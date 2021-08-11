Конституция Пилипа Орлика "прошла" таможню и прибыла в Софию Киевскую

Ящики с артефактами были размещены в фондах — для акклиматизации.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика и серебряная Булава, которая по легенде принадлежала Орлику и Мазепе — уже в Киеве. Днем авто с артефактами въехали на территорию заповедника София Киевская, именно там 16 августа откроют выставку, на которой первую в мире Конституцию в течение трех месяцев смогут увидеть все желающие.

Об этом 11 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Ящики с артефактами были размещены в фондах — для акклиматизации. Распаковывать их будут — на днях. Сегодня же в Соборе Софии были установлены специальные бронированные витрины, в которых будут экспонироваться Конституция и Булава.

Новости Украины: оригинал Конституции Пилипа Орлика уже прибыл в Киев

Уникальные экспонаты специально к 30-летию Независимости Украины передала Швеция, в государственном архиве которой Рукопись и Булава сохраняются последние триста лет. Увидеть их воочию можно будет — до середины ноября.

Напомним:

Конституция Пилипа Орлика была принята на казацкой раде в городе Бендеры в 1710 году. Тогда это была территория Османской империи. Казаки и старшины оказались там после неудачной для них Полтавской битвы. Конституция имеет преамбулу, 16 статей и присягу гетмана.

Конституция была составлена в двух экземплярах: на староукраинском и латинском языках. Написанная на латыни хранится в Национальном архиве Швеции. Документ на староукраинском хранится в Москве.

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