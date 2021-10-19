Контрабанда из России: дальнобойщик через границу пытался провезти почти 150 кг красной икры

Водителя привлекут к административной ответственности.
Красной икры на больше чем 250 тысяч гривен пытался ввезти в Украину белорусский дальнобойщик.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 19 октября.
Задержали его пограничники на Житомирщине на международном пункте пропуска "Выступовичи". Во время проверки пограничники увидели в прицепе семь емкостей с лососевой икрой весом около 150 килограммов.
Выяснилось, что икра произведена в России. А 35-летний белорус везет груз в Украину без документов. Икру изъяли, а водителя теперь за нарушение таможенных правил привлекут к административной ответственности.
Напомним, одесские пограничники задержали микроавтобус, забитый сигаретами. Житель города Раздельная перевозил почти 40 тысяч пачек, которые попали в Украину как контрабанда.