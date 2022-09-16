Конфликт Азербайджана и Армении: почему Путин отказал Пашиняну в защите

Согласно данным Министерства обороны Армении, после почти двух дней боев на армяно-азербайджанской границе с 20:00 14 сентября по всем направлениям огонь практически прекратился. Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября.

Как сообщил в комментарии ТСН.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев, на обострение в Нагорном Карабахе именно сейчас повлиял ряд факторов.

Так, по его словам, во-первых, это военные успехи ВСУ. Это дало Азербайджану определенное окно оперативных возможностей, прежде всего, в военном плане. Речь идет об отвлечении на войну против Украины соответствующего контингента вооруженных сил России. В том числе и контингента, задействованного как т.н. "миротворцы" на территории непризнанной республики Арцах (приблизительно соответствует территории современного Нагорного Карабаха).

Во-вторых, обострение произошло на момент фактической передачи одного из стратегических населенных пунктов на территории Карабаха – города Лачин. Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом.

Согласно соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет. Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от России – повлиять на Ереван и вывести своих миротворцев. В конце концов, это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции, объяснил эксперт.

Выведением "миротворцев" из Лачина РФ демонстрирует, что фактически отказывается от союзника. Происходит сдача армянских позиций со стороны России. Не исключаю, что такие действия России связаны с договоренностями о поставках газа и нефти со стороны Азербайджана в страны ЕС, заявил Снегирев и в то же время напомнил, что в июле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала в Баку меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической отрасли. президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Согласно договоренностям, Азербайджан увеличит поставки природного газа в ЕС с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 миллиардов кубометров в 2022 году.

Мы можем констатировать, что за последние месяцы объемы поставок азербайджанского газа в ЕС действительно значительно выросли. Соответственно, что такие тенденции не устраивают Россию, убежден Снегирев.

"Это дает основания полагать, что есть определенные договоренности о невмешательстве вооруженных сил России, выступавшей гарантом существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики в обмен на диверсификацию поставок энергоносителей. В частности, чтобы прокачка шла из Азербайджана в ЕС через Турцию, которая выступает в этом ракурсе практически сателлитом России. То есть Россия превратила Турцию в своеобразный газовый хаб", — подчеркнул военный эксперт.

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Не случайно изменение риторики турецкого лидера Эрдогана в том, что газовые проблемы Европы – вина самих европейцев, введших санкции против России. Прозвучали также его откровенно провокационные заявления в адрес США, которые якобы поставляют в Украину не оружие, а металлолом, что США заинтересованы в затягивании войны на территории Украины.

"На мой взгляд, такие заявления Эрдогана (в унисон с Путиным) и действия азербайджанского лидера Алиева (явно не без договоренностей с Путиным) связаны именно с их игрой на рынке энергоносителей. Игрой в пользу России. Прокачка либо через Россию, либо через Турцию, которая даст Кремлю очередные бонусы. Последний, безусловно, будет пытаться использовать все это для дальнейшего энергетического шантажа Европы. Также акцентирую внимание, что не случайно обострение ситуации в Карабахе произошло вскоре после ультимативных заявлений кремлевского рупора Пескова о том, что прокачка газа в Европу через тот же "Северный поток-1" возможен только при условии снятия санкций с России", — говорит Снегирев.

В то же время он добавляет, что показательно и то, что вывод российского контингента из Лачина произошел вскоре после визита в Армению представителей США, включая директора ЦРУ. Это было воспринято Кремлем как очередной крен Армении в сторону стран Запада. А вот то, что армянский премьер Пашинян обратился с просьбой о помощи к ОДКБ и лично к Путину – сильный шаг. Пашинян создал дипломатическую ловушку русскому диктатору. Если бы не было реакции со стороны ОДКБ и России, это фактически стало бы свидетельством развала этого военно-политического блока.

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