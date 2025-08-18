Контрабанда, схемы на мобилизации и войне: Львовская таможня попала в громкие скандалы

Львовские таможенники попали в очередной скандал

Львовская одна из самых богатых таможен в Украине. Здесь ежемесячно крутятся миллиарды. И это только официально

Неофициально — это если не миллиарды, то точно — десятки миллионов. Таможенники — и в теме, и в доле

Одну из партий контрабанды, например, чисто «случайно» вез некий Михаил Семеряк

Он, что также чисто «случайно», является дядей заместитель начальника отдела таможенных информационных технологий Львовской таможни — Дмитрия Семеряка

Еще один случай: попался Евгений Чернюк, государственный инспектор управления контроля таможенной стоимости Львовской таможни. По данным следствия, таможенник получал «откаты» от представителей коммерческих структур за несоздание искусственных препятствий и неувеличение таможенных платежей при ввозе иномарок в Украину.

По этому делу СБУ проводило обыски у главного таможенника Львовщины Андрея Кузника. У него изъяли телефон и похоже описали весь элитный алкоголь

После такого шума, казалось бы, контрабандные схемы должны были бы остановиться. Хотя бы на некоторое время. Но погоня за золотом похоже не знает границ: на Львовской таможне продолжают существовать старые и придумываются новые коррупционные схемы, которые наносят огромные убытки бюджету. Как они работают и кто их реализует — в расследовании проекта Хапуга.UA.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Грязная белизна львовских таможенников! МУТКИ и бизнес жены главного таможенника НА ГОЛОВУ не НАЛАЗИТ

Схемы на гуманитарной помощи

Контрабандисты совместно с таможенниками быстро подстроились под тенденции военного положения. В это сложное для страны время они обогащаются на святом: на гуманитарной помощи

Ранее была информация, что Гостаможслужба совместно с Минобороны выявили многочисленные факты незаконного ввоза в Украину авто и коммерческих товаров

Схема, когда импорт гражданских машин маскируют под военные, уже успела устареть. Значительно более наглая афера — ввоз контрабанды под эгидой псевдо благотворительных фондов. И журналисты нашли как минимум два таких фонда

Андрей Лазирко — врач из Львова, а вместе с тем — основатель благотворительного фонда «Диабет — это не приговор». Официально фонд уже не осуществляет никакой деятельности. Однако, по данным проекта Хапуга.UA, только в этом году этот фонд 8 раз завозил на себя различные товары. А последняя партия обуви была задержана 23 июля

Журналисты попытались поинтересоваться кому и какие именно товары завозил этот благотворительный фонд. И сначала врач Андрей Лазирко согласился это рассказать. Но после этого звонка он не брал трубку и отписал: «Не могу встретиться, немного имею дел по работе. В больнице. Извините».

Хотя до этого, напоминаю, он сказал, что у него — выходной.

Еще один фонд, который ведет очень загадочную деятельность, это — благотворительный фонд «Врагам назло», который создан всего 5 месяцев назад. За это время в адрес фонда завезли 22 тонны кофе, 2 с половиной тонны запчастей и 7 тонн «киндеров».

И только тогда, когда на фонд завозили женские куртки, товар задержали. Это было месяц назад.

Фонд зарегистрирован в Киеве, Бориспольская 10. Однако здесь о нем никто ничего не слышал.

Фонд «Врагам назло» соединен номером телефона с еще одним фондом — «Юнайтед Хартц», он зарегистрирован вот в Киеве. Но и о его существовании здесь также не слышали. Им, более того, уже интересовались правоохранители.

Что о скандалах говорит руководитель таможни Андрей Кузник

Почему Львовская таможня пропускала кофе, «киндеры» и одежду для подозрительных фондов? Ответ должен знать начальник Львовской таможни Андрей Кузник.

Господин Кузник — бывший сотрудник СБУ, в таможенных схемах не новичок. Он возглавляет Львовскую таможню почти 2 с половиной года. И похоже, в городе Льва ему, киевлянину и его семье, очень понравилось. Здесь у его жены пошел бьюти-бизнес. Доход за прошлый год — 4 миллиона. А уже в этом году она купила во Львове и новую квартиру: первое собственное жилье в кредит.

Андрей Кузник

Из «интересных» моментов в декларации главного таможенника Львовщины — два участка в Карпатах, купленные за 7 и 9 тысяч гривен. На их подозрительно дешевую цену журналисты обращали внимание еще в прошлом году.

Наличными Кузник хранит 72 тысячи долларов, а его жена — почти 70. Неплохие сбережения как экс-руководителя Ривненской таможни и бывшего сотрудника СБУ.

Но вернемся к благотворительным фондам. Кузник уверяет — и рад бы помешать, но в этом плане у таможни ограниченные полномочия.

«У нас эта проблема возникает в связи с тем, что у таможни, у государственной таможенной службы, нет прав оперативно-розыскной деятельности», — говорит он.

Здесь больше вопрос к Министерству социальной политики, заявляет таможенник.

Еще один острый вопрос — это фиктивный импорт беспилотников. Соответствующая статья завирусилась в интернете. Появилась и загадочно исчезла из многих телеграмм каналов и изданий.тВ этих статьях в коррупции обвиняют первых лиц нескольких региональных таможен и Кузника в том числе. Предоставляется целый список компаний, которые могут быть причастны к контрабанде.

Андрей Кузник сухо комментирует: «Мы понимаем эти предприятия, некоторые мы уже проверяем тем или иным путем, делаем запросы на польскую сторону, чтобы это проверить».

А вот сухо комментировать такую новость уже не получится: ГБР разоблачило инспектора Львовской таможни, которая собственным авто вывезла в Польшу четырех мужчин призывного возраста. Эту схему крутила обычный инспектор Львовской таможни Марьяна Миронова

Теперь она уволена и ждет суда. Однако ее увольнение довольно запоздалое. В 2021 ей уже объявляли подозрение. Поэтому главный вопрос: как она удержалась на работе так долго. И конкретного ответа нет

«Смотрите, у меня 1300 сотрудников, самая большая таможня, я за каждого не могу ответить априори», — говорит Андрей Кузник.

На данный момент на Львовской таможне до сих пор работает около 20 человек с подозрениями и их почему-то не спешат увольнять

«Я не могу уволить человека, у которого с третьего раза при обыске нашли средства», — говорит Андрей Кузник.

