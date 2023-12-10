"Контрнаступление пошло не по плану": Дикий о том, какая ситуация сейчас на фронте

Контрнаступление Украины не пошло по замыслу, который был объявлен военным командованием в сентябре прошлого года.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

"Ибо с того, что мы спросили в сентябре, нам дали одну треть и примерно в сентябре 2023-го. Вот танки Abrams этому яркий пример. Они были обещаны прошлой осенью — они приехали этой осенью. Я бы процитировал генерала Бена Годжеса, бывшего командующего силами США в Европе, который прямо заявил, что с таким ресурсом, который нам предоставили, его бы армия даже не начала наступление”, — рассказал Евгений Дикий.

А Украина его не просто начала, а весь летне-осенний период была активно наступающей стороной, говорит военный аналитик.

“И в ходе этого малого того, что мы освободили какие-то клаптики территорий, вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы все-таки эти российские укрепления, которые они девять месяцев строили, половину из них обнулили. И сейчас находимся в середине второй линии из тех трех, что они настроили. Да, они не посыпались, но они постепенно прогибаются”, — считает Евгений Дикий.

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