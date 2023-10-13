Контрнаступление на Запорожском направлении: воины ВСУ рассказали о ситуации в Роботином и резервах РФ

В Запорожской области на Токмакском направлении проходят тяжелые бои. Оккупанты подтянули сюда по меньшей мере две десантно-штурмовые дивизии и регулярно обстреливают ВСУ из всего, что только есть — беспилотниками, авиабомбами и артиллерией.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

На Токмакском направлении сейчас ад. Здесь стоят воины 65-й механизированной бригады, созданной во время войны.

На протяжении всего украинского вклинивания во вражескую оборону на Токмакском направлении: от самого края западного фланга, чуть правее и выше Копанов; на самом острие украинского наступления вокруг Роботино и до самого восточного участка - вдоль автодороги на Мариуполь, оккупанты подтянули огромное количество резервов. Бойцы говорят, что каждая посадка дается страшной ценой.

Но тяжелее всего, признают воины 65-й бригады, сейчас - на прямой, длиной чуть больше 10 километров. Именно там, где украинское войско, ценой невероятных усилий и тяжелых потерь вышло, а кое-где и прорвало первые позиции главной линии обороны оккупантов на Токмакском направлении.

Обстрелы в Запорожском направлении

"Приблизительно с интенсивностью 1-2 в минуту, здесь раздается такой — мощный, очень неприятный свист. Это летят в нашу сторону тяжелые вражеские снаряды. А вот там, где сейчас поднимаются черные дымы — Роботине. Номинально, оно является украинским, даже наши воины продвинулись вперед, в сторону Новопрокоповки. Но фактически село постоянно находится под мощным, враждебным артиллерийским огнем", — говорит корреспондент ТСН Александр Моторный.

"Этот вот такой вот большой клин, который пошел туда, это все брала 65-я бригада. Она его контролирует. Это вот наш фланг, там вот за Роботино, в самом Роботино - и за Роботино туда в направлении Новопрокоповки - батальон наш стоит. Это зона штурма и наступления Запорожского, который мы сделали", - говорит Сергей Скибчик, офицер службы связей с общественностью 65 ОМБр.

Офицер "Лига" рассказывает, что в Роботином сейчас очень опасно — враг обстреливает из всего.

"Работино — такая серенькая зона. Поэтому приходится быть такими, более ловкими, активными", — говорит "Лига", офицер 65 ОМБр.

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