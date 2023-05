Контрнаступление и туман долгой войны: основные ставки Путина и Запада до конца 2023 года

Путин понимает, что Администрации Байдена не выгодно входить в президентскую предвыборную кампанию 2024 года с продолжающейся войной в Украине. А без американского лидерства поддержка ЕС, где раздаются заявления о стратегической автономии от США, а оборонная промышленность так нормально и не заработала, не будет вечной.

Политика – вещь циничная. Можно вспомнить выход США из Вьетнама и Афганистана, взаимопонимание Америки с Китаем при Генри Киссинджере, что, с одной стороны, заложило основы для распада СССР, а с другой – взрастило сегодняшнего китайского коммунистического монстра. Поэтому Киеву нужно убеждать западных союзников и партнеров, что победа Украины в войне против России – это будет общая победа, которая исключит возможность повторения таких же захватнических войн в будущем.

"Происходящее в Европе имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы. Пекин внимательно следит за происходящим в Украине, за ценой, которую платит президент Путин, а также потенциальными выгодами. Поэтому происходящее в Украине действительно имеет значение для расчетов Китая относительно, например, Тайваня", – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Для полной победы Украине нужно больше мощного оружия, в том числе истребители F-16 и дальнобойные ракеты, такие как ATACAMS. Но для США, в отличие от Великобритании, это почему-то своеобразная красная линия, за которой непременно будет очередная порция эскалации со стороны России. В то же время, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в мире существуют завышенные ожидания от предстоящего контрнаступления. И это достаточно циничная позиция наших партнеров, которые для этого наступления недостаточно вооружили Украину.

Запад прекрасно понимает: если Украина падет, следующие – они. Их гражданам придется брать в руки оружие. Именно этого как огня боятся во всех западных столицах, во что бы то ни стало стараясь не допустить прямого военного столкновения НАТО с Россией, у которой есть ядерное оружие. ТСН.ua разбирался, какие результаты от украинского контрнаступления ожидают на Западе, и готовы ли нас поддерживать дальше, если война в этом году не закончится.

Информационный хаос

Только за последний месяц в западной печати вышло несколько десятков статей об ожиданиях от украинского контрнаступления, которые нередко противоречили друг другу. Например, в начале апреля The New York Times писала, что Украина готова к контрнаступлению. А уже в конце апреля британская The Times утверждала, что Украина не готова. Еще больше тогда хворост к костру подбросили якобы рассекреченные попавшие в сеть документы Пентагона. К счастью, сейчас о них уже все забыли.

Информационный фронт на войне не менее важен. Поэтому не надо удивляться размыванию повестки дня, чтобы запутать врага с обеих сторон: как Украины, так и Запада. Однако бесспорный факт в том, что на Западе слишком многое поставили на результаты контрнаступления, не вооружив Украину до зубов. С одной стороны, да, это понятно, им тоже нужно показывать своим обществам украинские успехи на поле боя, чтобы объяснять, почему поддержку Киева нужно не только сохранять, но и увеличивать. Отчасти это связано с избирательными циклами в разных западных странах.

"Не считайте это контрнаступление последним, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если этим контрнаступлением нам удастся освободить наши территории, то в конце вы скажете, что это был последний, а если нет, то, значит, надо готовиться к следующего контрнаступления", — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой Bild.

Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что страны-члены НАТО подготовили и перевооружили 9 бригад ВСУ, а для контрнаступления Украина получила 98% обещанной помощи, включая 1550 бронемашин, 230 танков и боеприпасы. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, у Украины есть все необходимое, чтобы продолжить успешно отвоевывать свои территории. А вот министр обороны Великобритании Джеймс Клэверли предостерегает: война – это не голливудский фильм, поэтому не стоит ждать скорой победы.

Действительно, в последние несколько месяцев звучали столь разрозненные заявления о контрнаступлении, причем со стороны Украины также, что у людей могло сложиться искаженное представление, что это будет последний успешный прорыв украинских сил обороны, которые дойдут до международно-признанных границ 1991 года. На самом деле, все эти заявления звучали как правило от политиков, а не военных. Все будет зависеть от того, как ситуация будет разворачиваться на поле боя.

Война в 2024 году

Еще в феврале директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Путин по-прежнему слишком уверен, что сможет захватить Украину, если будет вести долгую войну на истощение. Правда, непонятно, кем и чем. Парад победоносства в Москве 9 мая продемонстрировал всему миру, что такое настоящая демилитаризация России. По Красной площади ехал только один старый танк Т-34. Такие же сейчас Россия отправляет и на фронт, потому что новой техники нет. То же самое и с людьми. Да, мобилизационный ресурс в России огромен. На фронте против Украины воюет до 400 тыс. россиян. Однако этого недостаточно для содержания оккупированных территорий.

И даже если Путин сейчас объявит очередную волну мобилизации, по словам старшего научного сотрудника Европейского совета внешних отношений Густава Гресселя, эффект на фронте от этого будет только зимой. Однако, несмотря на нехватку живой силы, у России есть достаточно значительные резервы, где-то около 50 тыс., которые еще не были задействованы. К тому же, по данным британской разведки, только за апрель Минобороны РФ завербовало до 10 тыс. зэков. Украина, по мнению эксперта, имеет хорошие шансы на успех во время контрнаступления. Но есть и другая проблема.

"Для этого наступления достать оружие было тяжело. Цифры не слишком впечатляющие. В Европе и частично в США оборонная промышленность еще не увеличила производство в достаточных количествах. Поэтому у нас будет реальная проблема с заменой этой техники, которая, скорее всего, будет потеряна до конца" контрнаступления, потому что ее не так уж много", — считает Густав Грессель.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли уверен: украинские войска уже готовы к наступательным действиям. Более того, по оценкам многих западных экспертов, да и спикеры украинских ВС это подтверждали, — наше контрнаступление уже началось. Хотя недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные планы верховным главнокомандующим президентом Зеленским еще не утверждены.

В то же время президент Чехии Петр Павел, который является военным человеком, в который раз заявил, что в этом году у Украины будет только один шанс на успешное контрнаступление. И искать в его словах измену не стоит. Следует просто обратить внимание на два главных момента: время на подготовку войск и военную технику, которой на складах в Европе и так немного осталось, а оборонная промышленность, как сказал Густав Грессель, еще не заработала на полную мощность.

"Для Украины будет чрезвычайно вредно, если это контрнаступление провалится, потому что иного шанса не будет, по крайней мере, в этом году. Не следует недооценивать россиян, у них достаточно живой силы, техники, даже если она старая, у них есть большое количество артиллерии и много боеприпасов "Конечно, России будет легче в обороне, потому что Украина будет нести ужасные потери, даже будучи хорошо подготовленной. Атаковать такого врага, как Россия, будет сложно, и россиян не застанут неожиданно во второй раз", — считает президент Чехии.

По словам главы направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, исследовательницы Лондонской школы экономики и политических наук Марии Золкиной, основная задача Кремля на разных международных площадках, и это совпадает с их задачами для внутренней российской аудитории, — любой ценой отвлечь контрнаступательные действия Украины.

"На международных площадках основная задача России – показать, что Украина, несмотря на беспрецедентную по сравнению со всем предыдущим периодом вооруженную поддержку со стороны ее западных партнеров, все равно будет не в состоянии отвоевать все территории. Поэтому за стол переговоров Украине и России все равно нужно будет садиться Или, если контрнаступательные действия Украины начинаются, тогда силой этих информационных и дипломатических усилий Россия будет пытаться максимально уменьшить поддержку Украины, чтобы в зависимости от успеха этих наступательных Россия могла подцепить на крючок определенные элиты на Западе и сказать: сколько ресурсов вложено, а достижения этому не соответствуют, поэтому возможно время поговорить о перемирии", — считает Мария Золкина.

Наверное, уже всем понятно, что к концу 2023 года война вряд ли закончится. Однако, как это хорошо описала The New York Times: если украинское контрнаступление окажется слишком амбициозным, это может вызвать опасение, что Россия приступит к ядерному оружию; а если слишком скромным – возникнет критика, что миллиарды долларов на военную помощь Украине были потрачены впустую. При этом разговоры о ядрышке на Западе – это не пустой звук. В дискуссии на площадке Atlantic Council бывшая заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер сказала: "Я продолжаю быть обеспокоена тем, что загнанный в угол Путин может решить, что ядерное оружие является единственным выходом. Поэтому я не думаю, что мы можем исключить такую возможность".

В статье для Project Syndicate бывший премьер Швеции Карл Бильдт хоть и предостерегает от прямых исторических параллелей, все же говорит, что сходство между Гитлером в 1939 году и президентом России Путиным сегодня очевидно. Однако, как правильно в своей колонке для The New York Times отмечает трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, Путин – самый опасный дурак для всего мира, который, возможно, никогда и не имел и до сих пор не имеет "плана Б" после провала операции "Киев за три дня" ". Даже после очередного поражения на поле боя Путин может искренне верить и надеяться, что сможет захватить Украину если не силой, то силой и переговорами о "мире". И Западу это следует наконец-то понять.