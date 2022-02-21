Конфликт в школе Броваров: мать говорит, что учительница "выжила" первоклассника, другие родители и директор отрицают

Мама уже забрала документы сына из школы.

В одной из школ Броваров под Киевом разгорелся конфликт. Мать первоклассника обвинила учительницу в травле ее сына, родители других детей – не только поддержали педагога, но даже подготовили целое коллективное обращение якобы об агрессивном поведении мальчика.

В результате мать 18 февраля забрала документы сына из школы.

Также читайте Киевских школьников учат, куда бежать и что делать в случае боевых действий

ТСН.ua разбирался в ситуации, подробнее читайте в нашем материале.

"Вытолкала сына, защищая другого ученика"

О травле своего сына-первоклассника женщина по имени Татьяна написала в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

"Мой сын учится в первом классе ООШ 9 г. Бровары. Так случилось, что с учительницей очень напряженные отношения. До нового года было несколько ситуаций, где учительница, не разбираясь в ситуации, обвиняла сына и настоятельно рекомендовала перейти на домашнюю форму обучения", – рассказала женщина.

Мать мальчика уточнила, что после зимних каникул произошел инцидент: учительница позвонила ей и попросила немедленно забрать сына из школы, "потому что он неадекватно ведет себя". "Я через минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (в то же время сын спокоен – не кричит, не истерит). На мой вопрос, верно ли я понимаю, что она его выталкивает из класса, учительница подтвердила это. Обосновав, что ей нужно проводить урок, а выталкивает она, потому что на перемене произошел конфликт с одноклассником и она, защищая (другого мальчика – ред.) посадила на свой стул, а моего сына решила вытолкнуть, чтобы он вроде бы успокоился", – написала мама первоклассника.

Мать первоклассника обратилась с заявлением в Управление образования

После конфликта с учительницей мама первоклассника обратилась с заявлением в районное управление образования и науки Броварского городского совета. В нем она объяснила, что классная руководительница настаивала на переводе мальчика на домашнюю форму обучения. В то же время, по словам матери, у ее сына для учебы на дому нет показаний.

Мама первоклассника добавила, что ей позвонили из Службы по делам детей и сообщили, что к ним обратилось Управление образования с просьбой исследовать условия проживания мальчика и пообщаться с ним, узнать, испытывает ли ребенок давление со стороны учителя. И если они обнаружат признаки булинга, то "инициируют заявление" в полицию. Женщина говорит, что решила не общаться со Службой, потому расценила это как вмешательство в личную жизнь и попытку давления.

Родители других учеников защищают учительницу

В то же время родители учеников встали на сторону учительницы, и говорят, что мальчик иногда вел себя агрессивно, а педагог просто пыталась его успокоить. Конфликт длился несколько месяцев.

Фото из социальных сетей

"С ноября 2021 года по февраль 2022 года родители неоднократно обращались письменно к директору с целью решения проблемы безопасного пребывания учащихся 1-Б класса в школе и обеспечения законных прав детей на образование, нарушаемых вследствие агрессивного поведения ученика. Проблема заключается в том, что мальчик систематически применял физическую силу к своим одноклассникам, часто употреблял нецензурные слова, проявлял неконтролируемую агрессию и срывал образовательный процесс. Родители обратили внимание на эти факты тогда, когда большинство детей начали жаловаться на плохое поведение, мат и проявления физической силы со стороны одноклассника. В свою очередь, его мама на личные просьбы родителей обратить внимание на агрессивность сына отвечала, что у ее ребенка все хорошо, а другие придумывают", — говорится в обращении родителей, которое они предоставили ТСН.ua.

Родители установили дежурство в школе. Ситуация, по их словам, обострилась во время болезни классного руководителя в ноябре 2021 года, когда "мальчик перед всем классом обидел бранью и ударил учительницу на замене, бегал за детьми с ножницами в руках и применил физическую силу к нескольким детям (докладная учителя с замены и обращения родителей были зарегистрированы на имя директора)". Мать мальчика все отрицала. Но, по их словам, ни разу не присутствовала на уроках в классе.

Что рассказывает директор школы

Директор школы Елена Турковская предполагает, что есть такие случаи, когда ребенку нужно постоянное педагогическое внимание, а здесь оно распределилось на всех 30 учеников. В этом случае помогли бы занятия с психологом, но мама ребенка не дала такого согласия.

"Эта ситуация началась еще в ноябре. Но я не скажу, что между ребенком и учителем была конфликтная ситуация. Когда идет адаптация ребенка к школе, возможно, происходят какие-то нарушения. Проблема заключалась в том, что нарушение дисциплины и агрессия уже началась к другим ученикам", – рассказала Елена Владимировна.

Директор добавила, что родители написали обращение на ее имя, что есть мальчик, который дерется, ведет себя агрессивно, бывает неуправляемым. С подачи родителей школа провела собрание, где присутствовала сама директор, ее заместительница, школьный психолог, социальный педагог, также пригласили Службу по делам детей.

На собрании, по ее словам, маме ребенка предложили дать согласие на индивидуальные занятия мальчика со школьным психологом. Впрочем, женщина отказалась.

"Мы тогда заключили, что мама просто боится оставлять ребенка наедине с психологом…", — говорит директор.

Она также утверждает, что учительница ребенка из класса не выталкивала. "Никакого выталкивания не было. У нас в школе есть камеры, которые все фиксируют. Даже на камерах видно, что учительница вывела первоклассника из класса, чтобы успокоить его. Там произошла драка между двумя мальчиками. Но драка началась еще на перемене. Учительница начала их разнимать. А мальчик, действительно, как говорят родители, немножко агрессивный, и чтобы не было обострения учительница вывела его из класса.Она успокаивала ребенка, брала за руку, гладила. Выталкивания не было. Это зафиксировано на камерах. И эти камеры можно было посмотреть. А мама среагировала так, как она увидела это", — объяснила директор школы.

Что говорят в Управлении образования

В управлении образования Броварского горсовета ТСН.ua рассказали, что в пятницу, 18 февраля, мама мальчика забрала документы сына из школы, чтобы перевести его в другое учебное заведение.

"Мать первоклассника еще месяц назад приходила к нам и говорила, что хочет перевести сына в другую школу. Мы ей предложили просто перейти в другой класс, но она сказала, что им так будет удобнее, поближе к дому", — рассказала нам руководительница Управления образования Броварского горсовета Оксана Мельник.

Работник образования также отметила, что при поступлении в первый класс мама хотела записать сына именно к этой учительнице, поскольку о ней были хорошие отзывы. И мальчик даже вдобавок с ней занимался.

"Что там дальше пошло не так, даже сложно сказать", — говорит она.

Оксана Мельник добавила, что последние три недели ученики были на дистанционном обучении, и первоклассник ни разу не вышел на связь.

Относительно инцидента в Управлении образования о нем слышали и заявление от матери получали.

"Сначала еще за несколько месяцев до инцидента нам позвонили из школы. У них возникло подозрение, что проблемы с учеником могут быть связаны с тем, что родители якобы могут на него давить. И попросили, чтобы мы привлекли Службу по делам детей, чтобы они пообщались с родителями и ребенком, и поняли, нет ли давления на мальчика со стороны родителей. Потом после зимних каникул произошел тот случай. Мы общались с директором, нам объяснили, что два мальчика сильно подрались, и чтобы их остановить, учительница одного из них посадила на свой стул, а другого вывела из класса, чтобы успокоить .Я, конечно, не одобряю такие педагогические методы. Хотя учительницу характеризуют как позитивного человека, опытного педагога с многолетним стажем. Знаю, что она требовательна, но справедлива. Наверное, здесь уже сыграл человеческий фактор. Но я не одобряю случившееся. Всегда нужно взвешенно искать подход. Дети сейчас не такие, как были раньше, поэтому нужно их понимать и где-то приспосабливаться", — говорит Мельник.

"Я перевела сына в другую школу. Родители вместе с учителем достигли цели..."

Мать мальчика в комментарии ТСН рассказала свою версию событий. Говорит – ее сына просто затравили.

"Все сказанное родителями — перекрученная правда. Сейчас я перевела сына в другую школу. Родители вместе с учителем достигли цели", — говорит женщина.

Мама мальчика утверждает, что учительница неоднократно обвиняла сына в создании конфликтов, по ее мнению, не разобравшись в ситуации.

"Когда я звонила по телефону, чтобы объяснить, что, по словам ребенка, произошло на самом деле, учительница неоднократно говорила, что "ее уже трясет от него, что она не может с ним справиться, чтобы я переводила его на домашнее обучение", — рассказывает женщина.

"Например, сына обвинили в том, что он ударил одноклассника в ухо. Когда я спросила дома, как это произошло, он мне рассказал, что в коридоре мальчик дал ему пинка, а сын в ответ ударил его в ухо. В другой раз ребенка обвинили в том, что он якобы надел пакет от бутербродов, которые я упаковала ему в школу, на голову другому мальчику. Ну, во-первых, бутерброды были в небольшом пакете, который бы на голову не налез. Я спросила у сына, что произошло. Он рассказал, что съел бутерброды, надул пакет и лопнул... Другой мальчик посмотрел на это и начал делать то же самое, а потом сам надел пакет себе на голову и сказал, что это сделал мой сын. Когда я все это пыталась объяснить учительнице, она даже слушать не захотела. И не стала разбираться", – говорит мама мальчика.

Фото: pexels.com

Как нужно действовать в подобных ситуациях: рассказывает психолог

Психолог Юлия Денисенко в комментарии ТСН.ua объяснила, что семь лет – это кризисный возраст. И для детей первый класс – это очень стрессовая ситуация. Поэтому бывает, что у ребенка стресс на стресс наслаивается. В таком случае, если родители видят, что поведение школьника изменилось, он стал раздраженным, психолог рекомендует показать ребенка невропатологу, который сможет прописать какие-нибудь таблетки на травах, которые помогут первокласснику нервную систему успокоить.

"Если у ребенка нервная система не имеет функции торможения, он не сможет справляться со своими реакциями. Он будет агрессировать, он будет нападать, а угрозы ребенка — это же максимальная форма отчаяния, когда он не смог отстоять какие-то свои границы, себя защитить", — говорит специалист.

Насилие порождает насилие

Юлия Денисенко объясняет, что детская психика совершенно неустойчива. "Конечно же, атмосфера в семье или позволяет ребенку научиться справляться со всеми своими эмоциями, или не позволяет. Соответственно, если у ребенка в 2-3 года начинаются первые какие-то проявления злобы (ребенок забирает лопатки, бьется в песочнице, бегает жалуются), это все нормально. И в момент правильной родительской реакции дети чувствуют себя защищенным и в безопасности, соответственно ребенок учится извиняться, в следующий раз по-другому попробует себя вести, договариваться — например, попросит лопатку. Теперь приведу пример из жизни: на детской площадке мальчик ударил другого мальчика. К нему подбежал папа, начал бить по попе и кричать: "Нельзя бить других". Абсолютная нелогичность действий, насилие. А мы знаем, что насилие лишь порождает насилие", — объясняет она.

Психолог отмечает: если у ребенка случаются неконтролируемые вспышки гнева, в первую очередь необходима консультация невропатолога. А уже потом – психолога. Ни один психолог не сможет работать ни с ребенком, ни со взрослым человеком, если не налажено функционирование нервной системы: газ, торможение. Нервная система у нас функционирует 50 на 50. Поэтому ребенок может или замыкаться, или бояться. И психолог может только травмировать ребенка, не готового психически к взаимодействию.

Рекомендации родителям, что делать, если ребенок в школе выявляет агрессию

Юлия Денисенко дала практические советы родителям, что нужно делать, если ребенок в школе проявляет агрессию.

Первое – это позаботиться о здоровье , а для этого обследовать ребенка у невропатолога. Специалист должен исключить нарушение нервной системы или подтвердить их и назначить медикаментозное лечение. Чтобы нервную систему уравновесить, убрать тревогу. Ребенок начнет крепче спать, спокойнее чувствовать себя. В случае необходимости невропатолог сделает энцефалограмму, проверит полностью нервную систему, объяснит происходящее маме.

, а для этого обследовать ребенка у невропатолога. Специалист должен исключить нарушение нервной системы или подтвердить их и назначить медикаментозное лечение. Чтобы нервную систему уравновесить, убрать тревогу. Ребенок начнет крепче спать, спокойнее чувствовать себя. В случае необходимости невропатолог сделает энцефалограмму, проверит полностью нервную систему, объяснит происходящее маме. Второе – тестирование у психолога . Он может провести тестовый анализ. Поскольку есть разные детки: кинестеты, аудиалы, визуалы. Классическая школьная система не имеет возможности подобрать индивидуальную систему под тип ребенка. И если ребенок, например, не аудиал, он не способен воспринимать ни слова, ни информацию, ни новый материал. И как следствие – будет срывать уроки, плохо себя вести и так далее.

. Он может провести тестовый анализ. Поскольку есть разные детки: кинестеты, аудиалы, визуалы. Классическая школьная система не имеет возможности подобрать индивидуальную систему под тип ребенка. И если ребенок, например, не аудиал, он не способен воспринимать ни слова, ни информацию, ни новый материал. И как следствие – будет срывать уроки, плохо себя вести и так далее. Третье – выбор школы, где позволят ребенку нормально функционировать и состояться как личность в обществе. Условия должны быть для него комфортными.

Напомним, в одной из школ Обухова учительница начальных классов ударила ученика головой о парту, а другой – била по рукам.

Читайте также: