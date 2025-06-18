Конфликт на Ближнем Востоке: чем вступление США в войну Израиля и Ирана угрожает Украине

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Война на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном набирает обороты. Противники обмениваются мощными ракетными ударами. Вторые сутки в СМИ обсуждается возможность вступления в эту войну США на стороне Израиля. В ответ Иран пригрозил атакой по военным базам американцев.

Потасовка на Ближнем Востоке так или иначе повлияет на Украину, потому что сейчас все внимание мира приковано к событиям в ближневосточном регионе, собственно как и направление туда вооружения и техники, которых так не хватает Украине, чтобы остановить агрессию России.

Вступление США в войну на Ближнем Востоке — чем это опасно для Украины

По словам Игоря Семиволоса, исполнительного директора Центра ближневосточных исследований, присоединения США к войне между Израилем и Ираном, ничего хорошего Украине не гарантирует.

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«Вступление США в эту войну чревато дестабилизацией ситуации в мире. Война на Ближнем Востоке ничего хорошего Украине не принесет. Начиная от отвлечения внимания от войны в Украине. Нас не будут замечать. Мы уже это видим, как говорится, в полный рост. И заканчивая прагматическими вещами, как дефицит оружия на мировом рынке, а также ростом цен на нефть. Это даст только рост российскому бюджету, который Путин может перебросить на войну в Украине. У него будут средства на вооружение, покупку очередных наемников и рекрутинг собственного населения», — рассказывает ТСН.ua Игорь Семиволос.

Непредсказуемость новой войны

Эксперт добавляет, что война на Ближнем Востоке абсолютно непредсказуема и может нести риски более глобального конфликта.

«Ситуация в Иране может в принципе развернуться в разные стороны. Прежде всего потому, что это страна с 90 миллионным населением, подчеркиваю, молодым населением, которое полно противоречий, которые могут привести к последствиям, которые еще долго будет переживать весь мир. Поэтому трудно сказать, как могут развиваться события дальше», — добавляет эксперт.

Оставят ли Украину без оружия?

Уже сейчас расхваленная система ПВО Израиля не справляется с большим количеством иранских ракет во время атак. По крайней мере, сообщается, что у Израиля есть острая потребность в дополнительных противоракетных средствах для отражения атак. На этом фоне наши западные партнеры могут отдавать больше такого оружия Израилю, чем Украине.

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«Я не думаю, что Украина будет полностью лишена оружия, но объективно говоря, из-за этой войны, рынок вооружения, особенно для систем ПВО и прочего, будет иметь огромный дефицит в мире. Потому что все будут вооружаться и стараться каким-то образом обезопасить, прежде всего, себя. А поскольку международное право и правила в мире не работают, риски очень большие. К сожалению, по международному праву уже играет похоронный марш, поэтому ситуация по такому сценарию будет только ухудшаться», — прогнозирует Игорь Семиволос.

Война на Ближнем Востоке — долгая или короткая?

Эксперт говорит, что сейчас невозможно прогнозировать, какой именно будет война между Израилем и Ираном — короткой или долговременной, а тем более если в нее вступят США. Сейчас стороны обмениваются ракетными ударами и на сколько у них хватит сил и ресурсов — трудно сказать.

«Сколько будет продолжаться эта война никто не знает, а разговоры о 2-3 неделях, это вообще не серьезно», — добавляет эксперт.

Тем не менее специалисты говорят, что в интересах Израиля эта война не должна длиться долго. Ведь у Ирана есть стратегические преимущества: его армия почти в два раза больше, чем у Израиля, хотя менее опытная. А население Ирана — 90 миллионов человек, против 10 миллионов в Израиле.

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Все в ожидании «времени Х»

По словам эксперта, в этой войне все может измениться, особенно, если США присоединятся к ней. Соответственно сейчас весь мир ожидает решения от Трампа.

«Сейчас весь мир на перепутье, ожидая условного „времени Х“ — втянутся США в эту войну или нет. А уже потом каждый будет определяться на чьей стороне», — объясняет эксперт.

Как будет действовать РФ

В этой ситуации интересно, как будет вести себя Путин. Не исключено, что российский диктатор будет играть на две стороны, хотя Россия уже заявила, что она за мир во всем мире и осуждает нападение Израиля на Иран.

«Если в этой войне будут задействованы только две стороны — Израиль и Иран, тогда вполне возможно посредничество России, потому что коммуникация у Путина действительно налажена между двумя сторонами, и он может каким-то образом с ними взаимодействовать. Но если в этот конфликт вступают США, то весь смысл этой коммуникации теряется. Путину придется, как говорится, определяться», — отмечает эксперт.

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Путин будет танцевать «Семь сорок»?

По словам Игоря Семиволоса, существует логика политических заявлений. И за ней россияне выступают против этой войны и агрессии между Израилем и Ираном.

«По крайней мере, в Кремле делают такие заявления. То есть, по логике, они должны выступить против участия американцев в этой войне. Если это действительно так, то окно возможностей для россиян закрывается. Или они просто сделают вид, что ничего не произошло и продолжат танцевать „Семь сорок“. Такое тоже возможно», — отмечает эксперт.

Китай может ответить зеркально — напасть на Тайвань

Мы поинтересовались у эксперта, какую позицию в этой ситуации может занять Китай и сможет ли он стать посредником в разрешении конфликта.

«Вряд ли Китай займет здесь позицию посредника. По моему мнению, в случае вступления в войну США Китай может совершить зеркальные действия, например, в отношении Тайваня. Китай вполне может, так сказать, отдать Иран в жертву, но при этом совершить операцию по захвату Тайваня, фактически разжегая в мире еще одну войну», — говорит аналитик.

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Настанет ли мир на Ближнем Востоке?

Игорь Семиволос добавляет, что Китай вполне может последовать принципу: если вам можно, то почему нам нет? Соответственно мировые лидеры разделят зоны собственных интересов.

«Как по мне, то в данном случае США пытаются влезть в войну с совершенно непредсказуемыми последствиями. А еще с наивными представлениями, что можно свергнуть лидера Ирана аятолла Али Хаменеи и всех остальных, и после этого якобы наступит мир, счастье и другие блага. Этого, к сожалению, не будет. Весь опыт войн на Ближнем Востоке, в том числе и при участии американцев, об этом свидетельствует. После таких „побед“ там приходят, мягко говоря, еще большие серьезные угрозы и вызовы», — заключает Игорь Семиволос.

Дата публикации 07:01, 18.06.25 Количество просмотров 82 Бои на Ближнем Востоке: готов ли Трамп нанести удар по Ирану?