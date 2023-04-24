Контрнаступление задерживается, потому что ЕС не может определиться, кто будет производить Украине снаряды: Кулеба просит ускориться

Топ-дипломаты стран-членов ЕС думают, как уладить разногласия, мешающие производить нужные на фронте в Украине боеприпасы быстро. Ускориться коллегам сегодня призвал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, рассказывает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Кто должен снаряды производить: в Евросоюзе спорят, отдавать ли заказ "на сторону" — Южной Корее, например, Соединенным Штатам, или оставить у себя дома. Тем самым поставив на колеса родной, европейский оборонпром.

План заключался в том, что Украине передают миллион 155-миллиметровых снарядов в течение 12 месяцев, а свои запасы – пополняют, совместно закупая новые. И скорость пополнения тоже имеет большое значение, поскольку новые также понадобятся на фронте в Украине. Отдавать заказы европейскому оборонпрому настаивает Франция, но ряд стран скептичны. Сомневаясь, что европейская промышленность, не ориентированная на войну, способна быстро выработать нужное количество и удовлетворить неотложные потребности Украины. “Я понимаю тех, кто хочет видеть процветание европейского оборонпрома. Мы действительно в этом нуждаемся. Но если мы задержим поставки – украинцы могут не продвинуться вперед так далеко, как они могли бы с нашей помощью. Поэтому скорость – важнейший фактор, который должны сейчас ставить в приоритет”, — говорит министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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Время важно – это доносил партнерам и Дмитрий Кулеба, присоединившийся к заседанию по видеосвязи. В Киеве недовольны, что обещанные Евросоюзом боеприпасы, в которых отчаянно нуждаются украинские военные, особенно перед контрнаступлением, задерживаются. Украинский топ-дипломат призвал ускорить поставки, напоминая, что от них зависит безопасность Европы. И что сторона, у которой лучше логистика и снабжение, имеет лучшие шансы на победу в войне. Глава европейской дипломатии надеется, что вскоре согласие удастся достичь. “Уверен: все поймут, что мы находимся в неотложной ситуации. Думаю, в считанные дни достигнем согласия. Мы ищем возможности! Не верьте, что просто сидим и ждем. Всеобщая работа продолжается. И как только будет заключена юридическая договоренность, практическая работа будет завершена”, — говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Рассматривают дипломаты сегодня и изменения в стратегии по Китаю. Это направление Жозеп Боррель назвал одним из важнейших в международной политике ЕС. Резонансное интервью посла КНР во Франции, возмутившее многие столицы Евросоюза, также планируют обсудить. Стенограмму беседы, в которой посол усомнился в зафиксированном международным правом суверенитете постсоветских стран, посольство Китая во Франции удалило, а в Пекине заявили суверенитет всех бывших советских стран. Дипломаты из стран Балтии сегодня напомнили: несправедливо называть их государствами постсоветскими, ведь они никогда не хотели быть в составе СССР.

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