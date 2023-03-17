Контрнаступление ВСУ: Жданов назвал месяц и рассказал, от чего "россиян рвет на куски"

До начала украинского контрнаступления по всему фронту будут продолжаться позиционные бои и главная задача Сил обороны – истощить противника в этих боях.

Контрнаступление Украины может начаться в мае, считает военный эксперт Олег Жданов. А к тому времени война будет позиционной.

Об этом Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы смакуем ту информацию, которую вбросили в международное информационное пространство. Запад уже немного "переварил" информацию о контрнаступлении. Издание The Economist, на мой взгляд, подытожило любые разговоры о контрнаступлении: они назвали количество контрнаступательной группировки, которую якобы мы готовим, и даже назвали сроки проведения", – оценил эксперт.

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Он продолжил и сказал, что сейчас волна перешла в Россию. На сегодняшний день там рассматривается два основных сценария контрнаступления ВСУ.

"Ожидание смерти гораздо хуже смерти. В России сейчас именно так. Мы должны просто смаковать их истерику и то, как их рвет на куски, а они не знают, что делать. Они это воспринимают как тупик и понимают, что контрнаступление произойдет. Но не понимают где, как и когда", – отметил Жданов.

Он убежден, что Генштаб ВСУ "все правильно сделал" и констатировал, что информационное пространство заполнено множеством вариантов развертывания украинского контрнаступления. По словам эксперта, в информпространстве даже рассматривается вариант высадки украинского морского десанта в оккупированном Севастополе и Балаклее. Однако у Украины нет флота, и это даже никто не учитывает.

Где и когда стартует контрнаступление

"А сам Генштаб внутри себя планирует эту операцию и готовит войска к реальному контрнаступлению. Где оно состоится – никто не знает. Что касается сроков, я думаю, что это произойдет в мае. Потому что нам нужно получить вооружение, сформировать бригады. Что будет происходить до того времени на линии фронта? Я думаю, будет позиционная война", – прогнозирует Жданов.

Он также не исключает, что до конца марта Россия продержит свой нынешний наступательный темп, который британская разведка оценивает так, что он спадает, сил не хватает.

"Ближайший резерв они смогут подготовить тоже не раньше мая, но в каком виде – очередных 100 тысяч личного состава? Хотя это, по моему мнению, существенно не повлияет на общую ситуацию. Потому что они деградируют в плане подготовки войск и техники, а мы наоборот – наращиваем", – объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что главная задача украинских войск – истощить противника в позиционных боях.

Напомним, ранее о начале контрнаступления ВСУ в мае заявлял и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он добавил, что "ключевые события произойдут в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето-осень".

Издание Politico со ссылкой на американских чиновников тоже информировало о старте контрнаступления в мае. А сейчас происходит активная переброска техники на фронт и обучение украинских военных.

Источники Politico также сообщали, что у ВСУ есть два варианта: идти на юг через Херсон в Крым или продвигаться с севера на восток, затем на юг, отрезав для врага сухопутный коридор.

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