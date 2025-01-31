Конфликт вокруг Агентства оборонных закупок: все о скандале и кто теперь возглавит ведомство

Чем вызван этот конфликт и какие последствия он может иметь для оборонных закупок – читайте дальше.

Ситуация вокруг Агентства оборонных закупок обострилась после решения министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с руководительницей АОЗ Мариной Безруковой. Это решение повлекло за собой острую дискуссию среди политиков, экспертов и международных партнеров Украины. Умеров объясняет смену руководства необходимостью эффективного обеспечения ВСУ, в то время как Безрукова обвиняет Минобороны в незаконном вмешательстве в работу Агентства.

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Агентство оборонных закупок возглавит Жумадилов

Минобороны Украины 31 января опубликовало заявление о том, что в этот день завершается контракт Марины Безруковой с Агентством оборонных закупок, которое она возглавляла.

"В соответствии с принятым решением, контракт не будет продлен, и она прекращает исполнение обязанностей главы АОЗ", – указано в сообщении.

С 1 февраля временное исполнение обязанностей руководителя Агентства возложено на Арсена Жумадилова. Он будет выполнять эти функции до момента утверждения нового директора.

Отметим, что Агентство оборонных закупок – единственная структура Минобороны, закупающая вооружение и военную технику для ВСУ. Бюджет АОЗ на 2025 год – 298 млрд. грн.

Арсен Жумадилов / Фото: Facebook Арсена Жумадилова

Почему Безрукову "ушли" из АОЗ?

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок сообщил о том, что 21 января продлил контракт с руководительницей АОЗ Мариной Безруковой еще на год. Также было решено провести комплексный аудит деятельности агентства с участием международного совета аудиторов НАТО.

Как заявила журналистка и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко, Минобороны не согласовало решение Наблюдательного совета АОЗ, при том, что, по ее словам, ведомство и не должно было его согласовывать.

Вечером того же дня министр обороны Рустем Умеров опубликовал в Сети сообщение о том, что контракт с Безруковой не будет продлен. Министр также направил в Кабинет министров представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, и отозвал из Наблюдательного совета двух представителей государства – Юрия Джигира и Тараса Чмута. Такие решения Умеров аргументировал невыполнением обязательств по обеспечению армии.

"За последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации, пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", – говорилось в заявлении главы Минобороны.

Умеров анонсировал перезапуск Наблюдательного совета и сообщил, что АОЗ будет руководить руководитель "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов, объединяя эти должности.

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Заметим, согласно данным реестра YouControl, по состоянию на 29 января руководителем АОЗ еще была указана Безрукова. В то же время в самом Агентстве оборонных закупок заверили, что полномочия директора не прекращались.

30 января Минобороны направило в Министерство юстиции жалобу о внесении сведений о решении по смене руководителя АОЗ. И уже 31 января в Минюсте сообщили о принятии решения исправить техническую ошибку в Едином госреестре, в результате чего Жумадилов приобретает статус представителя Агентства оборонных закупок с ограничением: "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования", а Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением: "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".

Как о ситуации высказывается сама Безрукова?

Безрукова утверждает, что Минобороны действует вопреки закону и оказывает давление на Наблюдательный совет. По словам чиновницы, она еще с лета 2024 года испытывала препятствия в работе со стороны Минобороны на своем посту. Это проявлялось в задержках в согласовании документов и постоянных проверках, а также в устных распоряжениях, с кем заключать соглашения.

В то же время Безрукова утверждает, что Умеров публично на совещаниях поддерживал ее деятельность в должности и не высказывал претензий к качеству работы.

"На самом деле ни разу глаза в глаза не было сказано ко мне никаких претензий со стороны министра Умерова. Я, честно говоря, просто хочу с ним поговорить глаза в глаза по-мужски, потому что если я на самом деле его не устраиваю, то почему он о это мне не скажет в глаза? Почему не поговорит? Почему прячется?" – сказал чиновница.

Марина Безрукова

Она также заявила накануне об угрозе блокировки контрактирования боеприпасов и поставок через АОЗ. Мол, все из-за юридической коллизии, возникшей из-за решения министра обороны относительно непродления контракта с Безруковой.

"С 9 часов (27 января – ред.), скорее всего, контрактирование, поставки могут быть заблокированы, потому что мы стали в юридическую коллизию, когда сейчас я не могу выполнять свои обязанности, поскольку есть определенные регистрационные действия. Новоназначенный ТИО тоже вряд ли может выполнять свои обязанности, поскольку его назначение противоречит закону, уставу, и вообще на самом деле есть юридический блок. Я не знаю, зачем это было сделано, это очень странная ситуация", – заявила Безрукова.

По ее мнению, эта ситуация может негативно отразиться на отношениях с партнерами Украины за рубежом: "Это очень серьезная репутационная потеря, очень серьезная".

Что о поступке Умерова и деятельности АОЗ говорят в Верховной Раде?

Решение Умерова о непродлении контакта с Безруковой возмутило главу Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасию Радину. Она даже призвала уволить министра. Радина считает, что его действия разрушают реформу оборонных закупок и означают ручное вмешательство в процесс закупки.

"Не имеет значения, кто окажется в "новом наблюдательном совете", не имеет значения, кто будет дальше руководить агентствами — министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь. Министр, который нарушает закон; решениями продолжает невыполненные оружейные контракты; и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны — также должен подать заявление об отставке", — высказалась народная депутат.

В свою очередь член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что в конфликте виноваты обе стороны, поскольку юридически АОЗ является госпредприятием в структуре Минобороны. Соответственно и назначение Безруковой директором АОЗ, и формирование Наблюдательного совета предприятия происходило по инициативе Умерова.

Рахманин также заявил, что последствия конфликта могут быть катастрофическими, ведь под вопросом – заключение долгосрочных контрактов и соответственно бесперебойная поставка боеприпасов на фронт.

В то же время нардеп заявил о якобы некомпетентности Безруковой:

"По моей субъективной точке зрения, не раскрывая цифр, очень печальных, если бы ВСУ воевали только теми боеприпасами и оружием, которое закупает АОЗ, то фонт проходил бы где-то за Збручем. И на мой взгляд – это приговор руководству АОЗ".

На ситуацию с АОЗ отреагировали послы G7

Послы стран "Группы семи" (G7) отреагировали на ситуацию в Агентстве оборонных закупок и рекомендуют как можно быстрее ее урегулировать.

"Послы G7 рекомендуют как можно быстрее урегулировать ситуацию в ОЗС и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок. Согласованность с принципами надлежащего управления и рекомендациями НАТО важна для поддержания доверия общественности и международных партнеров", — говорится в сообщении в соцсети Х.

К слову, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что конфликт между Минобороны и АОЗ негативно влияет на переговоры Украины с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Чиновница подчеркнула, что Украина должна урегулировать все вопросы по функционированию АОЗ и Государственного оператора тыла до конца февраля – до того, как состоится спецзаседание комитета Альянса, которое будет рассматривать вопрос прогресса в сфере закупок.

"Во время моей работы в штаб-квартире поднимался вопрос публичных скандалов, которые сейчас в публичном пространстве существуют по отношению к АОЗ. Ключевое – есть доверие к Украине и ключевое требование – это то, что эти агентства должны функционировать, обязательства должны выполняться, институций должно быть две и у них должны быть руководители", – высказалась Стефанишина.

Она добавила, что НАТО не стоит на стороне ни одной стороны конфликта:

"Основной месседж состоит в том, что подобная агрессивная публичная коммуникация не помогает ни внутри страны, ни снаружи".

В НАБУ зарегистрировали производство по Умерову

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что по заявлению ОО "Центр противодействия коррупции" зарегистрировало производство о возможном совершении преступления Умеровым. Начато досудебное расследование по уголовному производству с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В НАБУ отметили, что не могут сообщить о том, что стало основанием для открытия дела, какие обстоятельства изучаются и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу.

Рустем Умеров / Фото: Associated Press

Безрукова призвала Зеленского вмешаться

30 января Безрукова в эфире "Радио Свобода" заявила, что готова разрешить конфликт с Умеровым, но он не отвечает на звонки.

"Звонила вчера. Написала сообщение, когда он не ответил. Но я готова к коммуникации. Сейчас очень важна деэскалация. Мы не имеем права играть в эмоции, мы не имеем права играть в полномочия. Я абсолютно приветствую деэскалацию. Это то, что я просила еще до поста Рустема Энверовича. Я просила деэскалацию", – сказала отстраненная глава АОЗ.

А 31 января она написала открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию между АОЗ и Минобороны.

В письме Безрукова заявила, что из-за ситуации вокруг ее увольнения уже неделю не подписывались платежные документы согласно контрактам, заключенным АОЗ. Документы с отчетностью для Минобороны и Генерального штаба ВСУ заморожены, а новые контракты на поставку оружия в армию не подписывают.

Отстраненная руководительница АОЗ заверила, что "за должность не держится". По мнению Безруковой, Минобороны пытается уволить ее с нарушением процедур закона и вопреки международным обязательствам, и это разрушает институт и способность работать быстро и эффективно для обеспечения ВСУ.

"Суть проблемы заключается не просто в попытке уволить меня, а в фактическом разрушении института с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины. Единственный правильный путь выхода из этого кризиса – защитить Агентство оборонных закупок исключительно правовым способом", – говорится в письме Безруковой.

Она призвала Зеленского вмешаться в ситуацию, гарантировать разрешение конфликта с Минобороны правовым способом и обеспечить полноценную и стабильную работу АОЗ, без давления, блокировок и атак.