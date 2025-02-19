Контракт 18-24 за миллион: у Зеленского рассказали, сколько желающих присоединиться к войскам

Через несколько дней после объявления о новом годовом контракте для молодежи 18-24 года желания присоединиться к войску изъявили около десяти тысяч человек.

Об этом рассказал экс-комбриг 93 ОМБр ВСУ, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

По его мнению, десять тысяч обращений через несколько дней – это неплохой результат. Палиса подчеркнул, что контракт 18-2 – это не завершение реформ рекрутинговой системы, а скорее начало.

“Потому что контракт 18-24 – это первая стадия, в которой мы на добровольной основе даем возможность молодым гражданам присоединиться к Вооруженным силам Украины. Это пилотный проект, к которому привлечены пока только шесть бригад. Одна морская пехота, одна ДШВ и четыре сухопутных войск”, – рассказал Паво Палиса.

По его словам, это необходимо для того, чтобы по каждому направлению, на каждой бригаде протестировать все элементы.

“С того момента, как гражданин обращается с заявкой – до того момента, когда он попадает в воинскую часть, получает первые выплаты, становится на все виды обеспечения, начинает свою подготовку. Мы планируем отслеживать все моменты в течение всего контракта для того, чтобы, если мы где-то допустили ошибку в подготовке, в организации обеспечения выплат, мы имели возможность все эти вещи условно "допилить" и поправить. Поэтому на шести бригадах это сделать очевидно легче, чем на сотни”, – объяснил заместитель руководителя ОП.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ С 18 ТАКИ НАЧАЛАСЬ?! Почему не всем заплатят по миллиону? Новые КОНТРАКТЫ ВСУ | ПАЛИСА

Читайте также: