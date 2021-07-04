Контрабандный детектив: кто на самом деле контролирует границу Украины

Схемы настолько отточены, что поймать контрабандистов — скорее исключение, чем правило.

Этот детектив — не постановка, а реальная табачная контрабанда на наших западных границах. Именно здесь перетекают сотни миллионов, даже миллиардов гривен ежегодно! И этот бизнес только разрастается.

"Пачкари", "верблюды", "бобры" — кто за ними стоит, и почему они такие неуловимые, говорится 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

Облавы, чтобы и контрабандиста схватили, и контрабанду выловили, бывают крайне редко. Потому что просто так в этих ящиках — настоящая власть и большие деньги! Табачный "контрабас" давно стал легендарным по всей Украине, где только существует граница. Но именно Буковина и Закарпатье — безоговорочные лидеры контрабанды. Как и что бы ни делали пограничники, контрабандисты на шаг впереди. Почему это до сих пор так?

Мы отправились искать ответы туда, где заканчивается государственная география — в леса Буковины и горы Закарпатья. Здесь впервые к нам пришло осознание, что мы имеем дело с настоящими боевыми организованными группами, которые способны противостоять спецподразделениям. И всей правовой системе страны.

Весь наш замысел — рискованный. По многим причинам. И сейчас есть очень большая вероятность, что мы будем разоблачены. А миссия — провалится. Киевские номера в здешних местах — сигнал, что сюда приехали чужие.

Что за иерархия у контрабандистов? С их пехотой, водолазами, авиаторами и разведкой.

Новости недели: контрабандный детектив. Кто контролирует границу Украины?

Черновицкая область, 10 километров до государственной границы — здесь ухоженные сельские дома и много новеньких, что лишь строятся. Красивые церкви, а среди бездорожья — часовни. Красивая природа, комфортные горы. Это могло бы быть раем для какого-то зеленого туризма. И рай, оказывается, таки здесь есть. Только для контрабандистов. Ад — тоже. Если встать на их пути.



Мы въехали в городок Красноильск, что на Буковине. Этот участок сейчас считается самым резонансным на украинско-румынской границе. Нас предупредили, что лучше здесь, в городе, не останавливаться. Ибо "хвост" может появиться в любой момент. Оказывается, своя разведка у контрабандистов существует во всех приграничных селах. Пеленгуют каждого подозрительного чужака.

Дети — без этого звена невозможна вся схема контрабанды. "Фишкари" — именно так называются их разведчики. Это жители приграничья, селяне. Иногда это дети, которые просто катаются на велосипеде. Или подростки с дорогущей техникой, которую даже не каждый боец на фронте имеет. По словам пограничников, однажды в пятнадцатилетнего подростка они обнаружили тепловизор.

Чужаков они начинают пеленговать еще за десятки километров до ближайшего села. А пограничников "вести" прямо из-под порога их подразделения.

"Отслеживая наши транспортные средства, так и когда наш наряд выходит. Они могут за ним на определенном расстоянии двигаться", — рассказывает Виталий Плискевич, первый заместитель начальника отдела пограничной службы "Яблоновка".

"Контрабасная иерархия":

Главный — организатор. Он готовит других участников схемы к вылазке с товаром.

Разведка тщательно зондирует весь маршрут движения. За что, говорят, "фишкарь" получает около 50 долларов.

Далее схема переходит к так называемым "пачкарям".

"Люди, которые носят товар напрямую. На речном участке их называют "бобрами". На горных - "верблюды", "олени", — объясняют пограничники.

Их задача четкая и понятная — оперативно переправить груз и не попасться пограничникам. Каждый "пачкарь" на себе может нести по два, а то и больше ящиков сигарет. В килограммах это шестьдесят и более. В деньгах — тысяча долларов и больше.

Обычно, еще одна каста, водители, подвозящие им товар как можно ближе к границе.

Часто одна "ходка" — это, в среднем, 30 ящиков сигарет. Или десять тысяч долларов чистой прибыли для организатора. Ибо один такой "олень", "верблюд" или "бобер" получит всего 50 долларов. И как бонусы: всевозможные травмы, обморожения, передозировка наркотиками.

Мол, без допинга контрабандный марафон — штука нереальная. Когда за считанные минуты нужно "взять" в брод реку, или бежать горными хребтами от служебных собак. Еще с драгоценными грузом на плечах. А потому неудивительно, что "пачкари" не на шутку воюют с пограничниками, если попадутся.

Подразделение "Красноильск" среди пограничников считается чуть ли не ссылкой. "Разборки" — дело обычное. Было, по крайней мере, год-два назад. Сейчас, говорит майор, немножко "утряслось". Возможно, из-за частой ротации самых пограничников. А, следовательно, не успевает контрабандный бизнес уж очень прокрасться в подразделение.

С начала года, по официальным данным, во всей Черновицкой области так называемого "пачкарства" стало вдвое больше, чем его фиксировали в прошлом году за этот же промежуток. Пойманного товара — минимум на десять миллионов гривен.

Перебрасывание сигарет через границу — штука настолько прибыльна, что обросла мощной техникой: мотоциклами, квадроциклами, вездеходными внедорожниками. Ко всему, "пачкари" набиты самыми современными технологиями, от тепловизоров до летательных аппаратов.

Беспилотники — вот страх и ненависть для охранников рубежа. Такие гаджеты за раз поднимают ящик сигарет! Это — минимум человеческих усилий. И около 500 долларов за один полет. В Европу они летают, как лоукосты.

Только мы оставили днем границу на Буковине, ночью там запеленговали целый самолет. Задержать его удалось лишь со второй попытки и за полтысячи километре, на Житомирщине. Пустым. Схемы настолько отточены, что поймать контрабандистов — скорее исключение, чем правило. И последствий почти никаких. Контрабанда — криминал в Румынии, но не в Украине. Преступнику — лишь штраф. Несколько тысяч гривен, которые он "отобьет" сразу, как только снимут наручники.

Ранее сообщалось, что под Одессой в контейнере с бананами обнаружили контрабандного наркотика на $10 млн.

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