Конфликт Индии и Пакистана: какая там ситуация и какие уроки войны в Украине усвоили эти государства

Конфликт между Индией и Пакистаном продолжается

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Индия и Пакистан используют в последнем конфликте дроны, что может свидетельствовать об усвоении уроков войны в Украине. Правда, каждая сторона открещивается от этого, обвиняя противника во лжи. Между тем, Америка заявляет прямо: мирить их не собирается.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

В Пакистане заявили, что они перехватили 80 индийских истребителей и сбили 5 из них.

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«Мы перехватили до 80 истребителей и сбили 5 из них. А также 2 дрона. Вот живой пример того, что происходит за последние 36 часов», — сказал Исхак Дар, вице-премьер-министр Пакистана.

Среди сбитых самолетов – французский истребитель «Рафаль», его впервые теряют в боевой ситуации.

Это самое большое обострение конфликта, тлеющего между Индией и Пакистаном с того самого времени, когда с этих земель ушла Британская империя, в наследство от которой здесь осталась спорная территория Кашмира. Северную часть которой самовольно забрал себе Китай, который с тех пор поддерживает Пакистан, потому что постоянное напряжение отвлекает Индию от желания вернуть из-под китайского контроля эту землю.

Единственным государством, которое на самом деле могло бы быстро разрядить положение, остаются Соединенные Штаты. Майк Помпео, госсекретарь времен первой каденции Дональда Трампа, описывал в книге, как американские дипломаты работали над тем, чтобы не допустить конфликта в 2019 году, когда Индия и Пакистан якобы оказались на грани ядерного конфликта. Впрочем, сейчас в интервью телеканалу Fox News нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс говорит: этот конфликт, боевые столкновения между двумя ядерными державами - Америку не касается.

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Новая страница старого противостояния - это дроны. Индия обвинила вооруженные силы Пакистана в «многочисленных атаках» с применением дронов вдоль западной границы в ночь на 9 мая.

Пакистан заявляет, что это ложь. И сам обвиняет Индию в использовании беспилотников. В эфире британского телеканала Sky News индийский посланник демонстрирует фото с похорон убитого одним из индийских ударов террориста, где за спиной у его брата стоят пакистанские военные, на гробу лежит пакистанский флаг. Государственные похороны террористов, утверждает Индия - это означает одобрение их государством. Пакистан же не признает своей государственной причастности к одному из самых кровавых в истории Индии терактов - когда боевики средь бела дня расстреляли туристов в Джамму и Кашмире и скрылись. Пока что на каждый дальнейший шаг Индии Пакистан давал примерно симметричный ответ.

По обе стороны границы, которая проходит по бывшей линии боевого столкновения, одинаковые кадры побитых зданий и напуганных, злых на врага людей.

Количество ядерных боеголовок на вооружении у Индии и Пакистана - тоже примерно одинаковое, до двух сотен.

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