карманов итальянские налогоплательщики. За два года набежало - аж 18 миллионов евро.

Впрочем, пока не найдено решение, как именно вернуть эти средства - яхта будет оставаться в порту, а итальянское правительство - продолжит оплачивать счета.

Яхта Медведчука: что планирует делать Украина

Пример, как именно можно реализовать такую яхту - предположительно, покажет Киев. Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о начале реализации арестованной яхты Медведчука "Роял Романс". И в среду проведет первое заседание Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора организатора торгов.

Корреспондентам ТСН удалось снять эксклюзивные кадры с этого судна – одной из самых дорогих яхт мира, арестованных еще в 2022 году.

Она вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. В каюте для гостей, которую разрешили снять ТСН, видно - в отделке использованы породы красного дерева, на стене - репродукция работы французского художника Поля Гогена - оригинал - в российском Эрмитаже. На полках книги - Генрик Сенкевич и Гете.

Яхта Медведчука

Каковы механизмы конфискации российских активов

Какие же механизмы конфискации российских активов - частных и государственных - существуют сейчас? Глава аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор говорит - механизмы для частных и государственных денег разные. И Киев имеет свою схему - чтобы делать это без лишней бюрократии.

"Украина придумала собственный инструмент, каким образом взимать такие средства, но, к сожалению, другие страны не идут на такие специальные санкционные конфискации. Уже в Украине по искам Минюста в Высший антикоррупционный суд было взыскано активов на до миллиарда долларов. Но, если мы говорим о других юрисдикциях, юрисдикциях наших партнеров - они не вводят такие специальные санкции, они их просто блокируют", - говорит Татьяна Хутор.

Впрочем, блокировка - не означает, что замороженные активы в конце концов нельзя будет использовать, просто для этого понадобятся специальные инструменты, отмечают эксперты. Один из таких способов - касающийся денег государства-агрессора - сейчас обсуждают в Брюсселе.

Жозеп Боррель

Еврокомиссия предлагает передать Киеву доходы от замороженных российских активов. В первую очередь Брюссель хочет получить от стран-членов принципиальное согласие на использование этих денег.

Выдвинуть на рассмотрение предложение, по прогнозам, могут до конца недели. А потом – отдельно – ЕС предлагает решить, на что же пойдут эти средства.

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Напомним, какое оружие получит Украина и что говорят на Западе после заседания "Рамштайна".

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