Контрнаступление ВСУ: Жданов рассказал о двух вариантах возможного развития событий

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление двумя способами.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Есть два варианта, на мой взгляд. Один вариант – это наступление и отсечение угропывание российских войск от границы Российской Федерации. Второй – рассекание пополам российской группировки с выходом на Азовское побережье, из Запорожской или Донецкой областей. При чем здесь поле для деятельности очень широкое, потому что мы на любом участке фронта, например, от того же Угледара до Васильевки, можем начать контрнаступление и выйти на Азовское побережье. Неважно, можем даже сегодня не заходить в тот же Бердянск, или идти на Мариуполь, наша задача – выйти на Азовское побережье", – считает эксперт.

Жданов подчеркнул, что такие действия фактически нивелируют любые достижения Российской Федерации в этой войне против Украины.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для полноценной подготовки к деоккупации территорий государства уйдет несколько месяцев.

Источники в администрации президента США Джо Байден считают, что весной наступит переломный момент в войне в Украине. Тогда ожидается как наступление российских войск, так и контрнаступление защитников Украины.

Российский политолог Андрей Пионтковский говорит, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже в ближайшие недели, а не до конца весны, как ожидалось.

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