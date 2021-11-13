Конституция Пилипа Орлика еще два дня будет находиться в "Софии Киевской": чем важен этот документ

Конституция Пилипа Орлика еще два дня будет находиться в "Софии Киевской": чем важен этот документ

Шведские коллеги предоставили украинским музейщикам копию еще одного уникального документа.

Два дня Конституция Пилипа Орлика пробудет еще в Украине. Завершается выставка, которая стала возможной благодаря договоренностям Украины и Швеции. Союзники трехсотлетней давности – снова объединились, чтобы исторический документ могли увидеть все желающие украинцы. Но на этом сотрудничество не завершается – шведские коллеги предоставили украинским музейщикам копию еще одного уникального документа, – говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 ноября.

Небольшой документ с большим значением для истории Украины и Европы. Конституция гетмана Украины Пилипа Орлика гостила у Софии Киевской целых три месяца. Сейчас официально под духовное пение — здесь прощаются с раритетом, предоставленным для экспозиции Швецией.

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Более чем трехсотлетний документ доставили в Украину перед днем независимости. Под усиленной охраной грузовик привез в Киев латиноязычный оригинал конституции и булаву, как считается Ивана Мазепы и Пилипа Орлика.

В Софии смонтировали специальные витрины под отдельной сигнализацией. Сами реликвии шведские музейщики несли собственноручно в бронированных огнеупорных сейфах.

Это едва ли не первый демократический документ в Европе, определяющий народные права, отношения с союзниками и границы с агрессором. За время экспозиции конституцию увидели более 40 тысяч человек.

И по признаку дальнейшего музейного сотрудничества — коллеги из Швеции предоставили заповеднику копию одного из писем Карла XII к шведскому послу в Османской империи, документ еще изучают. Но в нем – знаковые геополитические ориентиры того времени.

"Он хотел, чтобы Украина была независимым государством и он так и пишет в письме – независимое государство. И это фантастически для Украины", — отметила заместитель генерального директора Национального архива Швеции Анна Карин Гермодссон

Конституция и булава будут открыты для обзора еще два дня. В понедельник "София Киевская" на время станет таможенной зоной. После оформления документов раритеты отправятся обратно в Швецию.

Напомним:

Конституция Пилипа Орлика была одобрена на казацком совете в городе Бендеры в 1710 году. Тогда это была территория Османской империи. Казаки и старшины оказались там после неудачной для них Полтавской битвы. Конституция имеет преамбулу, 16 статей и присягу гетмана.

Конституция была составлена в двух экземплярах: староукраинском и латинском языках. Написанная на латыни хранится в Национальном архиве Швеции. Документ на староукраинском языке хранится в Москве.

Конституция Филиппа Орлика пробудет в Украине до 14 ноября

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