Конфликт между двумя невестками: в Одесской области женщина потеряла ребенка после побоев родственницы

В селе говорят, что этого ребенка женщина очень ждала, поскольку это ее первый ребенок от нового мужчины.

На Одесщине в селе Анно-Покровка на днях произошел трагический случай с беременной женщиной, после чего история приобрела резонанс и ее начали распространять в соцсетях. Некоторые из Telegram-каналов сначала распространили информацию, что якобы невестка ударила в живот беременную свекровь, после чего у последней произошел выкидыш. Но, как выяснилось, эта информация соответствует действительности лишь частично.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua глава Коноплянской общины (село Анно-Покровка входит в ее состав) Александр Волошин, согласно тем данным, которые он получил из неофициальных источников, конфликт произошел между невесткой и дочерью местной жительницы.

"Это произошло между невесткой и дочерью. Конечно, полиция разберется. Из-за чего именно это произошло — сказать сложно, потому что у происшествия не было свидетелей", — рассказал Александр Волошин.

Также читайте В Одесской области водитель убил пассажира, потому что тот стучал по сиденью

В свою очередь, в селе Анно-Покровка нам рассказали, что эта семья никогда не попадала в поле зрения власти.

"Приезжала скорая, знаем, что женщина потеряла ребенка. В селе говорят, что этого ребенка женщина очень ждала, поскольку это первый ребенок этой женщины от нового мужчины. Еще один ребенок у нее есть, насколько ясно, от другого брака. Знаем, что в семье очень расстроены из-за всего этого, потому как семья обычная, мы не можем назвать их неблагополучными", — рассказали нам в селе.

Официально в полиции Одесской области ответили, что по их данным, конфликт произошел между двумя невестками.

Напомним, в Одесской области мужчина набросился на собственного сына с топором и хотел отрубить ему голову.

Читайте также: