Конфликт на Ближнем Востоке: что известно о ракетном ударе по Израилю и операции в Ливане

Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, но погиб — один палестинец, двое израильтян получили легкие ранения. Ракеты Израиля помогали отслеживать и сбивать Соединенные Штаты. В Тегеране угрожают куда более мощным ударом, если Израиль ответит на этот военные обозреватели сходятся на том, что ответ Ирана – это игра мышцами, которая изначально не имела нанесения серьезного вреда.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Что известно о ракетном ударе Ирана по Израилю.

Приказ о ракетном ударе аятолла Хаменеи, верховный лидер Ирана, отдавал из тайного укрытия, где находится с тех пор, как израильтяне уничтожили бессменного руководителя «Хезболлы» Хасана Насраллу. Израильская операция в Ливане против контролируемой Ираном террористической группировки «Хезболла» продолжается и уже имеет находки, замеченные российским триколором.

Израильтян предупредили о ракетном ударе за несколько часов. Запретив массовые собрания группами в более чем 30 человек и закрыв ряд пляжей - пока что на 5 дней. Новость о том, что Иран нанесет удар - распространилась накануне вечером. Сначала об этом сообщил Белый дом, затем Израиль официально подтвердил: американцы связались и передали информацию.

Это - ответ за удары последних двух недель по «Хезболле», ливанской террористической группировке, которую контролирует, финансирует и вооружает Иран.

Иранское государственное телевидение выкладывает видео якобы, запуска этих баллистических ракет. Вроде и эскалация, но - контролируемая. Всего двое раненых в Израиле, еще несколько совсем легких повреждений - у людей, которые упали по дороге в бомбоубежища. Есть один погибший - на палестинской стороне границы, где удара по израильтянам многие ждали. Это не мешало другим палестинцам играть с обломком сбитой баллистической ракеты.

Иранская ракета

Теракт в Тель-Авиве

Куда серьезнее баллистического удара Ирана оказались последствия теракта в Тель-Авиве — там открыли огонь в центре города. Погибли восемь человек, еще семеро получили ранения.

Операция в Ливане

Операция в Ливане продолжается, ее все еще не называют войной, хотя на нее все больше похоже. Израиль демонстрирует на камеры оружие, изъятое из туннелей на юге Ливана. Среди него - российские огнеметы и противотанковые ракетные комплексы.

Утверждают: на годовщину крупнейшего в израильской истории теракта "Хезболла" готовила такое же массированное нападение на Израиль с севера, которое в прошлом году 7 октября с юга осуществила палестинская террористическая группировка "Хамас".

Обстрел Израиля

Реакция ООН

Генсек ООН Антонио Гутерреш в письменном заявлении осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке, однако ни словом не упомянул прямо о баллистическом ударе Ирана.

Совбез ООН по требованию Франции и Израиля соберется в 17 часов по Киеву на внеочередное заседание. Но вряд ли резолюцию о признании Ирана государством террористом осудят: ее, вероятнее всего, заблокирует Россия.

Реакция США

В Соединенных Штатах именно с войны на Ближнем Востоке, а не с собственной экономики или других наболевших вопросов, начинаются дебаты кандидатов в вице-президенты - и демократ Тим Вальц обвиняет Дональда Трампа в том, что тот разорвал иранскую ядерную сделку, которую постоянные члены Совбеза - Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Китай и Россия заключили с Ираном в 2015 году. А затем приблизил Иран к созданию ядерного оружия.

Правда, Израиль, во главе которого тогда был тот же Беньямин Нетаньяху, который потом ушел, и год назад вернулся к власти - резко раскритиковал это соглашение, заявив, что оно отнюдь не мешает Ирану нарушать ситуацию с безопасностью в регионе, а бомбу он рано или поздно все равно получит. Сам же Трамп сравнивает нынешнюю войну на Ближнем Востоке со школьной дракой.

"Выглядит действительно плохо, но они должны закончить. Закончить этот процесс. Представьте себе двух детей, которые подрались на школьном дворе. Иногда надо просто дать им разобраться самим, посмотрим, что будет дальше", - заявил Трамп.

Армия Израиля анонсировала новые удары в течение ночи - и на утро начала наносить удар за ударом по южному пригороду Бейрута, где скоплены подконтрольные «Хезболле» сооружения и живут сторонники группировки. Для гражданских жителей за несколько часов выпустили предупреждение - заранее эвакуироваться. Сирена ракетной опасности снова звучит и на севере Израиля - у границы с Ливаном.

Обстрел Израиля

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 7:00 2 октября. Массированная атака Ирана на Израиль! Зачистка врага в Николаевке

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