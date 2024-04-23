Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста: является ли это нарушением прав и как оправдываются в МИД

Консульства Украины с 23 апреля начали приостанавливать предоставление дипломатических услуг мужчинам призывного возраста за границей. Пока известно, что такое решение приняли уже несколько представительств МИД Украины.

ТСН.ua собрал все подробности о решении и спросил мнение юриста, не является ли это нарушением прав граждан Украины.

В законе о мобилизации №10449, который Верховная Рада 11 апреля приняла в целом, есть норма, предусматривающая, что мужчины от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут совершать консульские действия только при наличии военно-учетных документов. Согласно ему, гражданам Украины за границей нужно обновить персональные данные.

Мужчины за границей, от 18 до 60 лет, без военно-учетных документов не смогут оформить загранпаспорт и воспользоваться другими консульскими услугами.

Консульства в Польше, Испании и Чехии прекращают предоставление услуг мужчинам

О временной приостановке консульских действий в отношении граждан Украины призывного возраста сообщили в украинских консульствах в Польше, Испании и Чехии.

Так, в консульстве Украины в Польше говорят, что разрабатывают механизмы, которые будут действовать в соответствии с законом о мобилизации и ожидают "указания от МИД", пишет Суспільне.

Также утром 23 апреля стало известно, что паспортный сервис для украинцев в Праге приостановил выдачу готовых документов. Об этом сообщает сайт украинского журнала в Чехии gromada.cz.

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" приостановил выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ".

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"К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме", – говорится в официальном сообщении.

При этом выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации, сообщили в "Паспортном сервисе".

Там добавили, что зарубежные филиалы уведомят всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

Что говорят в МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что поручил диппредставительствам Украины заграницей "принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста".

Министр отметил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в пределах законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" и после вступления в силу.

Как отметил Дмитрий Кулеба, защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время, по его словам, в условиях полномасштабной агрессии России главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

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"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война. Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – то это так не работает", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Накануне издание "Зеркало недели" опубликовало копию приказа, оказавшегося в распоряжении журналистов.

В документе за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги говорилось, что Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Фото: zn.ua

Есть ли такие действия нарушением прав граждан Украины: комментарий юриста

Украинский адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua отметил, что такое решение нарушает не только права граждан Украины, но и положения Женевской конвенции и международные обязательства Украины.

"Фактически Украина продемонстрировала всему миру, что находящиеся за рубежом граждане Украины лишены ее защиты. И они лишены части консульских услуг, которые они обязаны получать по международным договорам", — говорит юрист.

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По его словам, это очень неприятный аргумент для военнообязанных мужчин, которые планировали вернуться в Украину. Теперь они вряд ли это сделают.

"Потому что они видят, что даже за границей Украина пытается рассматривать своих граждан как крепостных, а не как свободных граждан. И, во-вторых, я считаю, что те лица, которые обратятся с соответствующими исками в судебные инстанции, в частности в международные, имеют все шансы доказать, что такой запрет, такая временная приостановка, была несоразмерна с ситуацией, которая есть в Украине. И фактически она нарушает права и взятые на себя гарантии соблюдения прав гражданина Украины. Это свидетельство того, что с правами в Украине крайне тяжело", — отметил адвокат.

Ростислав Кравец также добавил, что никто не будет депортировать граждан Украины, даже за нарушение правил военного учета.

Как получить военно-учетный документ за границей

по электронному адресу;

по телефону;

через консульство при получении консульских услуг.

Для каких консульских услуг эта норма не применяется:

при оформлении удостоверения на возвращение в Украину;

при предоставлении консульских действий в отношении детей гражданина Украины;

второй родитель этих детей является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

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