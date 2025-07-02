Конфликт России и Азербайджана: с чего все начиналось и почему это выгодно Украине

Алиев и Путин / © Associated Press

Реклама

Конфликт между Азербайджаном и Россией набирает обороты. Суд в Баку оставил под арестом 8 россиян, которым инкриминируют обвинения в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. При этом Азербайджан явно демонстрирует отношение к россиянам, ведь на слушания задержанные пришли с заметными следами избиения. И этого никто не скрывает от телекамер.

Рейды против россиян в Азербайджане начались после громких задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге — тогда погибли два человека. И прокуратура в Баку уверена — они подверглись пыткам. Тем временем украинский президент позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы выразить соболезнования из-за произвола Кремля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Реклама

Что происходит в Азербайджане

С синяками под глазами и изрядно отгамселеними лицами граждане России предстают перед азербайджанским судом. Баку инкриминирует им контрабанду наркотиков из Ирана и кибермахинации. 8 человек решили арестовать на 4 месяца.

Среди них — работники российского пропагандистского агентства «Спутник», которых подозревали в связях с ФСБ. После облавы в офисе кремлевского медиа, количество их сотрудников сократили с 40 до одного.

Дата публикации 08:30, 02.07.25 Количество просмотров 152 ТСН 08:00 новости 2 июля. США приостановили поставки оружия Украине! Конфликт Азербайджана с РФ!

В России убили двух азербайджанцев

Такие маски-шоу в Азербайджане стали фактическим ответом на облавы российских правоохранителей на выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге. Там задержали полсотни человек якобы в связи с причастностью к убийствам 2001, 2010 и 2011 годов. Арест происходил при участии «эфесбовцев» с особой жестокостью.

В участке и в служебной машине умерли двое братьев Зияддин и Гусейн Сафаровы. Их тела уже передали в Баку. Местная судмедэкспертиза обнаружила следы избиения и пыток. Прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного убийства двух граждан сотрудниками правоохранительных органов России.

Реклама

«После вскрытия черепа были обнаружены кровоизлияния в твердые и мягкие ткани мозга. Тупая травма грудной клетки сопровождалась многочисленными смещенными переломами ребер с обеих сторон вдоль нескольких анатомических линий. Примерно 7-8 смещенных переломов ребер с каждой стороны», — говорит глава судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана Адалат Хасанов.

Конфликт Азербайджана и РФ

Отношения испортились настолько, что в Азербайджане уже отменили все культурные мероприятия России как на государственном, так и на частном уровне. В прессе появляется информация о том, что российские школы переводят на государственный язык. Об этом якобы известили уже родителей. Отменили также визит азербайджанской делегации в Москву.

Кремль со своей стороны не спешит улаживать конфликт. Свою вину в гибели азербайджанцев не признают, говорят — Баку преувеличивает проблему. Параллельно в России продолжают аресты. В Екатеринбурге силовики жестко задерживают главу азербайджанской диаспоры Шахина Шахлинского. Русская служба ВВС пишет, что его автомобиль остановили на улице, разбили окна, вытащили его из транспорта и накинули наручники. После допроса его таки отпускают. На ковер в МИД в Москве из-за задержанных работников агентства «Спутник» вызывают посла Азербайджана.

Реакция Украины

Президент Украины уже позвонил азербайджанскому главе Ильхаму Алиеву выразить поддержку и соболезнования. По словам Владимира Зеленского — Кремлю не впервые унижать соседей.

Реклама

«Выразил нашу полную поддержку и солидарность с Азербайджаном. Сейчас Россия разжигает новую кампанию вражды против своих соседей, и после жестокого убийства двух представителей азербайджанской общины в России она даже угрожает азербайджанскому государству. Все наши партнеры должны воспринимать это одинаково — не как угрозу для одной страны, а как угрозу для всех — для всех, кто граничит с Россией. Убивая одних и унижая других, Россия пытается запугать и подчинить всех. Это должно быть остановлено», — сказал Зеленский.

Что известно о самолете, который сбила Россия

Нынешний кризис между Баку и Москвой уже второй за последние два года. В декабре 2024 года российская ПВО сбила пассажирский самолет азербайджанских авиалиний.

Судно направлялось из Баку в Грозный. После подбития пилоты успели направить его в казахстанский Актау и там разбились. Более половины пассажиров тогда погибли. Кремль сначала скрывал информацию о сбитии самолета — как это уже делали с рейсом МН17 — потом таки признали этот факт. Путин звонил Алиеву выразить соболезнования, но, очевидно, извинений адекватных как и привлечения виновных к ответственности азербайджанский лидер так и не дождался.

Азербайджанские медиа предполагали, что именно поэтому Алиев не поехал в Москву на парад 9 мая. Даже несмотря на то, что всю его семью лично по просьбе Путина ездил приглашать глава русской православной церкви Патриарх Кирилл.

Реклама

Какие есть геополитические причины

Кроме всего — аналитики же видят в нынешнем конфликте между Баку и Москвой геополитическую подоплеку. Азербайджан уже давно пытается оспорить доминирование Москвы на южном Кавказе и требует к себе большего уважения.

После ослабления позиций России из-за войны в Украине азербайджанцы успешно ликвидировали самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и вернули ее под свой контроль. Теперь Баку пытается отобрать у Москвы и монополию на газоснабжение и уже перехватили часть поставок в Европу.

Не исключено, говорят специалисты, что дело может дойти и до поставок Украине летального оружия. До сих пор Азербайджан поставлял нам только гуманитарную помощь.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 новости 2 июля. США ОСТАЛИ УКРАИНУ БЕЗ РАКЕТ! ЧТО ДАЛЕЕ?

Реклама