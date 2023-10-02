Контрнаступление на Запорожье: журналист заявил о "кульминации боев возле Роботино и Вербового"

По словам Цаплиенко, российские так называемые военные "блоггеры" включили "режим молчания" вокруг Вербового.

С передовой вернулся наш корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко, который рассказал о ситуации на фронте и о контрнаступлении на Запорожском направлении.

Об этом говорится в ТСН.Недели.

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По мнению Цаплиенко, ВСУ приближаются к кульминации боев у Роботино и Вербового.

"В Сети появились видео, как украинские солдаты пересекают линию так называемых "зубов дракона" на "линии Суровикина". Есть еще интересное видео, как российский беспилотник "бомбит" окопы, где до этого были российские военные. То есть это значит, что там их нет. Эти окопы — примерно в километре западнее села Вербовое. Оно становится ключевой точкой", — говорит журналист.

Он делает такие выводы из того, что российские так называемые военные "блоггеры" включили режим молчания вокруг Вербового. Они практически перестали информировать о действиях окупантов на этом участке фронта, что может указывать на режим цензуры. Цаплиенко предполагает, что россияне, вероятно, перебрасывают сюда резервы.

"Оккупанты считают, что кульминация летней кампании приближается, и хотят использовать свое главное преимущество — количественное. Для нас ситуация непростая. Направление на Токмак – выход на железнодорожный узел, через который враг хочет связать Россию, Донбасс и Крым.

Прорыв в сторону Токмака остается неясной перспективой. Нехватка средств разминирования не позволяет нам создать достаточно широкие коридоры в минных полях", – говорит журналист.

Однако ВСУ продолжают двигаться вперед, говорит Цаплиенко.