Конфликт в Иране: почему это выгодно России и как в США критикуют Трампа

Вторая неделя войны в Персидском заливе поставила мир на порог энергетического кризиса. Несмотря на заявления Вашингтона об уничтожении иранской ПВО, Тегеран перешел к радикальному шантажу: Ормузский пролив заблокирован, а цены на нефть готовятся штурмовать отметку в 200 долларов. Пока Дональд Трамп анонсирует ослабление санкций против России, чтобы успокоить рынок, Украина экстренно передает США свои беспилотники.

Подробности в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Конфликт в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил блокаду Ормузского пролива — главной артерии мирового экспорта нефти. Тегеран использует это как последний рычаг влияния на Запад. Ситуация обостряется слухами о состоянии нового духовного лидера страны аятоллы Моджтабы Хаменеи. По данным западных таблоидов, он тяжело ранен, однако государственное ТВ Ирана транслирует его призывы к мести.

Моджтаба Хаменеи, духовный лидер Ирана: «Уверяю всех, что мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Месть касается не только великого вождя революции — каждый член нации, убитый врагом, является отдельным случаем в деле о возмездии».

Нефтяные маневры Трампа и «российский фактор»

Президент США Дональд Трамп пытается успокоить рынки. Он объявил о высвобождении 400 миллионов баррелей из стратегических резервов. Однако самым громким событием стал его звонок Владимиру Путину, после которого Трамп анонсировал снятие части санкций с российской нефти.

Дональд Трамп, президент США: «Рынок держится хорошо. Я думал, что по нам немного ударит, но ударило меньше, чем я думал. Цены падают очень существенно. Нефть будет падать… Она упадет больше, чем кто-либо может себе представить».

Министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN уточнил: Вашингтон лишь временно разрешил отгрузку российской нефти, уже находящейся в море, чтобы успокоить «страх нехватки».

Украинские дроны для армии США

Издание Axios сообщает о стратегическом просчете администрации Трампа. В прошлом году Владимир Зеленский предлагал США совместное производство дронов, но тогда идею восприняли легкомысленно. Теперь, когда иранские БпЛА атакуют американские базы, Вашингтон сам обратился к Киеву за помощью.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Мы еще в прошлом году предлагали Соединенным Штатам соглашение по дронам. Это правильная перспектива. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту».

По данным ТСН, Украина уже предоставила США определенное количество беспилотников без китайских компонентов. Секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас находится на Ближнем Востоке для координации сотрудничества.

Как Трампа критикуют в США

Пока республиканцы называют операцию в Иране «самой успешной в истории», демократы бьют тревогу из-за отсутствия стратегии выхода.

Марк Келли, сенатор-демократ: «Президент начал это без всякой стратегической цели, без плана, без временных рамок. Это конфликт из серии: когда он обостряется, а вы не знаете, что делаете и как из этого выходить».

Зато сенатор Линдси Грэм убежден в обратном: «То, что мы сделали за 11 дней, превосходит все, что я считал возможным. Впереди еще недели».

