Контракты сроком на 10 месяцев, отсрочка и зарплата до 460 тысяч гривен: что известно о реформе ВСУ

В Украине обещают изменения в ВСУ / © Associated Press

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В Украине официально стартовала самая масштабная и долгожданная реформа Сил обороны за все время полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский анонсировал кардинальные и революционные изменения в структуре армии, введение совершенно новых типов контрактов с четкими сроками службы и рекордное финансовое обеспечение для передовой. Отныне украинские пехотинцы на первой линии фронта становятся одними из самых высокооплачиваемых боевых специалистов в мире, получая в среднем по 300 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Как будут рассчитывать выплаты на передовой

Главный и наиболее заметный признак начавшейся реформы — это полный пересмотр денежного обеспечения военнослужащих. По словам руководства страны, средняя зарплата бойца первой линии с июня 2026 года составит 300 тысяч гривен, а максимальный уровень выплат для штурмовых подразделений может достигать 460 тысяч гривен в месяц. В тыловых частях базовое обеспечение составит не менее 30 тысяч гривен.

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Новая система начисления выплат является абсолютно прозрачной, цифровой и зависит исключительно от уровня опасности и специфики выполнения задач по принципу: чем выше риск — тем выше оплата.

Боевая обстановка / Статус бойца Сумма и условия начисления выплат Базовое обеспечение 20 000 гривен фиксированной ставки Пребывание на боевых позициях +10 000 гривен за каждый день Ударно-поисковые (диверсионные) действия +20 000 гривен за один день Прямой штурмовой день +40 000 гривен за сутки

«У государства есть необходимые ресурсы, чтобы существенно увеличить выплаты в армии — минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач выполняет воин, тем выше будет уровень его выплат. Мы внедряем новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев — 300 тысяч гривен в среднем на первой линии фронта. Кабинет Министров уже утверждает конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать выплачивать уже в течение июня», — заявил Владимир Зеленский.

Параллельно с этим значительно увеличиваются должностные оклады украинских боевых командиров всех уровней, что должно создать мощный положительный стимул для сохранения уникального управленческого опыта в армии.

Четкие сроки: три типа контрактов и гарантированная отсрочка

Второе принципиальное изменение касается сроков службы, отсутствие ясности в которых раньше больше всего пугало общество. В армии вводятся три совершенно новых типа контрактов с фиксированным сроком пребывания в рядах ВСУ и железобетонной, юридически гарантированной отсрочкой от дальнейшей мобилизации после их успешного завершения.

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Пехотно-штурмовой контракт: предназначен исключительно для пехотинцев, штурмовиков, снайперов и бойцов разведывательных подразделений. Его срок составляет всего 10 или 14 месяцев на выбор. По окончании — гарантированное увольнение в запас и длительная отсрочка.

Боевой контракт: подписывается с военнослужащими всех остальных боевых должностей (артиллерия, танкисты, ПВО, операторы тяжелых БПЛА). Срок действия — 24 месяца .

Базовый контракт: рассчитан на обеспечение жизнедеятельности армии (логистические маршруты, штабная работа, технические службы обеспечения). Срок — 24 месяца с официальным правом добровольного перехода на боевой контракт по желанию бойца.

«Контракты будут тщательно проработаны, чтобы каждый точно знал сроки: контракт на 10, 14 или 24 месяца, а также конкретные условия и четкие, гарантированные государством отсрочки. Кроме того, для тех защитников, которые служат дольше всех с самого начала и провели наибольшее количество времени в ожесточенных боях, уже до конца этого года начнется планомерное, постепенное увольнение со службы домой», — заявил Зеленский.

Система безопасности «Mission Control» и привлечение иностранных специалистов

Для обеспечения прозрачности выделения новых крупных средств и минимизации бюрократии Минобороны внедряет цифровую систему отслеживания бойцов под названием «Mission Control». Этот комплекс позволит командованию в режиме реального времени видеть точное местонахождение каждого солдата на карте, мгновенно фиксировать местоположение раненых для эвакуации и автоматически, без стопок бумажных рапортов, начислять боевые «штурмовые» средства.

Еще одним сенсационным шагом реформы стало открытие украинского рынка рекрутинга для иностранных добровольцев через официальные частные компании. Руководство государства поставило амбициозную цель — за счет профессиональных зарубежных легионеров и ветеранов иностранных армий укомплектовать более половины всех штурмовых должностей в подразделениях, снизив нагрузку на украинских мобилизованных.

Параллельно упрощается внутренняя логистика для действующих военнослужащих — в популярном приложении «Армия+» запускается функция автоматического перевода между различными воинскими частями в пределах одного участка фронта, что устраняет месяцы согласований и субъективный фактор комбригов.

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Окно возможностей для СЗЧ и анализ по 160 показателям

В целях повышения боевой эффективности Генеральный штаб вводит ежемесячный анализ деятельности бригад по более чем 160 конкретным показателям. Это позволит оперативно выявлять слабые места в управлении, масштабировать успешный опыт лучших командиров и, самое главное, максимально беречь жизнь личного состава.

Кроме того, государство открывает уникальное временное «окно возможностей» для военнослужащих, которые ранее из-за психологического истощения или конфликтов самовольно покинули свои воинские части (СВЧ). Теперь таким гражданам официально разрешено добровольно вернуться на службу без уголовных последствий. Более того, им предоставляется право самостоятельно выбрать новое подразделение, линию фронта и непосредственного командира, с которым они готовы продолжать защищать страну.

Военное руководство рассчитывает, что каждый элемент этих масштабных нововведений, которые будут внедряться в течение лета, продемонстрирует свою высокую эффективность на поле боя уже в ближайшее время. Подробные инструкции и разъяснения по каждому пункту Министерство обороны обещает обнародовать в ближайшие дни.

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