Конгрессмены призывают Байдена возобновить санкции против "Северного потока-2"

Сопредседатели группы поддержки Украины в Палате представителей призывают президента США ускорить предоставление Украине и Грузии ПДЧ.

Вывод из-под американских санкций швейцарской компании, которая отвечает за строительство "Северного потока-2", и ее руководителя противоречит национальным интересам Соединенных Штатов. Администрация должна возобновить санкции против российского газопровода в полном объеме, чтобы продемонстрировать, что Америка продолжает требовать от Владимира Путина прекратить войну на Донбассе и выйти из Крыма.

Такой призыв содержится в письме сопредседателей группы поддержки Украины в Палате представителей США к президенту США Джо Байдену накануне его встречи с Владимиром Путиным, под которым подписались Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Энди Харрис и Майк Куигли.

Письмо есть в распоряжении ТСН. ua.

Конгрессмены отмечают, что успешная встреча с "диктатором Путиным возможна только с позиции силы". Запрос администрации Байдена уменьшить безопасностную помощь Украине с $275 млн в 2021 году до $250 млн в 2022 году такой позиции не отвечает.

"Чтобы твердо закрепить такую позицию, мы призываем полностью санкционировать все организации, участвующие в строительстве "Северного потока 2", поддержать предоставление Украине ПДЧ и обязаться увеличить безопасностную помощь", — отмечается в письме.

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По мнению конгрессменов, Джо Байден должен ускорить имплементацию решения Бухарестского саммита от 2008 года, который гарантировал Украине и Грузии ПДЧ и членство в Альянсе.

Напомним, внеочередной саммит стран-членов НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Это будет первый саммит Альянса с участием Джо Байдена в качестве президента США.

Были ли у Украины шансы получить ПДЧ на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе? Откровенный ответ дал заместитель генсека Альянса Мирче Джоане:

"Этот же ответ мы дали президенту Зеленскому. Политика открытых дверей неизменна. Чтобы принять решение, мы должны прийти к консенсусу. А по этому вопросу (ПДЧ для Украины — авт.) консенсуса пока нет".

Если на этом саммите Украина не получит ПДЧ, на что же тогда нам рассчитывать? Глава Постоянной делегации ВР в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил ТСН.ua, что видел финальный драфт коммюнике саммита. Там будет подтверждена политика открытых дверей Альянса, что страны-члены поддерживают стремление Украины к вступлению. Кроме того, Украина будет звучать в разрезе угроз со стороны РФ и безопасности Черноморского региона, где Москва наращивает свое присутствие.

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