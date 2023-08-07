Контрнаступление ВСУ действительно отстает от графика: австрийский эксперт объяснил, что пошло не так

Купер признает, что украинское контрнаступление отстает от графика, потому что его модифицировали в другой тип операции.

Украинское контрнаступление действительно отстает от графика, но на это есть объективные причины.

Почему не удалось сразу протиснуть российскую оборону и каких результатов ждать дальше, объяснил австрийский военный эксперт Том Купер в интервью ТСН.ua.

Российская военная доктрина

По словам эксперта, классическая российская военная доктрина говорит о защите на глубину.

"Это означает, что вы разворачиваете глубокое минное поле, свои войска, враг атакует, чувствует истощение, если вы можете задержать его на первой линии обороны, хорошо; если нет, отходите на вторую линию и т.д. Россияне всегда учат своих офицеров это делать", – говорит Купер.

По его словам, сейчас первый ряд минных полей является для россиян первой линией их обороны. И оккупанты настойчиво стараются не дать украинцам вообще ничего освободить.

Что делал бы Запад в таком случае

"Решение Запада в таком случае было бы "простым". Запад, особенно НАТО, два месяца бомбил бы россиян: их штабы, противовоздушную оборону, склады поставок… Для этих пяти этапов есть специальный план: вы начинаете с ПВО, переходите к командным узлам, систем снабжения, а затем пока не уничтожите столько из них и не деморализуете их до такой степени, когда ваши наземные войска просто зайдут, как в Кувейте в 1991 году", – отмечает аналитик.

Что решили делать украинцы

По информации Купера, в течение первой примерно недели контрнаступления, с 4 по 8 или 9 июня, несколько украинских бригад пытались повторить то, что они делали на учениях, но без этих двух месяцев бомбардировок.

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Украинские силы пошли на тяжелой технике и пытались расчистить полосы через российские минные поля, которые оказались гораздо плотнее. Эксперт объясняет, что нельзя было сделать это тихо и незаметно для врага.

"Как только украинцы начинали это делали, россияне обстреливали ваши войска противотанковыми управляемыми ракетами. И какое бы транспортное средство ни останавливалось из-за повреждения миной или противотанковой управляемой ракетой, оно становилось целью российской артиллерии или беспилотников", — отмечает Куперт.

Почему не сработал первоначальный план ВСУ

"Это не сработало. Почему? Что передало НАТО? 60 Leopards и 120 Bradley? На одну бригаду НАТО этого хватят, но не на всю украинскую армию, поэтому это и не могло работать", – говорит эксперт.

Что происходит сейчас

Купер признает, что украинское контрнаступление действительно отстает от графика.

Но он считает, что Украина даже не пытается сейчас продвигаться, провоцируя россиян на контратаки, что "просто идеально".

"Россияне минируют даже свои позиции, свои окопы. Однако чтобы сделать такой рейд, подойти к одной из российских позиций, украинцы должны расчищать полосы через минные поля, а эти минные поля чрезвычайно плотные. И, расчищая, они уязвимы, открыты, потому что делают это обычно на открытых полях.

Это значит, что враг, особенно с современными высокотехнологичными камерами, может зафиксировать даже движение одиночных войск на расстоянии 1-1,5 км. Поэтому украинцы должны разместить своих снайперов, противотанковые управляемые группы и все время прикрывать огнем свои группы разминирования. В то же время артиллерия должна поражать российскую артиллерию, противотанковые управляемые ракеты и т.д. Поэтому это очень сложный вид сделки", – объясняет эксперт.

По его словам, ВСУ не наступают, а провоцируют россиян на контратаки. Как только россияне идут в контратаку, их поражают кассетными боеприпасами и уничтожают.

"Действительно, их убивают по две роты в день. Это 400 военных, иногда три роты в день, 600 военных. Каждый день убитые, раненые, пропавшие без вести, пленные, что угодно", – описывает потери врага Купер.

Чего боятся россияне

"Что украинцы продолжат наступление на юг в направлении Старомлиновки. Поэтому они пытаются как можно больше укрепить этот район, потому что их войска там деморализованы и разбиты", — говорит Купер.

Эксперт пояснил, что контрнаступление отстает от графика, потому что его модифицировали в другой тип операции, когда ВСУ выискивают способы нанести большие потери российским войскам.

Ранее Том Купер рассказал, должна ли Польша открывать огонь по воздушным целям РФ и Белоруссии.

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