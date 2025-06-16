Конфликт Израиля и Ирана: что известно о жертвах обстрела и какой была реакция Трампа

Последствия обстрела Израиля / © ТСН

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Урок израильского железного купола — системы ПВО, которую годами называли лучшей в мире: невозможно защититься от всех ракет. Даже на куда меньшей, чем украинская, территории с куда большими, чем украинские, ресурсами.

Об этом говорится в материале ТСН.

Под последнюю атаку Ирана попали Тель-Авив и его пригород. Сообщают о 8 погибших и почти три сотни пострадавших, в Хайфе — пылает электростанция. И это только через сутки после того, как Иран выпустил по Израилю десятки баллистических ракет, унесших 10 жизней, в госпитали попали двести израильтян.

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Что спасает многих, но не всех — тайники, встроенные в большинство израильских квартир, на войну здесь уже давно рассчитывают еще во время дизайна помещений.

«Когда мы открыли дверь тайника, мы были шокированы: вся квартира была разбита, совсем ничего не осталось. Уже через несколько минут здесь были военные спасатели, они ходили по квартирам, спрашивали, все ли в порядке», — говорит мужчина.

Но уже известно, что две из жертв в Петах-Тикве, пригороде Тель-Авива, были именно в укрытии. Он тоже не спасает от прямого попадания.

Международный аэропорт Тель-Авива остается закрытым. Американское посольство сообщило: хоть никто из сотрудников не пострадал, последствия сотрясения от упавшей рядом ракеты ощутили все. Министерство обороны Израиля угрожает: Иран за это заплатит. Премьер Израиля продолжает подчеркивать, что его страна воюет, соблюдая международное право. В отличие от Ирана.

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«Наши замечательные пилоты над Тегераном. Тегеран в огне. Но мы не целимся в гражданских, мы просим их эвакуироваться, и они эвакуируются, а вы об этом не слышите, потому что иранские власти все скрывают. Но это происходит. А они взамен бомбят наше гражданское население — в Тамре, Тель-Авиве, Ришон Ле-Ционе, Реховоте, повсюду», — заявляет Беньямин Нетаньяху.

Нетаньяху благодарит Трампа за помощь. И заявляет, что военная цель Израиля — уничтожить ядерную программу Ирана. Это так же сложно сделать, как уничтожить палестинскую террористическую группировку Хамас в Секторе Газа. Но заметно отвлекает от последней мировое внимание. Из последних слов американского президента перед саммитом большой семерки понятно одно: Вашингтон ситуацию не контролирует.

Последствия удара по Израилю / © ТСН

«Надеюсь, будет какая-то сделка. Думаю, сейчас время для сделки. Посмотрим, что случится, но иногда приходится воевать еще. Но увидим, что произойдет дальше. Есть большой шанс на сделку», — заявил Трамп.

Россия, с которой Израиль поддерживает показательно нейтральные отношения, призвала своих граждан немедленно выехать из страны. С Ираном у России подписано соглашение о стратегическом партнерстве, которое, впрочем, не обязывает к военной помощи, лишь запрещает помогать стране-врагу. Любой кризис на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть — так что России он выгоден и этим, и отвлечением мирового внимания от украинско-российской войны.

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По неподтвержденным сообщениям ряд иранских чиновников эвакуировались в Россию. Иран — называет Израиль государством-агрессором. Никаких переговоров, пока Израиль продолжает наносить удары — это озвученная позиция Ирана. Израиль — продолжает наносить удар, в частности по аэропорту Тегерана.

Напомним, в ночь на 16 июня Иран снова атаковал Израиль.

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