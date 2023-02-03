Контрнаступление ВСУ происходит ежедневно: эксперт провел параллели с освобождением Харьковщины

Удары защитниками Украины по живой силе, технике и вооружению оккупантов являются элементами контрнаступления. Именно такие действия предшествовали деоккупации Харьковщины.

ВСУ проводят контрнаступательную операцию на левобережной Херсонщине, Запорожье, Луганщине и Донетчине, однако пока это не активная фаза этой операции.

Это в интервью ТСН.ua объяснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он объяснил, почему на самом деле украинское контрнаступление происходит каждый день.

"Контрнаступление сейчас происходит. Оно каждый день происходит на самом деле. Многие не понимают, что происходит в зоне боевых действий. Когда мы говорим "контрнаступление", то все себе представляют то, что, например, происходило в Харьковской области: когда Вооруженные силы Украины за полторы недели фактически освободили 8,5 тысячи квадратных километров территорий. Вот это как будто и есть контрнаступление. Но как это произошло? Эти полторы недели контрнаступательной операции имеют название – активная фаза. Но до этой активной фазы по всей оккупированной части Харьковской области наносились регулярные удары артиллерией, реактивными средствами поражения и другими по объектам российских оккупантов. Все это было элементами контрнаступления", – рассказал Коваленко.

Когда же наступит активная фаза контрнаступления – знают только в Генштабе ВСУ.

"И именно сейчас мы можем наблюдать, что эти элементы (контрнаступательной операции – ред.) происходят на левобережной Херсонщине, в Запорожской области, на Луганщине, Донетчине и иногда даже что-то там случается на временно оккупированном полуострове Крым. Следовательно, фактически само по себе контрнаступление не закончилось, оно продолжается. Вопрос — в другом: когда именно и где именно наступит активная фаза? На этот вопрос ответят исключительно в Генеральном штабе ВСУ", — рассказал военно-политический обозреватель.

Он также спрогнозировал, что в Донецкой области ВСУ еще долго будут находиться в обороне.

"Я могу сказать, что Донецкая область — это еще долго будет территория обороны. Это будет плацдарм, где ВСУ будут держать оборону и не переходить именно в тот формат, который все называют контрнаступлением. Хотя в каком-то смысле эти действия также выполняются в своей отдельной фазе и на донецком плацдарме", – заметил эксперт.

Коваленко прокомментировал оценки аналитиков Института изучения войны о том, что у России нет сил для захвата более 11 300 кв. км неоккупированной Донетчины.

"То, что Путин переоценил возможности своей армии на Донецком направлении, – да и вообще не только в Донецкой области, – а вообще критически для себя переоценивал возможности российской армии, когда начинал вторжение в Украину", — сказал обозреватель.

Напомним, в январе глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что весной ВСУ планируют серьезное контрнаступление на всей территории от Крыма до Донбасса.

Однако перед контрнаступлением украинским войскам еще предстоит уничтожить много объектов российских оккупантов на передовой и в тылу. Об этом тоже заявляли в разведке. Следовательно, Украине нужны танки, БМП и тяжелое вооружение, в частности, дальнобойная артиллерия.

По мнению майора запаса и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, украинские войска пойдут в контрнаступление после того, как отобьют новое наступление России. За это время ВСУ получат западную технику и смогут прибегать к более решительным действиям.

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