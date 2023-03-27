Контрнаступление России: эксперт спрогнозировал, где оккупанты могут пойти в атаку и чем это закончится

Российские оккупанты могут попытаться осуществить контрнаступление на линии Кременная-Лиман-Сватово-Купянск, однако оно не будет успешным.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Они накапливали свой ресурс для наступления с конца 2022 по начало 2023 года именно на этом плацдарме для того, чтобы начать примерно до 24 февраля наступательные действия по линии Кременная-Лиман-Сватово-Купянск. Они его не начали из-за того, что было много естественных факторов, когда было нерационально и неэффективно совершать контрнаступление, но силы и средства были сконцентрированы по линии Р-66 и постоянно находились под огневым воздействием со стороны ВСУ", – пояснил Коваленко.

Эксперт считает, что россияне могут попытаться начать наступление на этом участке фронта, однако оно, вероятно, будет безуспешным.

"На сегодняшний день это уже не тот потенциал, который у них был два месяца назад, но они будут пытаться вести эти наступательные действия и это не будет иметь достаточно сильного эффекта, потому что там невыгодные для них условия — они находятся в низине, которая простреливается. Наступательные действия именно на таких локациях, это самоубийство. Если они начнут именно наступательные действия, для них это будет конец того ресурса, который они накапливали. Эффективнее им было бы занимать оборонительные позиции, то есть держать оборону. Но я понимаю, что там есть приказы от их генералитета — идти в атаку, захватывать новые территории. Поэтому мне кажется, в ближайшее время этот ресурс будет нивелирован без какого-либо высокого коэффициента полезного действия. После этого может начаться даже на этом плацдарме что-то интересное уже со стороны ВСУ", — подчеркнул эксперт.

Наряду с этим есть информация о том, что россияне хотят захватить Купянск, являющийся важным логистическим узлом. Такой угрожающий сценарий в этом контексте отвергать не надо, потому что такие риски есть всегда, отметил Александр Коваленко.

"Для россиян это основной план — от Кременной до Лимана, от Сватово до Купянска. То есть захватить всю эту линию от Лимана до Купянска — это линия левобережья реки Оскол. То есть вся эта левобережная часть Харьковщины реки Оскол. Поэтому это достаточно угрожающая ситуация, но вопрос в другом. Планы такие есть, возможности их реализации у россиян нет. Да, они могут начать наступление, они могут имитировать наступательные действия, штурмовые действия, но по каждой локации у них свои проблемы", — считает Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что в Харьковской области уже созданы линии обороны ВСУ.

"По этой части была сформирована после освобождения Харьковщины линия обороны, где готовы встречать российских кафиров. Поэтому когда они пытались, например, продвигаться в направлении Двухлетнего для выхода на Купянск, то они встречали с закрытых позиций ответ. Они, как на ладони, находятся на открытом пространстве и по ним ведется огонь. Россияне очень быстро теряют свой наступательный потенциал. Я на этом плацдарме не вижу реального риска, чтобы их наступательная операция имела какой-нибудь масштабный успех", — считает эксперт.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты направляют основные усилия на ведение наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

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