Конфликт Израиля и Ирана: что происходит в этих государствах и циничная реакция РФ

Конфликт Израиля и Ирана

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Появились первые подробности, как израильский Моссад готовил операцию, которая заметно проредила иранскую ПВО и ликвидировала ключевых силовиков и ученых-ядерщиков. И местами она очень напоминает нашу «Паутину».

Об этом говорится в материале обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

Что известно об операции Израиля

Оперативники Моссада работают на территории врага, потому что за месяцы до начала операции «Восходящий лев» развернули неподалеку от Тегерана, иранской столицы, тайную базу беспилотников. А еще в Иран контрабандой ввозили грузовики с системами вооружения, которые сразу ударили по иранской ПВО, поэтому не позволили ей подрезать крылья планам израильской авиации.

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Все подробности еще, конечно, не разглашают, но чиновники уже осторожно рассказывают израильской прессе: операцию совместно готовили ЦАХАЛ, Моссад и представители израильской оборонной промышленности. Заблаговременно отправленные вглубь Ирана агенты помогали устроить базу для запуска дронов.

Одним днем операция не ограничилась: удары по Ирану продолжаются до сих пор. Израиль заявляет: планирует операцию на две недели.

Что происходит в Израиле и реакция мира

Вокруг святынь в Иерусалиме — и мусульманской мечети Аль Акса, и иудейской Стены плача — тишина. Периметр закрыли, отменили все массовые мероприятия, чтобы не создавать для врага удобных возможностей для теракта.

«Сегодня нет молитв, не работают учреждения, закрыты аэропорты. Несколько армий переведены на экстремальный режим. Хотя машины есть, очень мало людей», — говорит украинский журналист в Израиле Леонид Барац.

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Зато в центре Тегерана — сотни разъяренных иранцев. Они требуют мести.

По предварительной информации, этой ночью в Израиль долетит вторая попытка иранского ответа — еще одна волна иранских ударных дронов. Однако ждут там и баллистику, именно поэтому граждан заблаговременно попросили запастись водой и едой на несколько дней и ввели дополнительные меры безопасности. Пресса до сих пор анализирует детали: как удалось провести столь непредсказуемую операцию, хотя удара Израиля по Ирану ждали много недель.

«Никто не верил, что это произойдет именно на этой неделе, ведь завтра у президента США день рождения, и не верили, что Израиль решится напасть до дня рождения Трампа, а в понедельник должна состояться свадьба сына Нетаньяху», — говорит украинский журналист в Израиле Леонид Барац.

Сам Дональд Трамп неустанно пишет в соцсети, нахваливая израильскую операцию и чуть ли не присваивая ее себе.

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В ответ Тегеран вообще объявляет о выходе из ядерных переговоров и требует немедленного заседания Совбеза ООН, потому что по всем признакам на него, как на государство, первым напал Израиль.

Политики Евросоюза, комментируя обострение между Израилем и Ираном, призвали к деэскалации и дипломатическому урегулированию.

Франция собрала заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить возможные последствия израильской операции. Одно из них — потенциальное усиление раскола внутри НАТО, ведь Турция решительно осудила удары Израиля по объектам Ирана и назвала их варварской агрессией. Осудила Израиль и Россия, государство-агрессор, которое четвертый год подряд разрушает ракетами и дронами украинские города. Она назвала категорически неприемлемыми, цитирую «неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, мирным спящим городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Всплыли кадры работы израильских агентов в Иране! Сотни разъяренных людей в Тегеране!

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