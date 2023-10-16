Контрнаступление на Запорожье: воины ВСУ показали отраженные позиции и рассказали о ситуации на фронте

На Токмацком направлении в Запорожской области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ бомбами, артиллерией, из танков и минометов. Позиции 65-й бригады ВСУ напоминают небольшие подземные поселения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Как выглядят отраженные российские позиции

Токмакское направление оккупанты беспощадно обстреливают, здесь непрерывно летают вражеские дроны и корректируют удары по защитникам Украины.

"По всему периметру украинского вклинения в линию обороны противника московиты круглосуточно обстреливают: из минометов, танков и артиллерии! Фактически, по своим – прежним, утраченным позициям", – говорит корреспондент ТСН Александр Моторный.

Сейчас воины 65-й механизированной бригады находятся на первой позиции, из которой удалось выбить врага в самом начале украинского наступления на юге Запорожья.

Запорожское направление фронта

Для "Грина", обычного пехотинца, это был — дебют в роли штурмовика. Он говорит, что зайти на вражеские позиции им удалось со второй попытки, когда активизировались украинские танки. Однако оккупанты не сдавались и отстреливались до последнего, устроив ближний бой.

"Метров 800, протяженностью, эта линия траншей, блиндажей и огневых точек, очевидно, должна была стать — непреодолимой для сил обороны Украины. Ведь готовили ее оккупанты — очень тщательно. Буквально на каждом шагу схроны с оружием, в данном случае ящики с кумулятивными для ручного противотанкового гранатомета. Фактически, вся позиция, метров 800 — электрифицирована. Кое-где, блиндажи в три наката", — отмечает Александр Моторный.

Среди хлама наши военные нашли российские бронежилеты, амуницию, ящики с противогазами и запас продуктов. Глубоко под землей обнаружили десятки спальных мест.

Отражены российские позиции

Оккупанты сбрасывают КАБы на ВСУ

Вражеская бомбардировочная авиация, рассказывают воины 65-й бригады, это ныне – ежедневная угроза на Токмакском направлении. Их пытается достать фронтовая украинская ПВО. Но российские бомбардировщики летят очень высоко.

Каждое их появление в небе происходит по одинаковому алгоритму: подход, набор высоты, запуск бомб.

Управляемые авиабомбы оккупанты бросают и по прифронтовым городам и селам. Но последние несколько недель, КАБы – десятками взрываются, просто на позициях украинских военных.

"Тактика, ну это просто караул! Чтобы по пехоте стрелять КАБами ", – говорит военный "Борсук".

Враг имеет преимущество в небе, количестве штыков и артиллерии. Это неравная, круглосуточная, ужасная и изнурительная война за каждое поле и малейшую посадку.

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Напомним, как боевые вертолеты ВСУ сдерживают наступление оккупантов в Донецкой области.

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