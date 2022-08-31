Контрнаступление в Херсонской области: ВСУ используют тактику НАТО с постепенным освобождением территорий

29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что ВСУ взяли под огневой контроль все мосты возле Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Следует заметить, что Белый дом не стал сразу комментировать военные операции ВСУ в Херсонской области. Лишь впоследствии появилось сообщение чиновника Белого дома о том, что администрация президента США Джозефа Байдена в течение последних нескольких месяцев помогала украинским военным готовиться к продолжающемуся контрнаступлению, выполняя конкретные запросы относительно оружия.

В свою очередь, Генеральный штаб обратился к СМИ и "лидерам общественных мнений" с просьбой воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям Вооруженных сил Украины.

Впрочем, анализируя последние события, я не исключаю, что Вооруженные силы могут освободить отдельные оккупированные территории Херсонской области, заявил в комментарии военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Для этого уже созданы соответствующие предпосылки: взята под контроль логистическая составляющая – мосты через реку Днепр – и подавлена система противоракетной и противовоздушной обороны противника. Плюс, нанесены точечные удары по местам базирования российской авиации на территории АР Крым, которые использовались для прикрытия как продвижения российских войск, так и нанесения ракетно-бомбовых ударов по югу. В то же время ВСУ используют тактику стран НАТО постепенного освобождения оккупированных территорий, которая минимизирует потери личного состава. Она предусматривает создание предпосылок для освобождения отдельного населенного пункта, а затем – проведения локальной наступательной операции. Таким образом, на территории Херсонской области с минимальными потерями уже освобождены более 50 населенных пунктов", — отметил эксперт.

Кроме того, ВСУ используют для освобождения и российскую тактику – взятие под контроль локаций поставок.

"Это ситуация, когда блокируются пути поставки боекомплекта, горюче-смазочных материалов, устраняется возможность вывоза раненых и проведение ротации. Россияне применили эту тактику во время боев за Лисичанск и Северодонецк. Аналогичную ситуацию ВСУ создали сегодня на правом берегу Днепра — российская группа оказалась перед угрозой тактического окружения и отрезания от тыловых баз поставок. Выбор прост – сдаваться в плен, вплавь форсировать Днепр или пытаться отодвинуть ВСУ на расстояние, которое не позволяет держать под огневым контролем логистическую составляющую", — объяснил Снегирев.

Он также напомнил, что говоря о масштабах освобождения оккупированных территорий, Киев и стратегические партнеры официально поддерживают выход ВСУ на границы 1991 года, а не только 24 февраля 2022 года. Практическая реализация деоккупации напрямую будет зависеть от переоснащения украинской армии новейшими образцами оружия.

"Нынешняя война – это война технологий. Победить врага в его преобладающих средствах поражения и личном составе, можно только за счет преимущества в тактико-технических характеристиках вооружений. Поэтому активное контрнаступление ВСУ по всем направлениям начнется тогда, когда Украине предоставят максимальное количество средств поражения – ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, новейшие истребители и т.д.", — говорит военный эксперт.

Очевидно, что российские оккупанты пытаются максимально затянуть эту войну. Они играют на истощение, потому что знают, что украинская экономика уступает российской по объемам ВВП и золотовалютным резервам. Поэтому сейчас невозможно дать четкий прогноз временных рамок освобождения всех оккупированных территорий. А украинцам следует готовиться к затяжному характеру военного противостояния, резюмировал Снегирев.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 189-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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