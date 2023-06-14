Контрнаступление Украины глазами Запада: высокие ставки для Байдена, последний звонок для Путина и окно для переговоров

Началось ли украинское контрнаступление? Этот вопрос доминировал в западной печати даже после подрыва Россией Каховской ГЭС. Хотя цель этого очередного страшного военного преступления понятна — это как раз сорвать украинское контрнаступление, уже давно ставшее еще и весомым инструментом информационной войны.

На прошлой неделе Путин лично заявил: украинское контрнаступление началось. Отреагировал и президент Зеленский: "Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось. Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине... Все настроены положительно. Так Путину и передайте".

Именно 10 июня, когда Зеленский сделал это заявление, западная пресса считает датой начала так долго анонсированного украинского контрнаступления. Ожидания наших западных партнеров велики. Они уже говорят, что успешное украинское контрнаступление может наконец-то открыть двери для переговоров с Россией. В то же время, некоторые западные медиа и эксперты за закрытыми дверями напротив допускают, что, возможно, Украина и не сможет отвоевать все свои территории, поэтому не исключена "заморозка" боевых действий.

В очередном обзоре западной прессы, комментариев экспертов и аналитиков, ТСН.ua собрал все, что пишут и говорят об украинском контрнаступлении и последующих сценариях хода войны.

У Путина проблемы: встреча с военкорами, мобилизация и переговоры

По данным американского Института изучения войны Силы обороны Украины наступают по меньшей мере на трех направлениях: в Бахмуте, Донецком и Запорожском фронтах. Украинский Генштаб также сообщает о "частичном успехе" на Бердянском направлении. В общей сложности уже удалось уволить семь населенных пунктов. То есть, как видим, продвижение с украинской стороны почти по всей линии фронта. Однако, по словам военных, у России было много времени, чтобы окопаться и возвести оборонительные рубежи. Потому быстро и легко не будет.

"Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками. и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", — объясняет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

О том, что украинское контрнаступление началось, свидетельствует еще и тот факт, что в день встречи кремлевского "фюрера" с придворными военкорами, ВСУ "отминусовали" начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ, генерал-майора Сергея Горячева. Даже российские пропагандисты писали, что он стал десятым российским генералом, которого Силы обороны Украины отправили на концерт в Кобзон с начала полномасштабного вторжения.

Американская пресса пишет, что на Западе делают огромную ставку на украинское контрнаступление, потому что очередные победы на поле боя после молниеносного блицкрига ВСУ осенью прошлого года нашим союзникам нужны не меньше, чем Киеву, чтобы и дальше продолжать поддерживать Украину. В то же время, лидеры ключевых западных столиц продолжают ошибочно считать, что успешное контрнаступление Украины может заставить Путина сесть за стол переговоров.

После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Польши Анджеем Дудой в понедельник, 12 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинское наступление будет продолжаться несколько месяцев, добавив, что это может открыть "фазу переговоров на хороших условиях". Аналогичное заявление почти синхронно с Макроном сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Успех в контрнаступлении сделает две вещи: укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно, заставит Путина наконец-то сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он начал. В этом смысле это может на самом деле приблизить мир, а не удалить его", – считает Блинкен.

То же сказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Байденом в Вашингтоне во вторник, 13 июня: "Поддержка, которую мы сейчас оказываем Украине, меняет ситуацию на поле боя. Наступление начато, украинцы продвигаются, наступают. Пока еще рано говорить, но мы знаем, что чем больше земли украинцы смогут уволить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров".

Эти заявления, как и начало украинского контрнаступления, предшествуют Вильнюсскому саммиту НАТО, к которому готовятся как союзники по блоку, так и Россия.

Во-первых, Путин в последнее время проявляет незаурядную публичную активность. Так он встречается с белорусским диктатором Лукашенко, говоря о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия вплоть до саммита НАТО в Литве; то отправляет известную пропагандистку Скабееву на интервью в Лукашенко, где они разбираются, "откуда готовился нападение", и по ком будут бить ядерным оружием в случае чего; впервые впервые почти за полтора года полномасштабной войны встретился с военкорами.

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Во-вторых, как пишет The New York Times, чем ближе к саммиту НАТО в Вильнюсе, тем больше союзники, в том числе ближайшие соседи Украины, давят на президента Байдена, наконец, определиться с позицией США относительно членства Украины в НАТО. В частности, чтобы на Вильнюсском саммите предложить Украине четкий график присоединения к Альянсу. Конечно, после окончания войны это согласованная позиция Украины и НАТО.

"Для Байдена все варианты несут значительные риски, потому что желание не допустить каких-либо расколов в НАТО противоречит постоянным инструкциям его штаба избегать Третьей мировой войны. Только Германия полностью встала на сторону Байдена, хотя некоторые из других 29 союзников имеют собственные тихие сомнения в готовности Украины полностью присоединиться к Альянсу из-за того, что страны НАТО могут быть напрямую вовлечены в конфликт с Россией в будущем", — говорится в статье NYT.

Сценарии развития войны: высокие ставки для Байдена и ядерные угрозы Путина

Как бы российская пропаганда не разгоняла информацию о якобы уничтоженной западной технике в начале украинского контрнаступления, в Пентагоне официально заявили, что это не подтверждают. Напротив, США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $325 млн, куда в том числе вошли 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker. А министр обороны Германии Борис Писториус пообещал нарастить поставки Leopard 1 в Украину, чтобы к концу года их количество превысило сотню.

Западные военные эксперты и аналитики отмечают, что очередное страшное военное преступление России – подрыв Каховской ГЭС – особо не повлиял на динамику украинского контрнаступления. И, судя по встрече Путина с придворными военкорами, российское общество начинают готовить к очередному "жесту доброй воли".

Российские войска продолжают страдать от низкого боевого духа, им не хватает боеприпасов, а координация между подразделениями остается плохой., невозможность проникновения ВВС РФ вглубь Украины после того, как они понесли большие потери на начальных этапах войны Попытки вывести из строя ПВО Украины провалились. Благодаря поставкам западного оружия Украина бросает еще более серьезный вызов российской авиации", — пишет AP.

Публичный скандал, разразившийся между "кадыровцами" и "вагнеровцами" с одной стороны, и Пригожиным и Минобороны РФ с другой стороны, еще далек от завершения. Путин долго хранил молчание, однако на встрече с военкорам сказал, что "добровольческие формирования" и наемники ПВК должны подписать контракты с Минобороны. С другой стороны, кремлевский "фюрер" возразил, что России нужна очередная волна мобилизации. Хотя до 21 сентября 2022 года, когда он объявил так называемую первую волну, Путин говорил то же самое.

Недавно Bloomberg написал, что многие представители российской "элиты" (хотя элитой это назвать сложно – ред.) все больше сомневаются в способности Путина выиграть войну, полагаясь на "замороженный" конфликт (нарратив о "заморозке" войны сейчас активно разгоняется путинскими агентами за рубежом – ред.) или проигрыш, в котором Россия не будет унижена. Однако, вместе с этим, издание отмечает, что никто из приближенных к кремлевскому "фюреру" не хочет открыто ему противостоять.

В общем, анализируя то, что сейчас происходит в России во время украинского контрнаступления, можно сделать следующий вывод: ядерное оружие – единственное, что осталось в арсенале Путина. И он будет использовать этот инструмент, наряду с угрозами спровоцировать катастрофу на ЗАЭС или взорвать химзавод "Крымский титан", каждый раз повышая ставки.

The Washington Post считает, что и для президента Байдена ставки тоже высоки накануне президентской гонки (выборы в США состоятся в ноябре 2024 года – ред.), потому что его Администрации нужна большая победа на поле боя в Украине, чтобы продемонстрировать глобальное лидерство США и разумное использование американской военной силы за границей.

"Западные чиновники утверждают, что не знают точных планов Украины. Представители Пентагона отметили, что в идеале украинцы используют недавно поставленные танки и учения, чтобы перерезать российский сухопутный коридор между оккупированной восточной и южной Украиной или взять под контроль сухопутные и морские ворота. Такие достижения разорвали бы действующий нарратив о тупиковой ситуации и подавили бы любые призывы к пересмотру текущей политики (поддержку Украины – ред.)", — говорится в статье WP.

В статье для Atlantic Council эксперт Eurasia Center Петер Дикинсон также пишет, что главная военная цель летнего контрнаступления Украины – перерезать сухопутный коридор между Россией, Донбассом и Крымом.

"Это приведет к изоляции большого количества российских войск в Крыму, на юге Украины, и нанесет болезненный удар российскому престижу. В конце концов, заявленной целью Украины остается освобождение самого Крыма, находящегося под российской оккупацией от 2014 года. Успешное продвижение в Крым оставит остров открытым для украинских авиаударов и может спровоцировать политический кризис внутри России", – считает Петер Дикинсон.

Понятно, что во время действующей контрнаступательной операции Сил обороны Украины современные западные истребители, такие как F-16, не будут применены. Это официально подтверждали и украинские чиновники, потому что наши пилоты только начали обучение. Однако ничего не мешает США передать Украине дальнобойные ракеты ATACAMS, чтобы качественно изменить ситуацию в поле боя в нашу пользу. И, по словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, с конца мая в Вашингтоне изменили тональность относительно возможности передачи Украине этих ракет.

В западной экспертной среде существует мнение, что эта война должна закончиться за столом переговоров. Об этом в своей статье пишет старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Грег Миллз после визита в Харьковскую область. При этом он справедливо отмечает, что, с украинской точки зрения, война должна быть закончена быстро, прежде чем Россия сможет поставить свой ВПК на военные рельсы на фоне сотрудничества с рядом стран, которые помогают ей обходить санкции. Эксперт также отмечает, что странам НАТО нужно как можно скорее решить вопрос производства боеприпасов. Об этом, в частности, писал и Reuters накануне встречи министров обороны стран Альянса с ведущими производителями оружия, где будут обсуждаться увеличение производства и стандартизация артиллерийских снарядов, чтобы нарастить поставки в Украину и пополнить собственные запасы.

Подытоживая, отметим, что в западной прессе и экспертной среде бытуют два полярных мнения: одни ждут от Украины повторения молниеносного блицкрига осени прошлого года, когда наши Силы обороны освободили Харьковщину и правобережье Херсонщины; другие предупреждают, что это только первый этап украинского контрнаступления, который будет состоять из многих операций по разным направлениям. И все это напрямую зависит от политического единства союзников послать сильные сигналы Путину о будущем членстве Украины в НАТО уже на вильнюсском саммите, политической воле предоставить Украине более мощные виды вооружений и способности загрузить свой ВПК на полную мощность.