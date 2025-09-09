"Контрактник" сбежал из армии, вернулся к гражданской жизни и пытался выехать за границу: его наказали

Военный сбежал из армии и пытался выехать за границу. Иллюстративное фото / © ТСН

В Днепропетровской области к 5 годам лишения свободы приговорили младшего сержанта, который самовольно покинул воинскую часть

Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, подсудимый — это военный по контракту, который служил в армии от 2021 года.

Он 4 августа 2023 года самовольно покинул воинскую часть и вернулся к гражданской жизни. 11 июня 2024 года младший сержант пытался выехать за границу, однако его задержали.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что отказывается свидетельствовать на суд. Отметил, «что ушел в СЗЧ по состоянию здоровья. Краматорское ГБР его требования о состоянии здоровья проигнорировало. На лечение его никто не направил. Считал дело сфальсифицированным». Однако как именно — подсудимый доказательств суду не предоставил.

Свидетель на суде сообщил, что ранее он служил с подсудимым. Он отметил, что сначала мужчина был добросовестным на службе, однако впоследствии его психологическое состояние изменилось.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

