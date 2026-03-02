Конфликт на Ближнем Востоке: чем это выгодно России и какие есть угрозы для Украины

США и Израиль проводят военную операцию против Ирана / © ТСН.ua

Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты. Пока США и Израиль продолжают масштабную операцию против иранского режима, Тегеран атакует американские военные базы и соседние государства. Помогать иранским аятоллам взялась еще одна страна — и это не Россия. Тем временем Украину просят поделиться уникальным опытом по сбиванию иранских «Шахедов». Киев готов помочь тем, кто помогал нам, — говорит президент Зеленский.

Как события на Ближнем Востоке может использовать Кремль, рассказывает корреспондент ТСН Екатерина Федорченко.

Что известно о конфликте на Ближнем Востоке

Сколько продлится операция против Ирана? Президент США считает, что совместные с Израилем атаки можно наносить еще четыре недели. Дональд Трамп заявил, что Америка уже перевыполнила цели, ликвидировав не только верховного лидера аятоллу Хаменеи, но и десятки чиновников из иранской верхушки. В то же время известно о гибели по меньшей мере трех американских солдат. Трамп выразил соболезнования их семьям и обратился непосредственно к иранцам:

Дональд Трамп, президент США: «Я еще раз призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую армию и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет или столкнуться с неминуемой смертью. Это будет неумолимая смерть, и она не будет приятной. Я призываю всех иранских патриотов, стремящихся к свободе, воспользоваться этим моментом, быть храбрыми, смелыми, героическими и вернуть свою страну. Америка с вами».

Тегеран объявляет «священную войну»

В ответ на смерть Хаменеи иранские власти объявили «священную войну» против США и их союзников. Бомбардировки Израиля продолжаются, нанесены удары по Бахрейну и нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии. В то же время ливанская «Хезболла» открыла второй фронт, на что Израиль ответил наступательной операцией в Ливане.

Впервые иранский беспилотник долетел до британской базы на Кипре. Лондон не только предоставил США свои базы для ударов, но и обратился к Киеву с просьбой поделиться опытом борьбы с дронами.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании: «Основой нашего решения является коллективная самооборона давних друзей и союзников и защита жизни британцев. Мы также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, которые атакуют их».

Киев готов помочь в борьбе с иранскими дронами

Украина готова поддержать партнеров. Президент Владимир Зеленский напомнил, что иранский режим сам выбрал стать сообщником Путина, поставляя технологии для убийства украинцев. Теперь наш опыт стал незаменимым для мира.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем те, что пока предоставили нам партнеры, большее количество имеют систем — все равно, сбивают не всю баллистику. Есть и шахеды, которые не остановило ПВО в регионе… Все сейчас видят, что наш опыт защиты во многом незаменим. Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли нам, Украине, этой зимой, и вообще, за время этой войны».

Как войной на Ближнем Востоке может воспользоваться РФ

В украинском МИД падение диктаторов называют «эффектом домино». Министр Андрей Сибига отмечает: Россия не является надежным союзником. По данным издания Politico, на обеспокоенный звонок из Тегерана Москва ответила лишь обещанием «словесной поддержки», ссылаясь на то, что договор о стратегическом партнерстве не предусматривает прямой военной помощи.

Издание Politico о тактике Москвы: «Москва будет надеяться отвлечь внимание от себя, подчеркивая неспособность Запада, и особенно США, придерживаться международных норм. Это также вероятно закрепит жесткую позицию Кремля по Украине, которую он последовательно представлял как защитный шаг против западной агрессии».

Бонусом для Кремля является рост цен на нефть, однако эксперты отмечают: политические минусы для РФ преобладают. Отсутствие реальной поддержки Ирана хорошо заметили в КНДР, Китае и странах Глобального Юга, на которые Путин делал основную ставку.

